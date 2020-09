“Blitz für Kids” im Rahmen der Aktion “Schule beginnt” (siehe Foto)

Lahnau-Waldgirmes (ots) – Zum Beginn des neuen Schuljahres macht die Polizei mit der Aktion “Schule beginnt” auf unerfahrene und besonders junge Verkehrsteilnehmer aufmerksam. Schulanfänger und Schulwechsler müssen sich an die neuen Schulwege gewöhnen, sich mit den damit verbundenen Gefahren vertraut machen und das richtige Verhalten üben. Die Aktion sensibilisiert die übrigen Verkehrsteilnehmer zu einer erhöhten Aufmerksamkeit, insbesondere im Bereich von Schulen und Kindergärten.

Im Zuge der Aktion “Blitz für Kids” verteilten Polizeibeamte des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill gemeinsam mit Schülern der “Grundschule an der Lahnaue” am Montag (31.08.) gelbe und grüne Karten an Autofahrer. Zwischen 08 Uhr und 09.30 Uhr war das erklärte Ziel der Aktion nicht die Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen, sondern das Sensibilisieren der Autofahrer im Hinblick auf die Verkehrsanfänger. Hierzu führten die Beamten in der Dorlarer Straße zwar Geschwindigkeitsmessungen durch, vergaben dann aber je nach Ergebnis gelbe und grüne Karten.

Insgesamt teilten die Viertklässler 8 gelbe Karten an die Fahrer aus, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten. 16 Fahrer durften sich über eine grüne Karte freuen, da sie sich an die Geschwindigkeitsvorgaben hielten.

Wand eines Drogeriemarktes beschmiert

Hohenahr: Die Polizeistation Herborn sucht Zeugen, welche Hinweise zu zwei großflächigen Graffitis in der Gewerbestraße in Erda geben können. Die Graffitis an der Wand eines Drogeriemarktes wurden am Donnerstag, 20.08., festgestellt und wahrscheinlich irgendwann in den davorliegenden drei Wochen dort angebracht. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 500 Euro.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Herborn, tel. 02772/ 470-50.

Radmuttern gelöst

Herborn: Im Tatzeitraum von nur einer Stunde lösten Unbekannte mehrere Radmuttern eines geparkten VW Tiguan. Dieser stand am Mittwoch (26.08.) zwischen 21.15 Uhr und 22.15 Uhr in der Hauptstraße, in der Nähe einer Buchhandlung. Der Fahrer bemerkte bei der Weiterfahrt ungewöhnliche Fahrgeräusche sowie das “wackelnde” Lenkrad. Bei der Überprüfung seines Autos stellte er mehrere gelöste Radmuttern fest. Die Polizeistation Herborn, tel. 02772/ 470-50, bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang.

Illegal Müll entsorgt

Dillenburg: Bereits am Samstag, 22.08., meldete ein aufmerksamer Bürger der Polizei mehrere im Wald abgelegte Müllsäcke. Diese befanden sich in der Verlängerung des Rosenweg, etwa 15m in Richtung Wald, linksseitig an einem Abhang. Inhalt der sechs blauen Müllsäcke war Bauschutt. Aufgrund der Menge an Müll ist davon auszugehen, dass ein Fahrzeug genutzt wurde, um die Säcke in den Wald zu bringen. Die Entsorgung wurde bereits veranlasst. Die Polizeistation Dillenburg, tel. 02771/90-70, bittet um Meldung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang.

Waschmaschine illegal entsorgt

Aßlar: In der Feldgemarkung entlang des Radweges zwischen Aßlar und Bechlingen luden Unbekannte eine Waschmaschine ab. Die illegale Entsorgung wurde am Montag, 24.08., gemeldet.

Es ist nicht bekannt, wie lange die Waschmaschine dort bereits lag.

Hinweise nimmt die Polizeistation Wetzlar, tel. 06441/918-110, entgegen.

Gegen Pfosten gefahren

Dillenburg-Frohnhausen: Eine 20-jährige Dillenburgerin fuhr am Samstag, 22.08., gegen zwei neben der Fahrbahn stehende Pfosten. Sie war gegen 14.15 Uhr auf der Schulstraße in Richtung Hindenburgplatz unterwegs, als ein entgegenkommendes Fahrzeug plötzlich leicht auf ihre Fahrspur geriet. Durch den Schreck und des Versuchs auszuweichen, kam es zur Kollision mit den Pfosten. Die 20-Jährige blieb dabei unverletzt. An ihrem Seat entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizeistation Dillenburg, tel. 02771/90-70, bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Fahrzeug machen, welches zum Ausweichmanöver der Dillenburgerin führte?

