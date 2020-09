Kind bei Unfall verletzt

Germersheim (ots) – Montagnachmittag 31.08.2020 ereignete sich ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 9-jährigen Kindes. Das Kind überquerte die Posthiusstraße ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Hierbei wurde der Junge von einem vorbeifahrenden Fahrzeug im seitlichen Bereich erfasst und fiel zu Boden.

Aufgrund der erlittenen Verletzungen im Kopfbereich musste der Junge durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme wurde die Posthiusstraße für circa 30 Minuten gesperrt. Der Unfallstelle näherten sich immer wieder Schaulustige, sodass die Polizeibeamten mehrere Platzverweise erteilen mussten.

Versuchter Einbruch in Telefonladen

Germersheim (ots) – Zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in einen Telefonladen kam es im Zeitraum zwischen Samstagabend 29.08.2020 und Montagmorgen 31.08.2020 in der August-Keiler-Straße in Germersheim. Der oder die Täter scheiterten bei ihrem Vorhaben die Eingangstür des Ladens aufzuhebeln. Bei der Tat entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de an.

Betrugsmasche Gewinnversprechen

Lingenfeld (ots) – Ein Ermittlungsverfahren wegen Betrug leiteten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim ein. Ein bislang unbekannter Anrufer hatte am Freitagmorgen 28.08.2020 eine 57-jährige Frau aus Lingenfeld angerufen und diese zum Gewinn eines fünfstelligen Betrages beglückwünscht. Zur Auszahlung des Gewinns müsse die Frau noch mehrere Codes für Google-Play Karten übermitteln.

Dies tat die Lingenfelderin. Bei einem erneuten Anruf wurde ihr mitgeteilt, dass sie einen noch höheren Betrag gewonnen habe, hierzu aber weitere Codes für Google-Play Karten übermitteln müsse. Nun wurde die Frau misstrauisch und meldete den Vorfall bei der Polizei.

Informationen und Tipps zu dieser Betrugsmasche und vielen anderen Themen sind über die Internetseite: www.polizei-beratung.de abrufbar.

Uwe Becker neuer Leiter der Polizeiinspektion Germersheim (siehe Foto)

Germersheim (ots) – Am 01.09.2020 wurde der neue Leiter der Polizeiinspektion Germersheim, Erster Polizeihauptkommissar Uwe Becker, von Polizeipräsident Thomas Ebling offiziell in sein Amt eingeführt. Die Funktion hat er bereits zum 01.08.2020 übernommen.

Gleichzeitig wurde der vorherige Leiter, Erster Polizeihauptkommissar Wolfgang Zöller, nach 45 Jahren Polizeidienst in den Ruhestand verabschiedet. Der 62-Jährige wurde 1975 bei der Polizei Rheinland-Pfalz eingestellt und hat den Polizeiberuf von der Pike auf gelernt. Nach den Anfangsjahren im Streifendienst im Bereich der Polizeidirektion Landau erfolgte 1986 der Aufstieg in den gehobenen Polizeidienst. 1990 wurde Wolfgang Zöller stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Edenkoben, bis man ihm 2000 die Leitung der Polizei Haßloch übertrug. Danach folgte 2005 die Leitung der Polizeiinspektion Wörth und anschließend der Wechsel nach Germersheim, wo er seit 2009 Leiter der Polizeidienststelle war. Am 31.07.2020 wurde Wolfgang Zöller in den Ruhestand versetzt. Hierfür wünschen wir ihm alles Gute.

Die Polizeiinspektion Germersheim ist Uwe Becker bestens bekannt. Der 60-Jährige ist seit 2015 stellvertretender Leiter der Dienststelle und war auch schon zuvor 13 Jahre lang Sachbearbeiter Einsatz in Germersheim. Uwe Becker wurde 1978 beim damaligen Bundesgrenzschutz eingestellt. 1991 wechselte er zur rheinland-pfälzischen Polizei, wo er zunächst bei der Bereitschaftspolizei und ab 2000 in Germersheim eingesetzt war. In den Jahren 2013 und 2014 war er u.a. persönlicher Mitarbeiter des damaligen Polizeipräsidenten Jürgen Schmitt.

In einer, aufgrund der aktuellen Corona-Lage, eingeschränkten Feierstunde bedankte sich Polizeipräsident Thomas Ebling bei Wolfgang Zöller für die geleistete Arbeit und wünschte Uwe Becker viel Erfolg in seiner neuen Funktion.

Die Polizeiinspektion Germersheim ist neben der Stadt Germersheim für die Verbandsgemeinden Bellheim, Lingenfeld und Rülzheim zuständig.