Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 01.09.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Zwei Wohnungseinbrüche in NW-Königsbach

Neustadt/Weinstraße (ots) – Heute Nacht (01.09.2020) wurde zwischen 03:15 Uhr und 05:00 Uhr in zwei freistehende EFH in der Deidesheimer Straße und der Franz-Kugler-Straße eingebrochen, obwohl in beiden Fällen die Bewohner im OG schliefen. In einem Fall wurde die Bewohnerin wach und begab sich ins EG, wo sie das Licht anschaltete und die Täter daraufhin durch das zuvor aufgehebelte Badezimmerfenster flüchteten. Bei dem zweiten Fall wurde die Terrassentür aufgehebelt und das EG durchsucht. Aus einem Zimmer wurde eine Geldbörse mit persönlichen Papieren und einem geringen Bergeldbetrag entwenden. Auch hier wurde durch die Bewohner das Licht eingeschaltet, woraufhin die Einbrecher von ihrem Vorhaben abließen und ebenfalls unerkannt flüchteten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Neustadt unter der Tel.-Nr. 06321/854390 oder kineustadt@polizei.rlp.de.

Neustadt: Von der Fahrbahn abgekommen und mehrfach überschlagen – Fahrer leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Morgen des 31.08.2020, gegen 08:00 Uhr, befuhr der verantwortliche Fahrzeugführer mit seinem Pkw die B 39 in Fahrtrichtung Speyer. In Höhe des Neustadter Ortsbezirkes Geinsheim verlor der 31-Jährige aus Unachtsamkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam infolgedessen von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach im angrenzenden Acker. Durch die Erschütterungen erlitt der Fahrer, welcher sich alleine in seinem Pkw befand, leichte Verletzungen. Er wurde zur medizinischen Betreuung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden, der Acker blieb dem ersten Anschein nach unbeschadet. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und zwölf Kräften vor Ort. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Fahrbahn nur einspurig befahrbar.

Bad Dürkheim, Ludwigshafen-Ruchheim: Gemeinsam auf Motorrad-Streife

Bad Dürkheim – Ruchheim (ots) – Gestern Nachmittag, 31.08.2020, waren ein Beamter der Polizeiinspektion Bad Dürkheim und ein Kollege der Polizeiautobahnstation Ruchheim gemeinsam mit den Polizeimotorrädern auf Streife. Schwerpunkt dieser gemeinsamen Aktion war die Verkehrsüberwachung im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim und auf unseren Autobahnen und Kraftfahrstraßen. Bei den durchgeführten Verkehrskontrollen mit der Zielgruppe des „motorisierten Zweiradverkehrs“ kam es zu insgesamt sechs Verkehrsverstößen, u.a. wegen Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit und Nichttragen des erforderlichen Sicherheitshelms. Weitere gemeinsame Kontrollen sind geplant.

Haßloch: Falsche Polizeibeamte

Haßloch (ots) – Erst am späten Sonntagabend (30. Aug 2020, 23:30 Uhr), dann erneut am Montagnachmittag (31. Aug: 2020, 15:30) Uhr haben sich Betrüger am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben. Es gelang ihnen bei zwei 60 und 84 Jahren alten Haßlochern Bankdaten und Informationen zu Vermögensverhältnissen zu entlocken. Zu einem Schaden ist es bislang nicht gekommen. Die Polizei Haßloch warnt vor Anrufen, bei denen sich angebliche Beamte nach den finanziellen Verhältnissen erkundigen. Bei bestehenden Zweifeln sollte das Gespräch beendet und die örtliche Polizeidienststelle zurate gezogen.

Grünstadt: Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

Grünstadt-Asselheim, Weinstraße – 31.08.2020, 18:00 Uhr (ots) – Eine 51-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Weinstraße in Asselheim und wollte nach links in die Schlossstraße abbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden PKW, der mit 3 Personen besetzt war. Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß, bei dem die drei Insassen (60, 44 und 5 Jahre alt) des entgegen kommenden PKW verletzt und ins Krankenhaus verbracht wurden. Die Verursacherin will heute einen Arzt aufsuchen. Der Sachschaden wird auf über 20.000 EUR geschätzt.

Grünstadt: Alkoholisierter BMW Fahrer verursacht Verkehrsunfall auf A6

Grünstadt (ots) – Eine 22-jährige Peugeot-Fahrerin befuhr am 01.09.2020, um 00.35 Uhr, den mittleren von drei Fahrstreifen auf der A6 in Richtung Kaiserslautern. Zur gleichen Zeit fuhr ein 52-Jähriger mit seinem BMW von der Anschlussstelle Grünstadt auf die A6 auf. Dort wechselte er unvermittelt vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen, wo er mit dem dort fahrenden Peugeot zusammenstieß. An beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von 4000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 52-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemluftalkoholkonzentration von 1,6 Promille. Dem 52-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Freinsheim: Geldbörse aus Handtasche entwendet

Freinsheim (ots) – Am 31.08.2020 meldete der Sohn einer 79-Jährigen der Polizei Bad Dürkheim, das seine Mutter bereits am 25.08.2020 in einem Einkaufsmarkt in Freinsheim bestohlen wurde. Bislang unbekannte Täter entwendeten die Geldbörse der älteren Frau aus deren Handtasche. Bei der anschließenden Nachschau im Markt, konnte die Geldbörse in einem Regal aufgefunden werden. Das Bargeld in Höhe von 125 Euro fehlte. Es liegen keine Täterhinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Geschwindigkeitskontrolle

Bad Dürkheim (ots) – Am 31.08.2020 führte die Polizei in Bad Dürkheim eine Geschwindigkeitsmessung im Kreuzungsbereich der L527 und der L526 von Bad Dürkheim kommend in Richtung Birkenheide/Maxdorf durch. Es konnten 8 Verstöße festgestellt und geahndet werden. Bei erlaubten 50 km/h wurde der Spitzenreiter mit 83 km/h gemessen.

Ellerstadt: Mofafahrer unter Alkoholeinwirkung gestürzt

Ellerstadt (ots) – Am 31.08.2020 befuhr ein 69-Jähriger mit seinem Mofa die L 525 von Ellerstadt in Richtung Gönnheim und kam dabei ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stürzte in den Straßengraben und verletzte sich dabei leicht am Fuß. Sein Mofa wurde bei dem Sturz nicht beschädigt. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Mofafahrer starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,20 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Mofa-Schlüssel sichergestellt.

Friedelsheim: Schulwegüberwachung

Friedelsheim (ots) – Am 31.08.2020 wurde vor der Grundschule Friedelsheim/Gönnheim eine Schulwegüberwachung durchgeführt. Zielrichtung war die Überprüfung der Gurtanlegepflicht und die ordnungsgemäße Kindersicherung. Die Verkehrsteilnehmer verhielten sich durchgängig vorbildlich. Daher wurden keine Verstöße festgestellt. Die Schulwegüberwachung wurde durch Eltern, Lehrer und Schüler positiv aufgenommen. Lediglich eine Passantin beschwerte sich darüber, dass die Polizei, anstatt an der Schule zu kontrollieren, doch besser für einen sicheren Schulweg in Gönnheim sorgen sollte. Dort seien die Bürgersteige montags mit Mülltonnen zugestellt und daher ein Hindernis für Kinder die nicht gefahrlos passieren könnten. Sie wurde diesbezüglich an die zuständige Verbandsgemeinde Wachenheim verwiesen.