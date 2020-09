Korbach: Die Polizei-News

Lämmer von Wiese gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Bad Wildungen-Hundsdorf (ots) – Der Besitzer einer Schafherde hat Dienstag 01.09.2020 Anzeige erstattet, weil ihm in der vergangenen Woche von Mittwoch 26.08.2020 auf Donnerstag 27.08.2020, drei Lämmer gestohlen wurden. Seine Herde Bergschafe hatte er auf einer Weide an einem Feldweg zwischen Hundsdorf und Odershausen eingezäunt.

Die unbekannten Täter dürften die Lämmer mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Störung der Totenruhe – Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots) – In der Vergangenheit kam es auf dem Korbacher Hauptfriedhof in der Sachsenberger Landstraße im Bereich der Friedhaingrabstätten mehrfach zur Störung der Totenruhe. Unbekannte Täter hatten gezielt Bierflaschen, Bierdeckel und auch Feuerwerkskörper in dem Bereich abgelegt bzw. abgebrannt. Jetzt haben Geschädigte Anzeige erstattet.

Die Korbacher Polizei ermittelt nun wegen Störung der Totenruhe und sucht Zeugen die Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben und bittet verdächtige Wahrnehmungen in Zukunft sofort zu melden. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Sachbeschädigung an Schule durch Graffiti – Polizei sucht Zeugen

Volkmarsen (ots) – In der Zeit von Freitag, 28.08.2020, 12:00 Uhr bis Montagmorgen, 31.08.2020, 08:00 Uhr, suchten unbekannte Täter eine Grundschule in der Schulstraße auf. Sie nutzten eine Feuerleiter, um auf ein Flachdach der Schule zu gelangen. Mit schwarzer Sprayfarbe wurden an Hauswänden und Dachfenstern verschiedene Schriftzüge und Symbole aufgesprüht.

Der Sachschaden wird durch die Polizei auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

