Polizei erhöht Präsenz an der geplanten Trasse der A 49

Mittelhessen/Osthessen (ots) – Rund um den Herrenwald, Dannenröder und Maulbacher Forst zeigt die Polizei ab heute täglich mehr Präsenz an der Trasse der geplanten A 49. Die zusätzlichen Streifen ergänzen die Aufklärung durch die Polizeireiter.

Im Zusammenhang mit dem Weiterbau der A 49 liegen bislang mehrere Strafanzeigen vor. Dabei geht es u.a. um Bedrohung, Nötigung, Diebstahl und Sachbeschädigungen. Es ist gesetzliche Aufgabe der Polizei, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zu verhindern und festgestellte Taten zu verfolgen. Einschreiten werden die Präsenzstreifen da, wo es zur Verhinderung oder Verfolgung solcher Taten notwendig ist.

In der letzten Woche kam es zu Anmeldungen mehrerer Veranstaltungen und Aktionen an verschiedenen Orten rund um den Trassenverlauf. Dazu hat das zuständige Regierungspräsidium Gießen am 31. August eine Presseinformation veröffentlicht. Die Polizei gewährleistet die durch das Grundgesetz garantierte Versammlungsfreiheit, indem sie nicht verbotene, friedliche und gewaltfreie Veranstaltungen begleitet und deren Durchführung ermöglicht.

Der Kontaktbeamte der Polizei hat dies den Campbewohnern im Dannenröder Forst mitgeteilt.

Langgöns: 7.700 Euro Sachschaden bei Flucht mit PKW

(ots) – Auf einer Strecke von über einem Kilometer versuchte ein 36-jähriger Mann vor Polizisten zu flüchten. Dabei kam es zu Sachschäden in Höhe von 7.700 Euro. Eine Polizistin, die privat unterwegs war, meldete der Polizei gegen 14.15 ein gestohlenes Kennzeichen an einem A6 auf einem Discounter-Parkplatz in der Straße “Auf der alten Bach”. Als der Fahrer des Audi mehrere Streifenwagen erblickte, flüchtete er sofort.

Er fuhr zwischen einem Einkaufwagenunterstand und einem Polizeiauto hindurch, beschädigte diese leicht und raste teilweise mit einer Geschwindigkeit von 80 km/H in Richtung Fasanenweg. Im Rottweg konnte ein weiterer Streifenwagen den Flüchtigen einholen, da der Audi offenbar einen platten Reifen hatte. Hier kam es dann beim Versuch, den Fahrer zu stoppen, zu einem erneuten Unfallschaden. Der 36-Jährige wohnsitzlose Mann konnte widerstandslos festgenommen werden.

Die an dem Audi angebrachten Kennzeichen waren seit dem 12. Juni als gestohlen gemeldet. Es erhärtete sich der Verdacht, dass der Festgenommene unter dem Einfluss von Drogen war. Die Beamten nahmen ihn zwecks Blutentnahme mit auf die Polizeiwache. Ferner ergab seine Überprüfung, dass gegen den Verdächtigen ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag und er keinen Führerschein hat. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Zeugen, die durch die Flucht des Audifahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Einbruch in Wohnung

Ein Unbekannter brach am Montag zwischen 11.00 und 13.00 Uhr in die Wohnung eines Wohnblocks in der Diezstraße ein. Offenbar fehlt aus der Wohnung nichts. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass gegen 11.00 Uhr ein unbekannter Mann heftig gegen die Tür schlug. Die Polizei sucht nach diesem Mann: Er ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und hat einen bräunlichen Hauttyp. Seine Haare sind dunkelbraun. Wer hat diese Person beobachtet und kann Angaben zu dessen Identität machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Test reagiert auf THC und Marihuana

Ein 23-jähriger Mann hatte sich am Samstagnachmittag (29. August) offenbar unter Drogeneinfluss ans Steuer gesetzt. Das stellten Polizeibeamte fest, die ihn gegen 14.25 Uhr aufgrund seiner Fahrweise in der Grünberger Straße kontrolliert hatten. Ein Pupillentest und ein Drogentest sprachen deutlich für einen Drogenkonsum. Der Test reagierte positiv auf THC und Kokain. Bei seiner Durchsuchung fanden die Ordnungshüter eine geringe Menge an Marihuana in seiner Hosentasche und stellten es sicher. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Gießen: Einbrecher im Schiffenberger Weg

(ots) – Ein Unbekannter gelangte zwischen Samstag (29.August) 18.00 Uhr und Sonntag (30.August) 16.00 Uhr über die offenbar unverschlossene Eingangstür eines Mehrfamilienhauses im Schiffenberger Weg in den Keller. Dort öffnete er mit Gewalt zwei Holzlattenverschläge und durchsuchte Kartons.

Offenbar wurde nichts entwendet. Anschließend flüchtete er wieder über die Eingangstür in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Gießen: Roller beschädigt

(ots) – Einen in der Kleebachstraße geparkten Roller stießen Unbekannte zwischen Samstag (29.August) 22.00 Uhr und Sonntag (30.August) 09.55 Uhr um und beschädigten den Roller. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Langgöns: Einbruch in Mehrfamilienhaus

(ots) – Wahrscheinlich über ein offenstehendes Kellerfenster oder die unverschlossene Haustür verschafften sich unbekannte Täter zwischen Freitag (28.August) 08.00 Uhr und Samstag (29.August) 08.00 Uhr Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Holzheimer Straße. Anschließend brachen sie alle Kellerräume auf und entwendeten diverses Werkzeug in bislang unbekanntem Umfang. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Einbrecher gestört

(ots) – Ein Unbekannter versuchte Dienstagnacht (01.September) gegen 00.50 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe eines Geschäfts in der Südanlage einzuschlagen. Dabei wurde er von Passanten gestört und flüchtete daraufhin unerkannt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641-7006-3755.

Gießen: Ford auf Parkplatz touchiert

(ots) – Am Montag (31.August) touchierte ein bislang Unbekannter einen geparkten Ford in der Licher Straße. Der orangefarbene Focus parkte zwischen 06.30 Uhr und 14.00 Uhr auf dem Parkplatz einer Klinik in der Licher Straße. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkam, war dieser am rechten Außenspiegel und der rechten Fahrzeugfront beschädigt.

Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Staufenberg: Radfahrer angefahren – Zeugen gesucht

(ots) – Zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Radfahrer kam es Montagabend (31.August) gegen 19.50 in der Straße “An der Mooseburg”. Ein 15-jähriger Jugendlicher fuhr mit einem Fahrrad von Salzböden in Richtung Schiffenweg.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr in entgegengesetzter Richtung und hielt aufgrund von parkenden PKWs an, um den 15-Jährigen passieren zu lassen. Allerdings wartete der Unbekannte nicht bis der Radfahrer die Engstelle komplett durchfahren hatte und es kam zum Zusammenstoß. Der Unbekannte hielt an, um sich nach dem 15-Jährigen zu erkundigen. Der Junge versicherte nicht verletzt zu sein und der Autofahrer fuhr weiter. Der Autofahrer oder Zeugen werden gebeten, sich mit Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

A480/Lollar: Fahrer verlieren die Kontrolle über ihr Fahrzeug

(ots) – 12.070 Euro Sachschaden hinterließ ein Unfall am Montag (31.August) gegen 13.50 Uhr auf der Autobahn 480 zwischen Reiskirchen und dem Gießener Nordkreuz. Ein 54-jähriger Mann aus Gemünden befuhr mit einem VW den rechten Fahrstreifen. Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Gemündener die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und blieb im Böschungsbereich stehen. Glücklicherweise verletzte sich der 54-Jährige nicht.

An dem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Nur 20 Minuten später kam es zu einem weiteren Unfall auf der A 480. Eine 30-jährige Frau aus Reiskirchen fuhr mit einem Ford gegen 14.20 Uhr in Richtung Gießener Nordkreuz, als sie vermutlich aufgrund von Aquaplaning nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen.

Die 30-Jährige verletzte sich dabei leicht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 15.300 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

