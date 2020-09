Dreister Fahrraddieb wird bei Tat gefilmt (siehe Foto)

Maxdorf (ots) – Am Sonntag 30.08.2020 um 15:00 Uhr wurde in der Haardtstraße in Maxdorf ein im Carport des Geschädigten, unverschlossenes Herren-Trekkingrad der Marke Lakes entwendet. Der Wert des Fahrrads liegt bei 300 EUR. Der Carport ist videoüberwacht.

Es handelt sich um ein Herren-Trekkingfahrrad mit dunkelgrauem Rahmen und auffälligen grünen Zierstreifen, auch an den sonst schwarzen Felgen.

Wer kennt diese Person?

Bei dem Täter handelt es sich um einen jungen Mann, ca. 16-18 Jahre, ca. 175cm groß, schlank, helles Gesicht, ausrasierte, blonde Haare. Er trug zur Tatzeit eine blaue Jeans, einen grauen Pullover, schwarze Schuhe und einen schwarzen Rucksack.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Fahrraddieb tauscht Fahrräder

Maxdorf (ots) – Am Sonntag 30.08.2020 im Zeitraum zwischen 10-13 Uhr wurde in der Wachtenburgstraße in Maxdorf ein, vor der Haustür des Geschädigten, abgeschlossenes Mountainbike der Marke Carver entwendet. Der Wert des Fahrrads liegt bei 1.100 EUR. An der Örtlichkeit wurde durch den Dieb ein anderes Fahrrad der Marke Merida, Farbe weiß/grau zurückgelassen. Da dieses Fahrrad ebenfalls höherwertig ist, wird davon ausgegangen, dass auch dieses Fahrrad zuvor entwendet wurde. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Sachbeschädigung an Fenster durch möglichen Zwillenbeschuss

Kleinniedesheim (ots) – Im Zeitraum vom Sonntagmorgen 30.08.2020 gegen 10:00 Uhr und Montagabend 31.08.2020 gegen 19:00 Uhr, beschädigt bislang unbekannter Täter das doppelverglaste Fenster eines Wohnanwesens in der Straße “Am Schlossgarten”. Aufgrund der von den eingesetzten Beamten vor Ort getroffenen Feststellungen besteht der Verdacht, dass die Beschädigung durch einen Zwillenbeschuss verursacht wurde. An dem Fenster entsteht ein Schaden von ca. 2.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstahl von Felgen bei Kfz-Werkstatt

Heßheim (ots) – Zwischen dem 29.08.2020, 23:00 Uhr, und dem 30.08.2020, 11:00 Uhr, gelangen bislang unbekannte Täter auf das Gelände einer Kfz-Werkstatt in der Gewerbestraße. Dort werden anschließend 24 Felgen inklusive der dazugehörigen Bereifung sowie aus den Büroräumlichkeiten eine Aktentasche entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro.

Geschwindigkeitskontrollen der Polizei, Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Schifferstadt / Mutterstadt (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am Montag mehrere Kontrollen sowohl in Schifferstadt als auch in Mutterstadt durch. Zuerst sind Fahrzeuge an der Fohlenweide in Mutterstadt kontrolliert worden. Dort sollte ein Pkw angehalten werden, der ohne Kennzeichen unterwegs war. Doch der Fahrer missachtete das Anhaltesignal und fuhr bis zu einem Parkplatz weiter, wo er das Auto abstellte, ausstieg und in einen zwischenzeitlich dazugekommenen Pkw wieder einstieg, der dann auch losfuhr.

Zwei Polizisten rannten dem Pkw hinterher. Der Fahrer entschied sich dann aber doch anzuhalten und bremste abrupt ab. Wie sich bei der Kontrolle dann herausstellte, stand der Fahrer des ersten Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Außerdem haben die Beamten kleine Mengen Cannabis bei ihm gefunden. Er ist zur Dienststelle gebracht worden, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen worden ist. Ihn erwarten nun Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. Führerschein und Fahrzeugschlüssel sind sichergestellt und die Führerscheinstelle ist über den Vorfall informiert worden.

Die weiteren Kontrollen sind dann in Mutterstadt im Pfalzring (sieben Verstöße gegen die erlaubten 30 km/h) und in Schifferstadt in der Herzog-Otto-Straße (vier Verstöße gegen die erlaubten 30 km/h) und in der Speyerer Straße (vier Verstöße gegen die Gurtpflicht und zwei Verstöße gegen das Handyverbot) durchgeführt worden.

Sachbeschädigung im Schlossgarten

Fußgönheim (ots) – Bereits im Zeitraum vom 26.08. bis 29.08.2020, betraten bislang unbekannte Täter, den umzäunten Schlossgarten an der St. Jakobuskirche in Fußgönheim. Im Schlossgarten wurden zwei Beleuchtungslaternen aus ihrer Bodenverankerung herausgebrochen. Der Sachschaden wird auf 340 EUR geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.