Cannabis-Plantage bei Dansenberg entdeckt

Kaiserslautern – Im Wald zwischen Kaiserslautern und dem Ortsteil

Dansenberg haben Jäger am Samstag eine Cannabis-Plantage entdeckt. Rund 150

Meter von einem Waldweg entfernt lag die Plantage zwischen Bäumen und Farnen

versteckt. Die Cannabispflanzen wuchsen in Kübeln. Die Gewächse erreichten

teilweise eine Höhe von circa 80 Zentimetern. Insgesamt neun Pflanzkübel

beschlagnahmte die Polizei. Ein Teil des Krauts war bereits abgeerntet. Wer die

Plantage anlegte, ist aktuell nicht geklärt. Die Ermittlungen der Polizei dauern

an. Zeugen, die Hinweise geben können oder in den vergangenen Wochen

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Fahrmanöver endet im Streit

Kaiserslautern – Zwei Fahrzeugführer sind am Dienstagabend auf dem

Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Merkurstraße in Streit geraten.

Auslöser war ein Fahrmanöver eines 20-jährigen Mercedesfahrers, woraufhin der

Fahrer eines Opel abbremsen musste. In Folge dieses Manövers wollte der

Opel-Fahrer ihn an der nächsten Tankstelle zur Rede stellen. Um vermutlich einem

Gespräch aus dem Weg zu gehen, fuhr der Mercedes daraufhin wieder an. Er traf

den 26-jährigen Opelfahrer am Bein und am Arm. Der Mann wurde leichtverletzt.

Die Beiden fanden sich daraufhin auf der hiesigen Dienststelle ein.

Um den Tathergang weiter ermitteln zu können, bittet die Polizei um Mithilfe:

Zeugen, die Hinweise zu dem Verlauf des Streites geben können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |elz

Sprung vom Balkon führt ins Krankenhaus

Kaiserslautern – Etwas anders als zunächst angenommen hat sich ein Vorfall

am Dienstagnachmittag im östlichen Stadtgebiet entpuppt. Anwohner eines

Mehrfamilienhauses hatten der Polizei gegen 17.30 Uhr gemeldet, dass ein Mann

von einem Balkon gestoßen wurde. Zuvor hätten unbekannte Männer im Hausflur

lautstark gefordert, die Wohnungstür zu öffnen. Anschließend sei der Mann aus

dem zweiten Obergeschoss gestürzt.

Der 25-Jährige hatte sich Verletzungen zugezogen und musste vom Rettungsdienst

ins Krankenhaus gebracht werden. Bei einer späteren Befragung widerlegte er die

erste Meldung – er sei nicht gestoßen worden, sondern selbst gesprungen.

Grund dafür war wohl, dass der 25-Jährige den Männern vor seiner Tür aus dem Weg

gehen wollte. Deshalb entschied er sich dazu, von seinem Balkon aus auf ein

gegenüber liegendes Dach zu springen – was ihm aber nicht so wirklich gut

gelang… |cri

Einbrecher hinterlassen Sachschaden

Kaiserslautern – Unbekannte Täter haben sich in der Kaiserstraße Zugang

zum Gelände eines Autohandels verschafft. Wie der Polizei am Dienstag gemeldet

wurde, haben die Unbekannten Sachschaden angerichtet, indem sie versuchten, das

Schloss eines Fahrzeugs aufzubohren.

Es gelang den Tätern nicht, den Wagen zu öffnen. Gestohlen wurde nichts. Zurück

blieb der Schaden an der Schließvorrichtung.

Die genaue Tatzeit ist unklar. Entdeckt wurde der Schaden am Dienstagnachmittag.

Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0631 / 369 –

2620 entgegen. |cri

Jugendliche Ladendiebe

Kaiserslautern – Mit zwei jugendlichen Ladendieben hatte es der

Hausdetektiv eines Drogeriemarktes in der Mall am Dienstag zu tun. Kurz nach 14

Uhr beobachtete der Sicherheitsmitarbeiter einen Jungen, der sich in der

Parfüm-Abteilung zwei Herrendüfte aus dem Regal nahm. Anschließend ging er in

den hinteren Bereich des Geschäfts, wo er sich die beiden Packungen unter den

Pullover steckte. Als der Jugendliche den Laden verlassen wollte, ohne die Düfte

zu bezahlen, wurde er vom Detektiv gestoppt. Der 15-Jährige erhält eine

Strafanzeige,

Bereits gegen halb 1 hatte der Mitarbeiter ein Mädchen beobachtet, das sich

verdächtig verhielt. Zunächst nahm sie eine Packung Koffeintabletten aus der

Auslage und steckte sich diese in ihre Hosentasche – dann überlegte sie es sich

offenbar noch einmal anders und legte die Verpackung wieder zurück.

Vom Detektiv angesprochen, leerte die Jugendliche ihre Hosentasche sowie die

Bauchtasche. Dabei kamen mehrere Kosmetikartikel sowie zwei Scheren zum

Vorschein, für die das Mädchen keinen Kassenbon hatte. Eine Überprüfung des

Bestands ergab, dass die Artikel fehlen. Auf die 14-Jährige kommt deshalb eine

Strafanzeige zu. |cri

Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Enkenbach-Alsenborn – Vermutlich weil er unter Drogeneinfluss stand und

keinen Führerschein besitzt, flüchtete am Dienstagabend ein Autofahrer vor einer

Polizeikontrolle. In der Donnersbergstraße wollte eine Polizeistreife den

38-Jährigen anhalten, doch der Mann gab Gas und fuhr mit seinem Wagen über einen

Gehweg davon. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Rosenhofstraße gab er

auf und hielt an. Wie sich herausstellte stand der 38-Jährige unter

Drogeneinfluss, außerdem war er alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab 0,69

Promille. Bei dem Mann fanden Einsatzkräfte geringe Mengen Marihuana und

Amphetamin. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe

entnommen. Den 38-Jährigen erwarten jetzt mehrere Strafverfahren. Auch seine

Ehefrau wird sich verantworten müssen. Die Frau saß mit im Fahrzeug. Weil sie es

zuließ, dass ihr Mann ohne Führerschein fuhr, blickt die Fahrzeughalterin

ebenfalls ein Strafverfahren entgegen. |erf

Geldbeutel aus Autos gestohlen

Mehlingen/Sembach (Kreis Kaiserslautern) – Zwei Diebstähle aus Fahrzeugen

sind der Polizei am Dienstag aus dem Landkreis gemeldet worden. In Mehlingen

erbeuteten die Täter aus einem Pkw in der Klosterstraße einen Geldbeutel samt

Inhalt. Der Wagen war vermutlich unverschlossen abgestellt. Die Tatzeit liegt

zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Dienstagmorgen, 8.30 Uhr.

In derselben Nacht rissen sich unbekannte Täter auch in Sembach einen Geldbeutel

unter den Nagel, den sie in der Birkenstraße in einem Auto fanden. Die Tatzeit

auch hier: zwischen 22 und 6 Uhr. Der Fahrzeughalter war sich sicher, den Wagen

verschlossen zu haben; es konnten jedoch keine Aufbruchspuren festgestellt

werden. Zusammen mit dem Geldbeutel erbeuteten die Täter mehrere Debit- und

Kreditkarten, Personalausweis, Führerschein und 200 Euro Bargeld.

In diesem Zusammenhang noch einmal unser Appell an alle Autobesitzer und

Fahrzeugnutzer: Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab, wenn Sie es verlassen –

egal, ob Sie nur wenige Minuten weg sind oder das Auto die ganze Nacht über

abgestellt ist! Und auch wenn Sie es verschlossen haben, lassen Sie bitte keine

Wertgegenstände im Innenraum zurück! Keine Geldbeutel! Keine Handys! Keine

Navi-Geräte! Kein Bargeld! – Und möglichst auch keine Taschen, denn diesen sieht

man von außen nicht an, was sich darin befindet… |cri

Betrugsversuch mit „Autobahngold“

Kaiserslautern – Ein mutmaßlicher Betrüger hat am Dienstag an der

Landstraße zwischen Kaiserslautern-Einsiedlerhof und Ramstein, Autofahrern

Schmuck zum Kauf angeboten. Angeblich um Bargeld für Benzin zu haben. Bei dem

angebotenen Schmuck handelt es sich wahrscheinlich um wertlosen Plunder.

Die Betrugsmasche ist bekannt und weiterhin aktuell, weshalb die Polizei davor

warnt! Der Verdächtige war mit einem dunklen Audi, mit ausländischem Kennzeichen

unterwegs. Er sprach Englisch. Zeugen, die Hinweise zu Personen oder Fahrzeug

geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Wie gehen die Täter vor?

Die Betrüger täuschen eine Panne oder eine Notsituation vor. Sie winken

Autofahrer heran und bitten um Hilfe. Halten Verkehrsteilnehmer an, werden sie

von den Tätern um Bargeld gebeten. Als Pfand oder Gegenleistung erhalten die

Helfer vermeintlich wertvollen Schmuck. In Wirklichkeit handelt es sich dabei um

billigen Modeschmuck, doch das bemerken die Opfer erst später, die Betrüger sind

dann schon längst weg. Manchmal hinterlassen sie vermeintliche Kontaktdaten, die

sich als falsch herausstellen.

Die Polizei warnt: Lassen Sie sich nicht auf solche Angebote ein. Tätigen Sie

keine dubiosen Straßenkäufe und lassen Sie sich nicht auf solche Geschäfte ein.

Rufen Sie über die Notrufnummer 110 die Polizei, wenn Ihnen verdächtige Personen

oder Fahrzeuge auffallen. |elz

Motorrad aufgefunden

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) – In der Lerchenstraße wurde von einem

Anwohner am Montagabend ein Motorrad mit steckendem Zündschlüssel, ohne

Kennzeichen der Polizei gemeldet.

Da die Kawasaki sehr neuwertig ist und eine Überprüfung über die

Herstellerdatenbank nicht zum Auffinden des Besitzers geführt hat, bitten die

Polizei um Mithilfe:

Wer kann Hinweise zu dem Motorrad, Zeitpunkt des Abstellens oder zum Halter

geben? Bei Hinweisen wenden Sie sich an die Polizei unter der Telefonnummer 0631

369-2250. |elz

Betrüger geben sich als Polizisten aus

Stadt und Kreis Kaiserslautern – Zum Glück ohne Erfolg blieben am Dienstag

die Versuche von Betrügern, Menschen in und um Kaiserslautern am Telefon

auszuhorchen. Insgesamt sieben betrügerische Anrufe wurden der Polizei am Abend

gemeldet. In allen Fällen gaben sich die Täter als Polizeibeamte aus.

Überwiegend suchten sich die Täter Frauen als Opfer aus und erzählten ihnen

„Schreckensgeschichten“ von Einbrüchen in der Nachbarschaft. Die meisten der

angerufenen Damen erkannten jedoch sofort die Betrugsmasche und beendeten das

Gespräch, indem sie einfach auflegten, noch bevor weitere Fragen oder

Forderungen gestellt werden konnten.

Einer Seniorin aus Weilerbach erzählte der Anrufer, dass er noch am Abend

vorbeikommen werde, um das Haus der Dame auf Einbruchsicherheit zu prüfen. Als

die Frau entgegnete, dass sie Besuch habe, legte der Anrufer sofort auf.

Bei einer 67-jährigen Frau aus dem Stadtgebiet legten die Betrüger auf, als die

Frau den Telefonhörer an ihren Ehemann weitergab. Als dieser sich meldete,

beendeten die Betrüger das Telefonat.

Im Telefondisplay konnte eine Nummer mit Kaiserslauterer Vorwahl abgelesen

werden. Ob es sich um die echte Nummer der Betrüger handelt, müssen die weiteren

Ermittlungen zeigen. |cri

Unfallflucht: Gegen Straßenlaterne gefahren

Kaiserslautern – Ein 52-jähriger Autofahrer wird verdächtigt, am Dienstag

in der Leibnitzstraße mit seinem Wagen eine Straßenlaterne touchiert zu haben.

Zeugen beobachteten, wie der Mann beim Ausparken mit der Anhängerkupplung seines

Autos gegen den Laternenmast stieß. Die Straßenbeleuchtung wurde beschädigt.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weg. Zeugen

merkten sich das Kennzeichen und informierten die Polizei. Den 52-Jährigen

erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von

der Unfallstelle. |erf

Zweimal gezündelt?

Kaiserslautern – Wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung

ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann aus dem Landkreis Kusel. Der

22-Jährige steht im Verdacht, am Montag innerhalb weniger Stunden gleich zweimal

„gezündelt“ und dadurch Brände verursacht zu haben.

Zunächst war es am Vormittag im Waschraum eines Krankenhauses zu einer starken

Rauchentwicklung gekommen. Mitarbeiter bemerkten den Qualm und stellten fest,

dass jemand in dem Raum einen Papierspender und einen Stuhl angezündet hatte.

Die Zeugen konnten den Brand rechtzeitig löschen.

Wer der Täter war, blieb zunächst unklar. Ein Zeuge hatte lediglich eine

männliche Person in der Nähe des Tatorts gesehen.

Der Verdacht gegen den 22-jährige Mann erhärtete sich, als er am Mittag im

Außenbereich des Krankenhauses beim „Zündeln“ erwischt wurde. Zeugen

beobachteten, wie der Mann den Inhalt eines Mülleimers in Brand setzte. Sie

hielten den Täter fest.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte der 22-Jährige auch für die Brandstiftung am

Vormittag in Frage kommen. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri