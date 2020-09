Groß-Gerau

Rettungssanitäter bei Einsatz attackiert – Anzeige gegen 31-Jährigen

Rüsselsheim (ots) – Mit der Faust schlug ein 31-jähriger Mann nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Nacht zum Dienstag (01.09.), gegen 1.30 Uhr, in der Bensheimer Straße einem Rettungssanitäter ins Gesicht. Der Sanitäter wurde hierbei leicht verletzt.

Die Besatzung war gerufen worden, um die Mutter des Mannes medizinisch zu versorgen. Kurz nach Betreten der Wohnung mussten die Helfer den augenscheinlich alkoholisierten Mann immer wieder auffordern, Abstand zu halten. Unvermittelt griff der 31-Jährige anschließend die Einsatzkräfte an und schlug zu. Die Rettungswagenbesatzung konnte den Mann überwältigen, zog sich daraufhin ins Freie zurück und alarmierte die Polizei.

Auch gegenüber den Ordnungshütern verhielt sich der 31-Jährige aggressiv, trat um sich und beleidigte die Beamten. Er wurde vorläufig festgenommen und zwecks Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle der Polizei untergebracht. Zudem musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

Die Frau wurde im Anschluss weiter versorgt.

Den 31-jährigen Mann erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen sowie Körperverletzung.

Autoscheibe eingeschlagen/Geldbörse entwendet

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein auf einem Firmenparkplatz im Hessenring abgestellter Volvo geriet am Montag (31.08.), in der Zeit zwischen 14.00 und 22.35 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und gelangten so in den Innenraum. Sie ließen anschließend eine in der Mittelkonsole abgelegte Geldbörse samt persönlichen Dokumenten mitgehen. Hinweise bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0.

Darmstadt

Blutspendetermin im Polizeipräsidium

Darmstadt (ots) – Am Donnerstag den 16. September 2020 findet unter entsprechenden Hygienevorgaben ein Blutspendetermin in den Räumen des Polizeipräsidiums Südhessen statt. Durchgeführt wird die Aktion von der Transfusionszentrale der Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.

In der Zeit zwischen 9.00 und 12.30 Uhr sowie von 14.00 bis 16.00 Uhr, ist die Blutspende im Polizeipräsidium in der Klappacher Straße 145 möglich. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird um Voranmeldung an die Schwerbehindertenvertretung des Polizeipräsidiums Südhessen unter der Telefonnummer 06151/969-2112 oder per E-Mail an schwerbehindertenvertretung.ppsh@polizei.hessen.de gebeten.

Eine Teilnahme ist aber auch für Kurzentschlossene noch jederzeit möglich.

Geänderte Verkehrsführung am Steubenplatz – Rechtsabbiegen verboten – Polizei kontrolliert und ahndet Verstöße

Darmstadt (ots) – Am Sonntag (30.8.) haben Polizeibeamte des 2. Reviers eine Verkehrskontrolle im Einmündungsbereich Bleichstraße / Ecke Steubenplatz durchgeführt. Mit Beginn der neuen Verkehrsführung, die aktuell für Autofahrer nur eine Fahrspur vorsieht und damit das Rechtsabbiegen verbietet, war es nach Hinweisen von Zeugen in den zurückliegenden Tagen zu mehreren Verstößen gekommen. In diesem Zusammenhang stoppten und ahndeten die Ordnungshüter in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 14.15 Uhr insgesamt neun Autofahrer.

VW Polo im Visier von Kriminellen – Täter haben es auf Auspuffanlage abgesehen

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Am Montag (31.8.) erstatteten zwei Autobesitzer unabhängig voneinander eine Anzeige bei der Polizei, nachdem sie den Diebstahl ihrer Auspuffanlagen bemerkt hatten. Bei den ins Visier geratenen Autos handelt es sich um zwei Modelle vom Hersteller VW Polo.

Während ein Fahrzeug in der Felsingstraße abgestellt war, parkte das Zweite in der Pommernstraße. Der Tatzeitraum dürfte nach ersten Ermittlungen bis Mittwoch (26.8.) zurückreichen. In beiden Fällen hatten es die Kriminellen auf die Auspuffanlage inklusive des Katalysators abgesehen. Der verursachte Gesamtschaden wird derzeit auf rund 800 Euro geschätzt. Um an ihre Beute zu gelangen, dürften die Täter die Autos hochgebockt haben. Möglicherweise wurden sie bei ihrem Vorgehen oder dem Abtransport der Beute beobachtet? Alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Jugendverkehrsschule von ungebetenen Besuchern heimgesucht

Darmstadt (ots) – Auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule in der Ludwigshöhstraße haben noch unbekannte Täter ihr Unwesen in der Zeit zwischen Samstag (29.8.) und Montag (31.8.) getrieben. Ersten Erkenntnissen zufolge kletterten die ungebetenen Besucher über den Zaun des Geländes und entwendeten dort ein kleines Straßenschild. Weitere Schilder wurden zudem verbogen und auch die Schulungshütte im Bereich der Rollläden beschädigt. Wegen Sachbeschädigung hat die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ein Verfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/&9690 entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Falschen Polizeibeamten erbeuten mehrere Tausend Euro von Seniorin

Groß-Umstadt (ots) – Nach derzeitigem Kenntnisstand meldeten sich die Telefonbetrüger am Montagabend (31.8.), gegen 22 Uhr, bei der Frau und gaben sich als Polizei aus. Die Kriminellen erzählten der Seniorin, dass sie möglicherweise von einer Bande heimgesucht werden könnte. Um die Bande festnehmen zu können, müsste die Seniorin nun mehrere Tausend Euro an Bargeld vor dem Haus bereitlegen. Nur auf diese Art und Weise könnten die Kriminellen gefasst werden, erzählten die falschen Polizeibeamten der Seniorin.

Wie am Telefon vereinbart, deponierte sie in der Nacht zum Dienstag (1.9.), gegen 0.20 Uhr, das Geld vor dem Haus. Der Seniorin kamen Zweifel an der Geschichte, als sich wenige Stunden später niemand von der Polizei nach der angeblichen Festnahme bei ihr meldete. Daraufhin alarmierte sie die echte Polizei. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das deponierte Geld bereits in den Händen der Betrüger.

Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

In Anbetracht des Geschehens warnt die echte Polizei erneut vor solchen betrügerischen Anrufen und gibt folgende Tipps:

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Die richtige Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder andere Wertsachen bitten. Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld an unbekannte Personen oder deponieren Sie ihr Hab und Gut an vereinbarten Orten. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Kriminelle erbeuten Werkzeuge – Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt/Heubach (ots) – Im Zeitraum zwischen Montagnachmittag (31.8.) und Dienstagmorgen (1.9.) erbeuteten Kriminelle aus einer Firma im Erlenweg mehrere Werkzeuge und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten unter Gewalteinwirkung Zutritt zum Gelände. Von dort aus begaben sie sich zu den Firmenfahrzeugen, woraus sie mehrere Werkzeuge, unter anderem eine Bohrmaschine und Kreissäge, entwendeten. Hierbei entstand insgesamt ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Wie sie ihre Beute abtransportierten, muss im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen geprüft werden.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Mehrere Fahrzeuge im Visier Krimineller

Messel (ots) – Kriminelle hatten es im Zeitraum zwischen Samstagabend (29.8.) und im Verlauf des Montags (31.8.) auf mehrere geparkte Fahrzeuge abgesehen. Mindestens fünf Autos unterschiedlicher Hersteller, abgestellt in der Zeilharder Straße, in der Roßdörfer Straße und “Am Wildpark” gerieten dabei in den Fokus der Diebe, die die Autos nach Wertgegenständen durchsuchten und unter anderem Bargeld entwendeten. Auch ein auf einem Anwesen abgestelltes Fahrrad ließen die Kriminellen mitgehen.

Der Gesamtschaden dürfte nach ersten Schätzungen mehrere Hundert Euro betragen. Die Kriminalpolizei in Darmstadt und die Dezentrale Ermittlunsggruppe des 3. Polizeireviers sind mit den Fällen betraut und suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten zu erreichen.

Zahlreiche Mängel bei Verkehrskontrollen entdeckt – Polizei stoppt drei Fahrzeuge

Reichelsheim/Michelstadt/Ober-Ramstadt (ots) – Am Freitag (28.08.) haben Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen im Odenwaldkreis sowie im Kreis Darmstadt-Dieburg Verkehrskontrollen durchgeführt. Hauptaugenmerk bei diesem Einsatz lag auf technisch veränderte Fahrzeuge.

Gegen 15 Uhr fiel den Polizisten ein tiefergelegter BMW auf der Bundesstraße 38 bei Reichelsheim auf. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest dass Bereifung, Frontschürze und Heckspoiler unzulässig waren. Zudem war das Auto des 29-Jährigen deutlich zu laut. Eine Überprüfung beim Sachverständigen bestätigte die Vermutung, mit 95 db war der Geräuschwert des Auspuffs um 8 db überschritten. Am Ende standen insgesamt zwölf erhebliche Mängel zu Buche, was zum Erlöschen der Betriebserlaubnis sowie der Sicherstellung von Kennzeichen und Zulassungsbescheinigung führte. Den Fahrer erwartet ein Verfahren und einen Punkt in Flensburg.

Nicht anders erging es gegen 17 Uhr einem 20-Jährigen Autofahrer auf der Bundesstraße 45 bei Michelstadt. Schon von weitem waren die Polizeibeamten auf den BMW aufmerksam geworden, als er mit erheblichem Lärm deutlich hörbar beschleunigte. Auch bei dieser Kontrolle ging die Streife aufgrund der Überprüfung davon aus, dass manipuliert wurde. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher und brachten es zu einem Sachverständigen.

Dieser bestätigte, dass die Auspuffanlage tatsächlich verändert wurde, was 108 db anstelle der erlaubten 93 db zur Folge hatte. Aufgrund der Manipulation am Auspuff wurde auch die Abgasuntersuchung nicht bestanden. Insgesamt zehn erhebliche Mängel wurden festgestellt, was die Sicherstellung der Kennzeichen und Zulassungsbescheinigung sowie ein Verfahren nebst Bußgeld zur Folge hatte.

Auf der Bundesstraße 426 bei Ober-Ramstadt stoppten die Ordnungshüter gegen 18 Uhr einen 33 Jahre alten Mann mit seinem Auto. An beiden Hinterrädern waren nicht genehmigte Distanzscheiben angeracht, zudem waren die Rückleuchten unzulässig mit Folie überzogen und lackiert. Der Wagenlenker muss mit einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Kreis Bergstraße

Für Rucksack Auto aufgebrochen

Lampertheim (ots) – Ein zurückgelassener Rucksack in einem roten Hyundai i20 war am Dienstag (1.9.) für Kriminelle Grund genug, das Auto aufzubrechen. Mit einem spitzen Werkzeug hebelten sie zwischen 7 Uhr und 12 Uhr solange an das Beifahrerfenster, bis es zu Bruch ging. Mit dem erbeuteten Rucksack, in dem sich Lebensmittel befanden, suchten sie das Weite.

Die Polizei (DEG) in Lampertheim sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die in der Straße “In den Ruthen” Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 06206 / 94400 entgegengenommen.

Odenwaldkreis

Mann an Bushaltestelle angegriffen

Bad König (ots) – Offenbar grundlos wurde am Montag (31.8.) gegen 17.30 Uhr an der Bushaltestelle in der Frankfurter Straße, gegenüber eines Discounters, ein 32 Jahre alter Mann aus Bad König geschlagen. Der Mann ist nach ersten Erkenntnissen durch die Schläge und Tritte leicht verletzt worden.

Im Gerangel wurde ein zur Hilfe eilender Passant ins Gesicht geschlagen. Für die ärztliche Versorgung war ein Krankenwagen im Einsatz. Der mutmaßliche Angreifer konnte zwar vor Eintreffen der Polizei flüchten, ist jedoch von einem Zeugen erkannt worden.

Gegen den 43-jährigen Tatverdächtigen aus Bad König wurde jetzt Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet. Die Ermittlungen dauern an.

11 Schafe plus Lämmer von Weide verschwunden – Polizei ermittelt wegen Diebstahls

Breuberg-Sandbach (ots) – Von einer Weide in Sandbach sind zwischen Sonntagmittag (30.8.) und Montagvormittag (31.8.) etwa 11 Schafe und dessen Lämmer verschwunden. Der Schäfer geht davon aus, dass die Tiere von der Weide in der Verlängerung der Heubacher Straße gestohlen worden sind. Am Weidezaun sind keine Hinweise zu erkennen, dass die Schafe aus dem Gehege ausgebüxt sein könnten.

Um den Sachverhalt klären zu können, sucht die Polizei Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Beobachtungen gemacht haben. Telefonisch sind die Beamten der Polizeistation Höchst unter der Rufnummer 06163 / 9410 zu erreichen.

