Jugendliche ans Gesäß gefasst – Schnelle Festnahme eines Verdächtigen bei Fahndung

Kassel-Nord (ots) – Eine schnelle Festnahme gelang am heutigen Mittwochmorgen 02.09.2020 einer Streife des Polizeireviers Mitte bei der Fahndung nach dem Täter einer sexuellen Belästigung am Holländischen Platz. Zuvor hatte gegen 8:30 Uhr eine 15-jährige Schülerin aufgelöst beim Polizeinotruf angerufen und geschildert, dass ihr an der Haltestelle “Universität” soeben ein Mann unvermittelt im Vorbeigehen an das Gesäß gefasst habe.

Der Täter soll dabei nichts gesagt haben und, als sie laut schrie, weggegangen sein. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Unbekannten, zu dem die 15-Jährige eine präzise Beschreibung abgeben konnte, gelang der Streife des Innenstadtreviers nur wenige Augenblicke später die Festnahme eines Tatverdächtigen in der nahegelegenen Fußgängerzone.

Für den 41-Jährigen aus Kassel klickten in der Unteren Königsstraße, Ecke Hedwigstraße die Handschellen. Er wurde anschließend für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf die Dienstelle gebracht und muss sich nun wegen sexueller Belästigung verantworten.

Autoaufbrecher erbeutet Handtasche und wirft Teil der Beute an Haltestelle weg – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Bad Wilhelmshöhe (ots) – Den Aufbruch ihres Autos, der in der vergangenen Nacht im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe geparkt war, musste eine 33-jährige Opelbesitzerin am heutigen Mittwochmorgen feststellen. Ein bislang unbekannter Täter hatte die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und die Handtasche der Frau gestohlen. Ein Teil des Tascheninhalts wurde später von einer Passantin wenige hundert Meter vom Tatort entfernt an einer Haltestelle aufgefunden. Die Kasseler Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Autoaufbruch gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Wie die 33-Jährige aus Kassel bei ihrer Anzeigenerstattung gegenüber den aufnehmenden Polizisten des Reviers Süd-West angab, hatte sie den weißen Opel am gestrigen Dienstagabend gegen 20:30 Uhr in der Löwenburgstraße, nahe der Lindenstraße, am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie am heutigen Mittwochmorgen gegen 06:30 Uhr zu ihrem Kleinwagen zurückkehrte, entdeckte sie den Aufbruch und den Diebstahl ihrer im Fahrzeug abgelegten Handtasche. Den entstandenen Sachschaden beziffern die Polizeibeamten auf rund 400 Euro. Im Bereich der Haltestelle “Brabanter Straße” hatte der unbekannte Täter auf seiner Flucht einen Teil der Beute weggeworfen, denn dort fand die Passantin am heutigen Morgen einen Kalender und weitere Gegenstände, die sich in der Handtasche befunden hatten.

Zeugen, die Hinweise zu dem Autoaufbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Baumaschinen von Ladefläche gestohlen: Zeugen gesucht

Kassel-Süd (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch in der Kasseler Südstadt einen Stampfer und einen Fugenschneider von der offenen Ladefläche eines abgestellten Baufahrzeugs gestohlen. Bei den erbeuteten Baumaschinen handelt es sich um Geräte im Gesamtwert von rund 4.000 Euro. Die Kasseler Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort beobachtet haben sowie Hinweise auf den Verbleib des Diebesguts geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, lässt sich die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen Dienstagabend, 19:30 Uhr, und den heutigen Morgen, 07:20 Uhr, eingrenzen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten sich die unbekannten Diebe unbemerkt dem in der Heckerstraße, nahe der Frans-Hals-Straße, abgestellten Iveco Pritschenwagen angenähert und die Spanngurte auf der Ladefläche gelöst. Zum Abtransport des Diebesguts dürften die Täter ein Fahrzeug genutzt haben. Eine dritte geladene Baumaschine nahmen die Diebe nicht mit, vermutlich, weil sie zu schwer war.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben oder den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei Täterhinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100.

