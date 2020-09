Verkehrsunfall auf der B9 zwischen Frankenthal und Worms – Rote Lackanhaftungen festgestellt – Wer ist weiterhin geschädigt?

Frankenthal (ots) – Durch mehrere Verkehrsteilnehmer wird der Polizeiinspektion Frankenthal am Montagabend 31.08.2020 gegen 22:25 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der B9 von Frankenthal kommend in Fahrtrichtung Worms gemeldet. In Höhe der Kläranlage verliert der Fahrer eines weißen Ford Fiesta die Kontrolle über sein Fahrzeug, kommt nach links von der Fahrbahn ab und touchiert einen Bordstein. Zudem verliert das Fahrzeug den linken Hinterreifen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellen die Beamten fest, dass der 25-jährige Fahrzeugführer aus Worms unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss steht. Ihm werden daher Blutproben entnommen. Aufgrund des Unfalls ist der Ford nicht mehr fahrbereit und wird abgeschleppt.

Zudem werden frische Unfallschäden in Form von roten Lackanhaftungen im vorderen linken Fahrzeugbereich festgestellt. Ein Geschädigter zu einer möglichen Verkehrsunfallflucht ist der Polizei bislang nicht bekannt. In diesem Zusammenhang wird seitens der Polizei gebeten, dass etwaige Geschädigte Kontakt mit der Polizei Frankenthal aufnehmen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum vom 31.08.2020, 13:30-16:15 Uhr, beschädigt ein bislang unbekannter Täter den auf dem Parsevalplatz geparkten grünen Seat Ibiza des Geschädigten. Als der Geschädigte zu seinem PKW zurückkommt, stellt er eine ca. 50cm lange Kratzspur an der Frontstoßstange fest. Die Schadenshöhe bemisst sich auf ca. 2.500 Euro.

