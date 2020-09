Unachtsam

St. Martin (ots) – Weil eine 51-jährige Autofahrerin gestern Nachmittag (31.08.22020, 16.30 Uhr) in der Jahnstraße die Autotür öffnete und dabei nicht auf den nachfolgende 80 Jahre alten Radfahrer achtete, stürzte dieser und zog sich Prellungen an der linken Hand zu.

Die Polizei appelliert: Wer ein- oder aussteigt, muss sich so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist.

Versuchter Einbruchsdiebstahl

Edenkoben (ots) – Unbekannte versuchten über das vergangene Wochenende in eine Klinik in der Klosterstraße einzubrechen. Dabei wurde versucht, mehrere Fenster und Türen aufzuhebeln, was allerdings misslang. Durch die Hebelversuche entstand ein Sachschaden von über 2.000 Euro.

Der Sachverhalt wurde gestern (31.08.2020) der Polizei gemeldet. Verdächtige Wahrnehmungen oder Täterhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.