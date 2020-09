Autobahnpolizei Wiesbaden zieht fahruntüchtigen LKW-Fahrer aus dem Verkehr

Wiesbaden – Am heutigen Nachmittag erhielt die Autobahnpolizei Wiesbaden

gegen 14:30 Uhr einen besorgten Anruf eines Verkehrsteilnehmers, der

beobachtete, wie ein LKW-Muldenkipper mit polnischer Zulassung zunächst die A671

in Richtung Wiesbaden fuhr. Dabei fuhr der Fahrzeugführer des LKW mehrfach

Schlangenlinien über die gesamte Fahrbahnbreite. Eine Streife der

Autobahnpolizei Wiesbaden konnte mit Hilfe des Zeugen das Fahrzeug in der

Ausfahrt bei Frauenstein stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Während der

Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 37-jährige polnische

Fahrzeugführer unter Einwirkung von Alkoholika stand. Die Beamten staunten nicht

schlecht, als auf der Wache ein Atemalkoholtest einen Wert von 3,75 Promille

anzeigte. Der Führerschein wurde sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren

eingeleitet.

Erfolgreicher Diebstahl durch falsche Handwerker, Wiesbaden Dotzheim, Edisonstraße, 31.08.2020, 10:00 Uhr,

(Fu) Am Montagvormittag gaben sich zwei dreiste Trickdiebe gegenüber einer

84-Jährigen als falsche Handwerker aus, gelangten so in die Wohnung der Dame und

entwendeten das Bargeld, welches sich in einer Geldkassette im Wohnzimmer

befand. Zunächst wurde die Dame gegen 10:00 Uhr von einer unbekannten Frau vor

dem Mehrfamilienhaus angesprochen. Im Haus soll es zu einem Wasserschaden

gekommen sein. Wenige Minuten später gab sich ein unbekannter Mann als

Handwerker aus und gelangte so in die Wohnung der Seniorin. In der Küche wurde

die Geschädigte dann abgelenkt. Dies nutzte wahrscheinlich die zweite Täterin

aus und gelangte so in die Wohnung der Dame. Im Wohnzimmer wurde dann das

Bargeld entwendet. Die Geschädigte beschrieb den falschen Handwerker als 40

Jahre alt, 180 cm groß und kräftig. Er soll braune, kurze Haare gehabt haben.

Zur Bekleidung ist nichts bekannt. Die weibliche Person soll 20 bis 30 Jahre

alt, 170 cm groß und schlank gewesen sein. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat

die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Einbruch in Gartenhütte, Mainz-Kostheim, Hallgarter Straße, 31.08.2020, 11:00 Uhr,

(Fu)Zwischen Montagvormittag und Dienstagmorgen kam es in der Hallgarter Straße

in Kostheim zu einem Einbruch in eine Gartenhütte. Die Gartenhütte wurde auf dem

Gartengrundstück eines Mehrfamilienhauses angegangen. Der unbekannte Täter

hebelte die Gartentür mit einem unbekannten Werkzeug auf und gelangte so in die

Gartenhütte. Hier wurde dann diverses Werkzeug, ein Fernseher, ein Receiver und

ein DvD-Player gestohlen. Das 2. Polizeirevier bittet Hinweisgeber, sich unter

der Telefonnummer 0611-345 2240 zu melden.

Hyundai mit unbekannter Flüssigkeit beschädigt, Wiesbaden, Liane-Synek-Straße, Montag, 31.08.2020, 22:30 Uhr bis Dienstag, 01.09.2020, 09:00 Uhr,

(Fu)Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum Dienstag einen grauen Hyundai

Tucson in der Liane-Synek-Straße in Wiesbaden mit einer unbekannten Flüssigkeit.

Der verursachte Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Hinweisgeber und mögliche

weitere Geschädigte werden gebeten, sich telefonisch bei dem 3. Polizeirevier

unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Kleidung aus Pkw entwendet, Mainz-Kostheim, Schiersteiner Straße, Montag, 31.08.2020 bis Dienstag, 01.09.2020,

(Fu)Im Zeitraum von Montag bis Dienstag entwendeten unbekannte Täter eine

Lederjacke und ein paar Schuhe aus einem silberfarbenen Opel Corsa in

Mainz-Kostheim. Der Pkw stand in der Schiersteiner Straße, als die Unbekannten

eine Fensterscheibe des Pkw einschlugen und die Kleidung im Wert von 240 Euro

entwendeten. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Mainz-

Kostheim unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

Betrüger gibt sich als angeblicher Microsoft-Mitarbeiter aus, Wiesbaden-Naurod, 01.09.2020,

(Fu)Unangekündigt klingelt das Telefon und ein angeblicher Mitarbeiter von

Microsoft berichtet von einem angeblichen Problem mit dem Computer des

Angerufenen oder einer neu benötigten Lizenz. Tatsächlich wollen die Anrufer

nicht helfen, sondern an das Geld der Bürgerinnen und Bürger kommen oder sich

Zugriff auf deren Rechner, speziell zum Online-Banking, verschaffen. Durch

geschickte Anweisungen gelingt es den Tätern in vielen Fällen, ihre Opfer zur

Eingabe einer TAN zu bewegen oder Geldüberweisungen zu veranlassen. Am Dienstag

wurde in Wiesbaden ein Mann von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter

angerufen. Durch das geschickte Vorgehen des Betrügers wurden schließlich

mehrere Abbuchungen vom Konto des Geschädigten vorgenommen. Die Polizei warnt

dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen

Softwarefirma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von

Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich

von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf

fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden

Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder

gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

E-Bike und ein Mercedes kollidieren miteinander, Wiesbaden-Naurod, Auringer Straße 01.09.2020, 15:50 Uhr,

(Fu) Am Dienstag, 01.09.2020, 15:50 Uhr, kam es in der Auringer Straße, zwischen

einem Pkw und einem E-Bike, zu einem Verkehrsunfall. Die beiden 48 und 41 Jahre

alten Verkehrsteilnehmer fuhren gegen 15:50 Uhr nebeneinander die Auringer

Straße entlang. Als der Autofahrer links in die Platzwiesstraße abbiegen wollte,

kam es zum Zusammenstoß. Der 41 Jahre alte E-Bike Fahrer verletzte sich hierbei

leicht und konnte nach ambulanter Behandlung aus einem Wiesbadener Krankenhaus

entlassen werden.

Rheingau-Taunus-Kreis

Nach Zusammenstoß geflüchtet, Aarbergen, Rathenaustraße, Montag, 31.08.2020, 20.00 Uhr bis Dienstag, 01.09.2020, 09.00 Uhr

(mhe)Ein Unbekannter verursachte Anfang der Woche in Aarbergen einen

Verkehrsunfall und flüchtete von der Unfallstelle. Die 59-jährige Eigentümerin

eines schwarzen VW Lupo hatte diesen in der Nacht von Montag auf Dienstag in der

Rathenaustraße in Aarbergen geparkt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer

stieß mit seinem Fahrzeug gegen die rechte Seite der Stoßstange und flüchtete

danach von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert

Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der

Rufnummer 06124-7078-140 in Verbindung zu setzen.

Hoher Sachschaden bei Unfallflucht, Geisenheim, Am Erntebringer Ecke Rosengasse, Montag, 31.08.2020, 18.00 Uhr bis Dienstag, 01.09.2020, 08.30 Uhr

(mhe)Zu Wochenbeginn wurde der weiße Opel Adam einer 65-jährigen in Geisenheim

bei einer Unfallflucht erheblich beschädigt. Die Frau hatte ihren Pkw zwischen

Montagabend und Dienstagmorgen auf dem Parkplatz in der Straße „Am Erntebringer“

Ecke Rosengasse geparkt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit

seinem Fahrzeug gegen die linke Heckseite des Opel Adam und verursachte dabei

einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der Unfallverursacher flüchtete

von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim

unter der Rufnummer 06722- 9112-0 in Verbindung zu setzen.

Pkw ohne Fahrerlaubnis geführt, Bad Schwalbach, Dienstag, 01.09.2020, 19.50 Uhr

(mhe)Eine Streife der Polizei Bad Schwalbach kontrollierte am Dienstagabend in

Bad Schwalbach einen Pkw, dessen Fahrer mutmaßlich nicht im Besitz einer

gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten unterzogen das Fahrzeug einer Kontrolle

und stellten dabei fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnis ist und das Fahrzeug eine deutsche Zulassung benötigt hätte. Den

49-jährigen Fahrer erwarten nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne

Fahrerlaubnis.

Kein Führerschein, aber Betäubungsmittel! Gemarkung Heidenrod, Bundesstraße 260, Montag, 31.08.2020, 16.30 Uhr

(mhe)Der Fahrer eines Peugeot führte am Montagnachmittag in der Gemarkung

Heidenrod, ohne gültige Fahrerlaubnis, dafür aber mutmaßlich unter dem Einfluss

von Betäubungsmitteln, einen Pkw. Eine Streife der Bad Schwalbacher Polizei

kontrollierte den 51-Jährigen um 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 260. Dabei

stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnis ist. Ersten Ermittlungen zufolge, führte er den Peugeot jedoch

unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der 51-Jährige muss sich nun in einem

Strafverfahren verantworten.

Autobahnpolizei Wiesbaden:

Leichtverletzter BMW-Fahrer, Gemarkung Hochheim am Main, Bundesautobahn 671, Höhe Hochheim-Süd, Dienstag, 01.09.2020, gegen 10.35 Uhr

(mhe)Am Dienstagmorgen verlor der Fahrer eines BMW Alpina auf der Bundesautobahn

671, in der Gemarkung Hochheim, die Kontrolle über sein Fahrzeug und verletzte

sich dabei leicht. Der 44-jährige Fahrer aus Wiesbaden befuhr die Bundesautobahn

671 von Wiesbaden kommend in Fahrtrichtung Darmstadt. In Höhe der

Anschlussstelle Hochheim-Süd kam der Fahrer, ersten Ermittlungen zufolge, von

der Fahrbahn ab und nach einem Zusammenstoß mit der Leitplanke, in der Böschung

zum Stehen. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und in einem

nahegelegenen Krankenhaus versorgt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit. Der

Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.