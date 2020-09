Iggelbach: Grußwort zur Kerwe 2020

Iggelbach – Statt der Kerwe wird vom 11. bis 13. September 2020 eine „Anderskerwe“ geben. Lesen Sie das Grußwort von Bürgermeister René Verdaasdonk und dem Beigeordneten Stefan Herter.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Not macht sprichwörtlich auch erfinderisch. Nachdem wir in Appenthal eine Kerwe von Daheim hatten und in Elmstein den Kuckuck to go, ist jetzt die Iggelbacher Kerwe an der Reihe. So wie die Iggelbacher und viele Bürgerinnen und Bürger aus unserer gesamten Gemeinde Elmstein und der Region die Kerwe kennen und lieben, wird es auch diese in diesem Jahr nicht geben können. Vom 11.09. bis 13.09.2020 hätte die traditionelle Kerwe wieder für zahlreiche schöne Stunden in Iggelbach gesorgt.

Die Initiatoren der Iggelbacher Kerwe möchten aber dennoch „Kerwe-Feeling“ aufkommen lassen und so wird es in diesem Jahr eine ‚Anderskerwe‘ geben. Vieles ist anders gestaltet damit es, trotz aller Widrigkeiten, an 3 Tagen einiges an Angeboten unter Corona-Bedingungen geben kann.

Unsere Gastronomen sind Corona-erprobt und haben aus dem Lockdown noch einiges aufzuholen. So ist es für viele Seiten verständlich und vernünftig, die Kerwe vom traditionellen Zelt auf unsere Gastronomen zu verlegen. Wenn dazu dann auch noch die Schausteller-Familie Horsch, die Gardemädels des SVI, PWV, Feuerwehr sowie der Förderverein KiTa Spatzennest mit im Boot sind, kommt ein Programm und ein Angebot zustande, wo Jeder sicherlich etwas Schönes auf der Iggelbacher ‚Anderskerwe‘ findet.

Am Freitag bietet das Sportheim ab 18 Uhr Spießbraten an. Für musikalische Unterhaltung sorgt das Duo „Du und Ich“. Um 19 Uhr beginnt die Eröffnungsrede durch den Kerwepräsidenten.

Der PWV Iggelbach macht am Samstag ab 12.00 Uhr eine Kerwewanderung ab dem Zimmerplatz. Mit Unterstützung des Fördervereins FFW-Iggelbach gibt es ab 17 Uhr Hähnchen vom Holzgrill bei der „Waldtante“. Für die Dorfbeschallung sorgen Mark + Friederich vom Eckel herab übers Dorf.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst im Hof der Gaststätte „Pfälzer Hof“ mit anschließendem Weisswurst-Essen. Um 14.00 Uhr findet ein kleiner Umzug der Feuerwehr und den Kerwebuben statt. Neuigkeiten aus dem Dorf erfahren Sie in der Kerwered ab 15.00 Uhr bei der Gaststätte Pfälzerhof, die durch den Kerwepräsidenten vorgetragen wird. Der Förderverein der Kita Spatzennest bietet von 13 – 17 Uhr Kuchen to go an. Auch an die Kleinen wurde gedacht, für sie gibt es eine Kids-Kerwe-Tüte.

Am Samstag und Sonntag gibt es für die Kinder und die Leckermäuler Süßigkeiten vom Knusperhaus der Familie Horsch am Kerweplatz.

Die Garde-Mädels bieten am Samstag von 17.00 bis 20.00 Uhr und am Sonntag von 15.00 bis 18.00 Uhr Cocktails to go am Kerweplatz an.

Wir bitten Sie die bestehenden Corona-Verordnungen (Mund- und Nasenschutz, Abstandsregel) unbedingt einzuhalten, um dadurch auch Neuinfektionen entgegen zu wirken.

Damit besser geplant werden kann, wäre es von Vorteil, wenn Sie sich vorher bei den Gaststätten anmelden würden. Die angebotenen Speisen können selbstverständlich auch abgeholt werden.

Ein herzliches Dankeschön schon jetzt an alle Helferinnen und Helfer sowie den Unterstützern und unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern viel Spaß auf der „Anderskerwe 2020“

Rene Verdaasdonk, Bürgermeister

Stefan Kobel , Beigeordneter