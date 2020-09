Dannenröder Forst (ots) – Am Mittwoch 02.09.2020 gegen 13 Uhr blieben die seit Wochen regelmäßig eingesetzten Polizeireiter im Dannenröder Forst nur knapp und dank glücklicher Umstände unverletzt. Die Reiter entdeckten 3 in Kopfhöhe quer über einen Weg gespannte Drahtseile nur deshalb, weil sie zum Weiterkommen einen Ast wegdrücken mussten. Die Reiter mussten anschließend die Drahtseile hochheben, um ihren Weg fortsetzen zu können. Nach erster Bewertung stuft die Staatsanwaltschaft Gießen den Vorfall als versuchte gefährliche Körperverletzung ein.

Es ist die gesetzliche Aufgabe der Polizei, festgestellte Straftaten zu verfolgen und alle notwendigen Maßnahmen zur Aufklärung dieser Tat durchzuführen. Zu diesen Maßnahmen gehören u.a. die Spurensuche und Spurensicherung sowie die Feststellung und das Befragen von Zeugen.

Genau mit diesem Ziel befindet sich die Polizei derzeit zu Fuß im Dannenröder Forst. Zu Fuß deshalb, weil Hindernisse ein gefahrloses Befahren der Waldwege derzeit nicht zulassen und in einer höheren Anzahl aufgrund des nach dem Vorfall offenbar notwendigen eigenen Schutzes.

Möglicherweise waren Jogger oder Spaziergänger oder private Reiter im Wald unterwegs und können sachdienliche Hinweise geben. Wer hat im Dannenröder Forst noch quergespannte Drahtseile gesehen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Alsfeld, Tel. 06631/374-0. Die Polizei steht mit den Bewohnern der Camps im Kontakt. Der Kontaktbeamte befindet sich mit im Einsatz und ist ansprechbar.

Folgemeldung um 19 Uhr:

Bei der heutigen Spurensuche im Dannenröder Forst stellte die Polizei dünnen, festen rostfarbenen Draht sicher, der in etwas über zwei Metern Höhe an zwei Bäumen befestigt lose und nicht mehr gespannt herunter hing. In unmittelbarer Nähe stellte die Polizei noch eine Kabeltrommel mit dem augenscheinlich gleichen Draht sicher.

Zeugen gaben sich bislang bei der Polizei nicht zu erkennen, sodass die Polizei nach wie vor nach Zeugen sucht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Alsfeld, Tel. 06631/374-0.

_______________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen