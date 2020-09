Polizei Eschwege

Diebe klauen Strauchtomaten

Die Polizei in Eschwege hat in den vergangenen Tagen eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen. Angezeigt wurde seitens einer 72-jährigen Eschwegerin der Diebstahl von insgesamt 75 Strauchtomaten aus dem Kleingartengelände “Im Löfflersgrund” in Eschwege. Die Diebe haben offenbar die Zaunumfriedung des Kleingartenvereins überstiegen und sind dann in einer Gartenparzelle hinsichtlich der Tomaten fündig geworden.

Die Täter nahmen sich insgesamt etwa 25 Tomatensträucher vor und befreiten die Gewächse verbotswidrig von den daran befindlichen Fleischtomaten.

Den Stehlwert beziffert die Polizei auf ca. 60 Euro.

Die Tat soll sich bereits zwischen Donnerstag (20.08.2020) 18.00 Uhr und Freitag (21.08.2020) 18.45 Uhr zugetragen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Verkehrsunfälle

(ots) – Um 07:52 Uhr beabsichtigte heute Morgen eine 18-Jährige aus der Gemeinde Wehretal von der Langenhainer Straße kommend nach rechts in die Landstraße einzubiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 19-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit einem Sachschaden von ca. 3.000 EUR kam.

(ots) – Um 17:59 Uhr ereignete sich gestern Abend ein Unfall in der Martha-Eberhard-Straße in Eschwege, als eine 37-Jährige aus der Gemeinde Berkatal mit ihrem Auto rückwärts aus einem Grundstück herausfuhr. Dabei übersah sie den vorbeifahrenden Pkw eines 22-Jährigen aus Eschwege. Sachschaden: ca. 2.000 EUR.

Fußgängerin angefahren

(ots) – Eine Unfallflucht wird aus Bad Sooden-Allendorf gemeldet. Am gestrigen Morgen (07:50 Uhr) befuhr ein Pkw die Wahlhauser Straße von der “Nordbrücke kommend” in Richtung Kirchstraße. An der Einmündung zur Waldisstraße bog der Pkw links ab und touchierte dabei eine 32-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf am linken Bein, die zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte den dortigen Fußgängerüberweg zu überqueren.

Der Pkw fuhr ungebremst weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die 32-Jährige wurde leicht verletzt. Bei dem Pkw soll es sich um einen blauen Renault Megane handeln, die Fahrerermittlungen dauern an. Hinweise: 05651/9250.

Versuchter Einbruch

(ots) – Zwischen dem 31.08.20, 13:00 Uhr und dem 01.09.20, 07:30 Uhr versuchten unbekannte Einbrecher eine Scheibe eines Rolltores zu einer Werkstatt in der Eschweger Bahnhofstraße einzuschlagen. Nach dem Bruch der ersten Verglasung wurde das Vorhaben aus nicht näher bekannten Gründen aufgegeben. Es blieb daher beim Sachschaden von ca. 100 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Verkehrsunfälle

(ots) – Um 16:05 Uhr ereignete sich gestern Nachmittag auf dem Tankstellengelände in der Leipziger Straße in Datterode ein Unfall bei dem ein Sachschaden von ca. 2500 EUR entstand. Zur Unfallzeit beabsichtiget ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meißner das Tankstellengelände zu verlassen, während ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Gotha entgegengesetzt auf das Tankstellengelände auffuhr. Beim Vorbeifahren touchierten sich die Fahrzeuge auf der linken Fahrzeugseite.

(ots) – Auf der Fahrt von Eisenach in Richtung Herleshausen geriet gestern Vormittag, um 10:50 Uhr, ein 27-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw in der Gemarkung von Herleshausen zu weit nach rechts und prallte dadurch mit dem rechten Außenspiegel gegen einen Leitpfosten. Der Außenspiegel wurde dadurch zerstört. Schaden: ca. 500 EUR.

(ots) – Eine 80-Jährige aus Sontra beabsichtigte gestern Morgen, um 09:38 Uhr, mit ihren Pkw in der Niederstadt in Sontra in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei fuhr sie gegen eine dort aufgestellte städtische Parkbank, die dadurch verschoben und beschädigt wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 700 EUR.

Polizei Witzenhausen

69-jähriger Autofahrer übersieht bevorrechtigte 32-Jährige in ihrem Auto

Am Montagnachmittag übersah gegen 15.00 Uhr ein 69-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen eine bevorrechtigte Autofahrerin und stieß mit ihr zusammen. Der 69-Jährige befuhr die Bahnhofstraße/ L 3238 aus Richtung Gertenbach kommend und übersah dann beim Einbiegen nach links auf die Bundesstraße B 80 in Richtung Witzenhausen eine 32-jährige Witzenhäuserin, die bevorrechtigt die B 80 aus Hann. Münden kommend befuhr und dann nach links auf die Bahnhofstraße/L 3238 einbog. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, an denen jeweils Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand.

Lkw streift Pkw

Ein 58-Jähriger aus Bornhagen befuhr am Dienstagmorgen gegen 06.45 Uhr mit einem Lkw die Landesstraße L 3123 aus Richtung B 27 kommend in Richtung Niedergandern. Nach dem Durchfahren einer Unterführung kollidierte der Lkw-Fahrer mit einem in der Gegenrichtung befindlichen, vor der Unterführung verkehrsbedingt wartenden, Pkw eines 26-Jährigen aus Friedland. Offenbar geriet der Lkw nach der Unterführung zu weit nach links und streifte den Pkw mit seinem hinteren, linken Rad.

An dem Lkw selbst entstand dabei kein Schaden, am Auto des 26-Jährigen entstand ein Schaden an der linken Fahrzeugseite in Höhe von 1.500 Euro.

70-Jähriger stürzt mit Motorroller

(ots) – Um 13:15 Uhr befuhr gestern Mittag ein 70-Jähriger aus Wernigerode mit einem Kleinkraft-Roller die B 451 in Witzenhausen auf der Straße “Hinter den Teichhöfen” in Fahrtrichtung Hundelshausen. In Höhe der dortigen Tankstelle rutschte der Roller in der Kurve weg, wodurch der 70-Jährige zu Fall kam. Der Verunfallte verletzte sich dabei leicht an der Hand; an dem Roller entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch in Schule -Polizei sucht Zeugen

(ots) – Unbekannte Täter sind vermutlich im Laufe der Sommerferien in die Hirschbergschule in Rommerode eingebrochen und haben aus dem Schulgebäude mehrere Werkzeuge und elektrische Gerätschaften entwendet. Der Stehlschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro, die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise.

Die Beamten der Polizei in Hessisch Lichtenau haben am Montag eine Anzeige aufgenommen, nachdem die Schulleitung der Hirschbergschule den Diebstahl mehrerer, elektronischer, Geräte festgestellt hatte. Im Zeitraum zwischen dem 06. Juli (13.00 Uhr) und dem 10. August (08.00 Uhr), in welchem Renovierungsarbeiten in der Schule stattfanden, waren die unbekannten Diebe offenbar in dem Schulgebäude zu Gange.

Die Täter stahlen aus den Werkräumen der Schule u.a. -4- Bohrmaschinen, -3-Schleifmaschinen, diverses weiteres Werkzeug (Säge, Heißklebepistole, Zange) sowie eine Leiter. Außerdem ließen die Täter mehrere Küchenutensilien sowie zwei Nähmaschinen aus anderen Klassenzimmern mitgehen.

Der Stehlschaden wird auf insgesamt 3.000 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen