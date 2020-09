Grundlos ins Gesicht geschlagen

Ludwigshafen (ots) – Am Montagnachmittag 31.08.2020 gegen 17:00 Uhr wurde ein 40-jähriger Mann in der Arnulfstraße von einem Unbekannten grundlos geschlagen. Der Unbekannte sei plötzlich vor dem 40-Jährigen aufgetaucht und habe ihm grundlos mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Der Täter sei dann in Richtung Rottstraße weggerannt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 190cm groß, muskulös, hatte kurzes schwarzes Haar, trug ein oranges T-Shirt, weiße kurze Hosen und Sandalen (welche er während der Flucht auszog und trug).

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Werkstatt

Ludwigshafen (ots) – Am vergangenen Wochenende wurde in eine Werkstatt in der Bruchwiesenstraße (nahe Christian-Weiß-Straße) eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Werkzeugkasten entwendet. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Wahrnehmungen in der Bruchwiesenstraße gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Handy geklaut

Ludwigshafen (ots) – Eine 19-Jährige, die über eine Online-Plattform ein Handy verkaufen wollte, wurde am 31.08.2020 gegen 17:30 Uhr von einem bislang Unbekannten getäuscht. Der Mann hatte sich auf ihre Annonce gemeldet und ein Treffen vereinbart, um das Mobiltelefon in Augenschein zu nehmen. Als ihm die 19-Jährige bei dem Treffen in der Marienstraße das Handy aushändigte, rannte er unvermittelt mit dem Telefon davon.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Etwa 20-30 Jahre alt, kurze Haare, sportlich. Zum Tatzeitpunkt trug er grüne Oberbekleidung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Werkzeug gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte stahlen zwischen dem 30.08.2020, 13:45 Uhr, und dem 31.08.2020, 6 Uhr, Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro aus einem Peugeot-Sprinter. Das Fahrzeug war in der Comeniusstraße abgestellt.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Kraftradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Montagnachmittag 31.08.2020 gegen 16:50 Uhr kam es auf der Maudacher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 17-jähriger Kraftradfahrer leicht verletzt wurde.

Der 17-Jährige musste, wegen einem vor ihm bremsenden Auto, ebenfalls bremsen.

Das Kraftrad kam ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo der 17-Jährige dann mit

einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß.

Der Kraftradfahrer zog sich durch den Unfall Schürfwunden zu.

Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5.500 Euro.

Verkehrsunfall mit Flucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 30.08. gegen 16:00 Uhr bis zum 31.08.2020 gegn 11:10 Uhr wurde ein schwarzer Mercedes-Benz E-Klasse durch einen Verkehrsunfall in der Sudermannstraße beschädigt. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte das geparkte Auto an der hinteren Fahrerseite. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf den Verursacher geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.