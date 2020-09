Ettlingen – Versuchter Trickdiebstahl

Karlsruhe (ots) – Opfer eines dreisten Trickdiebstahlsversuchs wurde eine

68-Jährige Frau am Montagam Neuen Markt in Ettlingen. Ein bislang unbekannter

Mann wollte einen Euro gewechselt haben. Als die Geschädigte in ihrer Geldbörse

nachschaute, zog der Unbekannte unvermittelt mehrere Geldscheine aus einem der

Fächer. Der Geschädigten gelang es, dem Mann die Scheine wieder zu entreißen.

Der Mann ging anschließend in einem dunklen Pkw mit Offenbacher Kennzeichen

flüchtig. Dieser wurde von einer weiteren Person gefahren. Der Pkw entfernte

sich Richtung Bruchhausen.Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, dunkelblonde, kurze Haare.

Er trug eine hellgraue Hose und einenhellgrauen Blouson.

Stutensee – 21-Jähriger bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe (ots) – Lebensgefährliche Verletzungen erlitt sich ein 21-Jähriger bei

einem Arbeitsunfall amMontagmorgen in Spöck.Der Mann hatte gegen 09.00 Uhr,

zusammen mit einem weiteren Mitarbeiter, in der Halle einer Firma in der

Gottlieb-Daimler-Straße Bauteile auf einen Lkw geladen. Nach dem Herausfahren

des Lkw aus der Halle wollte der 21-Jährige das Rolltor schließen. Da es sich

von außen nicht schließen ließ, ging er in die Halle um es von innen zu

schließen. Dabei löste sich die Aufhängerolle des Tores in ca. 7 Meter Höheund

begrub den jungen Mann unter sich. Die Rolle mit dazugehörigen Federsystem hat

ein Gewicht von 260 kg.Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der 21-Jährige

mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei

hat die Ermittlungen übernommen. Vertreter der Berufsgenossenschaft und des

Landratsamtes waren am Unfallort.

Malsch – 17-Jähriger beraubt – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Die Kriminalpolizei Karlsruhe sucht Zeugen eines Raubüberfalls

vom 25.08.2020 gegen 18.00 Uhr am Jordansee in Neumalsch. Dort war einem

17-jährigen Geschädigten die Geldbörse geraubt worden, nachdem er zuvor von

einem Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht und dann mit dieser

niedergeschlagen worden war. Hierbei erlitt er eine Platzwunde am Hinterkopf.

Der 17-Jährige begab sich anschließend in ein Krankenhaus in Baden-Baden und

erstattete erst dort Anzeige bei der örtlichen Polizeidienststelle. Im

Zusammenhang mit der Tat fiel ein grauer oder silberfarbener Daimler-Benz auf,

vermutlich ein älteres Modell, der im Bereich des Tatortes geparkt war.

Wer sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug oder dem Fahrzeugnutzer machen kann,

möchte sich bitte unter der Rufnummer 0721/666-5555 beim Kriminaldauerdienst

melden.

Waldbronn – Versuchter Trickbetrug

Karlsruhe (ots) – Ein 79-jähiger Mann wurde am Montag beinahe zum Opfer eines

Trickbetrugs in Waldbronn. Er erhielt gegen zehn Uhr einen Anruf eines

angeblichen Polizeibeamtendes Polizeiposten Albtal in Waldbronn, der ihm

mitteilte, dass gegen ihn ein türkischer Haftbefehl vorliege und er sich in

dieser Angelegenheit mit dem Bundeskriminalamt unter einer Handynummer in

Verbindung setzen solle.Bei einem Anruf teilte ihm ein „Dr. Brockmeyer“ mit,

dass er gegen die Zahlung einer Kaution in Höhe von 12.500 Euro seine Verhaftung

vermeiden könne. Der Betrugsversuch flog auf, weil der Geschädigte sich beim

Polizeiposten Albtal nach dem angeblichen Beamten erkundigte, der ihn zuerst

angerufen hatte und der Sachverhalt dort nicht bekannt war.

Karlsruhe – Alkoholisierte E-Scooter-Fahrerin stürzt alleinbeteiligt

Karlsruhe (ots) – Eine 23-Jährige zog sich beim Sturz mit ihrem E-Scooter am

frühen Dienstagmorgen in der Karlsruher Weststadt leichte Verletzungen zu.

Die Frau war gegen 01:30 Uhr auf der Blücherstraße in Fahrtrichtung Moltkestraße

unterwegs, als sie vermutlich infolge Alkoholgenusses sowie regennasser Fahrbahn

mit ihrem Roller stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille, weshalb

die 23-Jährige eine Blutprobe sowie ihren Führerschein abgeben musste.

Karlsruhe – Beim Rangieren mit Straßenbahn kollidiert

Karlsruhe (ots) – Zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn kam es am Montag

gegen 13:40 Uhr im Bereich der Kaiserstraße zu einem Zusammenstoß.

Die 70 Jahre alte Unfallverursacherin wollte an einem Parkplatz einparken. Beim

Rangieren in die Parklücke streifte sie die auf der Kaiserstraße fahrende

Straßenbahn der Linie S 1. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Zusammenstoß

verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Auf regennasser Fahrbahn Kontrolle verloren

Karlsruhe (ots) – Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor

am Montagabend ein 33 Jahre alter BMW-Fahrer auf der Bundesstraße 36 Höhe

Ausfahrt Neureut Nord, die Kontrolle über sein Fahrzeug und wurde dabei

glücklicherweise nur leicht verletzt.

Kurz vor 22:00 Uhr fuhr der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug die B 36 in

Richtung Norden als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge kam

der BMW ins Schleudern und überschlug sich laut Zeugenaussagen mehrfach. Durch

den alarmierten Rettungsdienst wurde der Fahrer vorsorglich in eine Klinik

gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Karlsbad – Autobahnausfahrt nach Unfall kurzzeitig gesperrt

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen auf der

Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung Stuttgart, weshalb die Ausfahrt Karlsbad

kurzzeitig gesperrt werden musste.

Gegen 07:45 Uhr fuhr der 55 Jahre alte Unfallverursacher mit seinem Ford Transit

auf der mittleren Fahrspur in Richtung Stuttgart. Kurz vor der Ausfahrt Karlsbad

wechselte er den Fahrstreifen, um die Autobahn an der Ausfahrt Karlsbad zu

verlassen. Hierbei streifte der 55-Jährige mit seinem Pkw den auf der rechten

Fahrspur fahrenden Sattelzug. Durch die Kollision verlor der 55-Jährige die

Kontrolle über seinen Ford und prallte gegen mehrere Büsche bis er letztendlich

an einem Autobahnschild zum Stillstand kam. Glücklicherweise blieb der Fahrer

dabei unverletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Karlsruhe – Diebespaar beim Abtransport der Beute erwischt

Karlsruhe (ots) – Ein Diebespaar hat in der Nacht auf Dienstag eine Holzregal

aus einem Baumarkt in Karlsruhe entwendet. Die Polizei erwischte die Zwei

jedoch, als sie gerade – das Regal tragend – vom Tatort flüchten wollten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen überwanden der 37-jährige Mann und die 21-

jährige Frau kurz nach 01 Uhr den Zaun eines Baumarktes in der

Fautenbruchstraße. Im Außenbereich des Markts nahmen sie anschließend ein

Holzregal an sich und schafften es damit zurück über den Zaun.

Ein Zeuge konnte die ganze Aktion beobachten und verständigte umgehend die

Polizei. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt

konnten das Duo kurz darauf noch in der Fautenbruchstraße antreffen, wobei die

Zwei noch immer das Holzregal mit sich schleppten.

Die Polizisten nahmen das Diebespaar daraufhin vorläufig fest und brachten sie

zum Polizeirevier. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurden die

beiden Deutschen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gondelsheim – Sachbeschädigungen durch Graffitis an Bahnhof

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter verursachten am vergangenen

Wochenende einen hohen Sachschaden durch großflächiges Sprühen von mehreren

Graffitis am Bahnhof in Gondelsheim.

Zwischen Samstag und Montagmorgen verunstalteten die Täter auf mehreren Flächen

und Gegenständen durch Aufsprühen von Graffitis das Bahnhofsgebäude. Der hierbei

entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit

dem Polizeirevier Bretten Telefon 0721 50460 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Dreiköpfige Tätergruppe entreißt junger Frau die EC-Karte

Karlsruhe (ots) – Eine 28-jährige Frau stieg am Montagabend kurz nach 19 Uhr an

der Haltestelle „Entenfang“ aus der Straßenbahn und ging in Richtung einer

nahegelegenen Bank. Auf dem Weg dorthin wurde sie von einer dreiköpfigen

Männergruppe verfolgt und angesprochen. Schon nach kurzer Zeit versuchte einer

der drei jungen Männer, ihr das Handy aus der Hand zu entreißen, was sie noch

verhindern konnte. Einem zweiten Täter gelang es jedoch anschließend, ihr die in

ihrer Hand gehaltene EC-Karte zu entreißen. Sie wurde dabei von einem der Täter

zu Boden gestoßen, wobei sie sich am Knie verletzte. Anschließend ging die

dreiköpfige Tätergruppe in Richtung Lameystraße flüchtig, wo sie die junge Dame

aus den Augen verlor. Die drei Täter werden als 18 – 20 Jahre alt beschrieben,

etwa 170 – 190 cm groß, südländisches Aussehen. Zeugen werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter Tel. 0721/666-5555 zu

melden.