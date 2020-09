Räuberische Erpressung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 01.09.2020 gegen 2 Uhr wurde ein 68-jähriger Mann von zwei unbekannten Männern in der Prinzregentenstraße angegriffen. Einer der Täter drückte den 68-Jährigen gegen eine Wand und forderte die Herausgabe seines Bargeldes. Die Täter konnten anschließend unerkannt flüchten.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank hatte dunkles Haar, war bekleidet mit T-Shirt und blauen Jeans

männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank.



Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen in der Prinzregentenstraße gesehen oder die Tat selbst beobachtet?

Nicht nur die Achse gebrochen…

Ludwigshafen (ots) – Nicht nur die Achse, sondern auch mehrfach das Gesetz gebrochen, hat am Dienstag 01.09.2020 gegen 17 Uhr, ein 31-Jähriger aus Ludwigshafen. Zeugen hatten die Polizei verständigt und gemeldet, dass die Achse eines Autofahrers in der Ruchheimer Straße gebrochen sei und er nun mit seinem Fahrzeug die Straße blockiere.

Beim Eintreffen der Beamten händigte der 31-Jährige sofort seinen Personalausweis aus und erläuterte darüber hinaus, dass er keinen Führerschein habe. Das Auto mit dem er gefahren sei, sei außerdem nicht seines, sondern das seines Nachbarn. Dieser wisse davon jedoch nichts, weil er sich den PKW ungefragt geliehen habe.

Da den Polizeibeamten überdies Atemalkoholgeruch auffiel, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,21 Promille. Der 31-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Diebstahl eines PKWs sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

8000 Euro-Schaden

Ludwigshafen (ots) – In der Ritterstraße beschädigte zwischen dem 31.08.2020, 18 Uhr, und dem 01.09.2020, 10 Uhr, eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug zwei parkende Autos der Marke Fiat. Diese wiesen erhebliche Streifschäden im Gesamtwert von etwa 8.000 Euro auf.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Auto beschädigt

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Im Wolfsgrubenweg beschädigte gestern, 01.09.2020 gegen 07:40 Uhr, ein Junge mit seinem Fahrrad ein parkendes Auto. Es ging ein Rückstrahler im Wert von etwa 200 Euro zu Bruch. Der Junge, der laut Zeugenaussage zwischen 10 und 12 Jahren alt sei, fuhr nach dem Unfall davon. Er sei in Begleitung mehrere gleichaltriger Jungen gewesen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Alkoholisiert Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagabend 01.09.2020 kam es auf der K3 zu zwei Verkehrsunfällen. Gegen 21:30 Uhr fuhr ein 23-jähriger Autofahrer, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, in die Leitplanke. Die K3 in Höhe der Autobahnauffahrt Oggersheim-Süd musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden.

Ein 46-jähriger Autofahrer fuhr infolge der Sperrung auf ein stehendes Auto auf. Die Insassin des stehenden Autos wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der 46-jährige Verursacher war alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,41 Promille. Ihm wurde zur Feststellung der genauen Alkoholkonzentration eine Blutprobe entnommen.

Unfallflucht in Parkhaus

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagvormittag 01.09.2020 zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr wurde ein dunkelgrauer VW Golf durch einen Verkehrsunfall im Parkhaus des Rathauscenters beschädigt. Der VW Golf war auf dem Parkdeck A geparkt, als vermutlich ein rotes Fahrzeug, diesen beschädigte. Der Verursacher entfernte sich nach dem Unfall ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 300 Euro zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem Verursacher machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Gescheiterter Enkeltrick bei 90-jähriger

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagnachmittag 01.09.2020 erhielt eine 90-jährige Seniorin einen Anruf von ihrem vermeintlichen Enkel. Der Anrufer habe der Seniorin gegenüber einen Notfall vorgetäuscht, weswegen er Geld bräuchte. Der Seniorin kam der Anruf verdächtig vor und sie legte auf. Nachdem sie sich bei ihrem echten Enkel versichert hatte, dass es ihm gut geht, verständigte sie die Polizei. Durch das vorbildliche Verhalten der Seniorin konnte sie den Betrugsversuch vereiteln und einen Schaden abwenden.

Mit diesen Tipps Ihrer Polizei können Sie sich auch gegen die Betrugsmasche schützen:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

Seien Sie auch misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich Ihr Polizei.

Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.