Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 02.09.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Dienstagmorgen, 01.09.2020, wurden Geschwindigkeitsmessungen in der 30’er Zone im Bereich der Schöntal Grundschule in Neustadt an der Weinstraße durchgeführt. Hierbei konnten fünf Verstöße festgestellt und mit einem Verwarnungsgeld geahndet werden. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 48 km/h. Weiter wurden Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt hinsichtlich des nicht angelegten Sicherheitsgurtes und Benutzung des Mobiltelefons während der Autofahrt durchgeführt. Auch hier konnten entsprechende Verstöße festgestellt und mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige geahndet werden.

Neustadt: Kellerbrand im Fürstenweg in Neustadt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bereits am Samstag, d. 29.08.2020, gegen 18:30 Uhr, wurde ein Brand in Neustadter Fürstenweg bemerkt und konnte durch ein Großaufgebot der Neustadter Feuerwehr gelöscht werdendurch ein Großaufgebot der Neustadter Feuerwehr gelöscht werden. Durch Anwohner wurden aufsteigende dunkle Rauchschwaden aus dem, von dem älteren Ehepaar bewohnten, Nachbaranwesen gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr vor Ort, konnte ein Brand in einem Kellerraum ausfindig gemacht werden. Durch den Brand wurde fast der gesamte Keller zerstört. Das Erd- bzw. Obergeschoss wurden nur an der Außenfassade und durch die Rauchbildung in Mitleidenschaft gezogen. Das Anwesen ist derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf ca. 100.000,- EUR geschätzt. Ihr Ehemann, welcher sich bei eigenständigen Löschversuchen ein schweres Inhalationstrauma zuzog, befindet sich im Krankenhaus. Am 01.09.2020 wurde der Brandort durch hiesiges Fachkommissariat begangen. Der Brand brach in einem Hobbyraum aus, indem überwiegend Utensilien zur Bienenzucht gelagert waren. Die Ausbruchstelle konnte verifiziert werden. Aufgrund der durch Brandzehrung stark verminderten Brandlast könnte eine fahrlässige Brandstiftung ebenso wie ein technischer Defekt als Ursache in Frage kommen.

Neustadt: Personenkontrolle – Cannabis sichergestellt

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht auf Mittwoch, 02.09.2020, gegen Mitternacht, wurde ein 31-jähriger Mann aus Neustadt an der Weinstraße im Stadtgebiet einer Personenkontrolle unterzogen. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Bauchtasche können Cannabisblüten aufgefunden werden. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Der Verantwortliche muss sich jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Neustadt: Einbruch in Wohnhaus

Neustadt an der Weinstraße (ots) – Am frühen Dienstagmorgen wurde in ein Wohnhaus in der Deidesheimer Straße in Neustadt eingebrochen. Bislang unbekannte Täter brachen die Terrassentür auf und konnten so in das Haus gelangen. Die Bewohner hörten gegen 04:30 – 05:00 Uhr Geräusche und wurden wach. Vermutlich brachen die Täter deswegen ihre Tat ab und flüchteten. Die Bewohner bemerkten den Einbruch selbst erst am nächsten Morgen. Nach ersten Ermittlungen wurde lediglich ein Geldbeutel bei dem Einbruch entwendet.

Wer hat in den frühen Morgenstunden verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Deidesheimer Straße gesehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Bad Dürkheim: Wildschwein von PKW erfasst

Bad Dürkheim (ots) – Am 01.09.2020 gegen 21:00 Uhr wurde ein Mitsubishi nach dem Zusammenstoß mit einem Wildschwein beschädigt. Der 71-jährige Mitsubishi-Fahrer befuhr die L 516 von Bad Dürkheim-Leistadt nach Weisenheim am Berg. Kurz nach dem Ortsausgang Leistadt, lief von rechts ein Wildschwein vor sein Auto und wurde erfasst. An PKW entstand Sachschaden von 4000 Euro. Das Wildschwein verendete noch an der Unfallstelle. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert.

Bad Dürkheim: E-Bike-Fahrer gestürzt

Bad Dürkheim (ots) – Am 01.09.2020 wurde ein 82-jähriger E-Bike-Fahrer bei einem Sturz leicht verletzt. Er befuhr mit seinem E-Bike die Philipp-Fauth-Straße in Bad Dürkheim und bog nach links in die Leinigerstraße ab. Er musste verkehrsbedingt bremsen und stürzte hierbei. Dabei zog er sich eine Platzwunde an der Stirn zu. Er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht und sein leicht beschädigtes Fahrrad an seine Ehefrau übergeben.

Ellerstadt: Fahrzeug beschädigt

Ellerstadt (ots) – Im Zeitraum von 31.08.2020 bis 01.09.2020 wurde der Opel GrandlandX eines 56-jährigen Halteres, der auf einem Parkplatz an der Ecke Georg-Fitz-Straße in Ellerstadt abgestellt war, beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerkratzten hierbei die komplette linke Fahrzeugseite. Es entstand ein Sachschaden von 800 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Erpolzheim: Ohne Führerschein und unter Drogeneinwirkung unterwegs

Erpolzheim (ots) – Am 01.09.2020 befuhr ein 43-Jähriger mit einem Kleinkraftrad die L 526 aus Erpolzheim kommend in Fahrtrichtung Freinsheim. Kurz nach dem Ortsausgang Erpolzheim konnte er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei der Kontrolle händigte er nur eine Mofaprüfbescheinigung aus und gab an nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Da es sich um ein Kleinkraftrad mit einer Höchstgeschwindigkeit 45 km/h handelte, wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Gegen den 43-Jährigen wird daher zusätzlich wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Bei einer Durchsuchung konnte in seiner Hosentasche ein Faustdolch aufgefunden werden, weswegen zusätzlich noch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt wird. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Schlüssel seiner Mutter übergeben. Da sich der 43-jährige das Kleinkraftrad ausgeliehen hatte, wurden nun auch die Ermittlungen gegen die 42-jährige Halterin, wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, aufgenommen.

Haßloch: Über Motorhaube gestürzt

Haßloch (ots) – Mit seinem Trekkingrad war am Dienstagnachmittag (1. Sept. 2020, 17:15 Uhr) ein 58-jähriger Haßlocher in der Kirchgasse unterwegs, als er an der Einmündung zur Bahnhofstraße auf der Haube eines Mercedes landete. Der Radfahrer hatte jedoch die Vorfahrt der einer 45-jährigen Autofahrerin nicht beachtet, wodurch es zu dem Unfall kam. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Schaden am Auto schätzt die Polizei Haßloch auf 1.000,- EUR.

Haßloch: Motorradfahrer übersehen

Haßloch (ots) – Hautabschürfungen, ein nicht mehr fahrbereites Motorrad und 2.500.-EUR Gesamtschaden ist die Bilanz eines Unfalls vom Dienstagmorgen (1. Sept. 2020, 10 Uhr) im Kreisel in der Neustadter Straße. Den Fahrer einer Yamaha übersehen hat ein 59-jähriger Autofahrer beim Einfahren in den Kreisverkehr, ein Zusammenstoß war nicht mehr zu vermeiden, berichtet die Polizei Haßloch. Gegen Fahrer des Citroen DS wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.