Heidelberg: Radfahrer missachtet Rotlicht und stößt mit Auto zusammen – keine Verletzten – Sachschaden über 3.000 Euro

Heidelberg (ots) – Glück im Unglück hatte ein 28-jähriger Radfahrer bei einem

Unfall am Montag kurz vor 8 Uhr an der Kreuzung Speyerer

Straße/Lessingstraße/Montpellierbrücke. Wie der Radler schließlich auch

einräumte, war er trotz bestehendem Rotlicht der Lichtzeichenanlage in die

Kreuzung eingefahren und dort mit dem Skoda einer 39-jähjrigen Autofahrerin

kollidiert. Der Radfahrer blieb unverletzt, an den beiden Fahrzeugen entstand

ein Sachschaden von über 3.000 Euro.

Heidelberg: Im Skater-Park Graffitis gesprüht – zwei mutmaßliche Tatverdächtige festgenommen

Heidelberg (ots) – Im Skater-Park in Bereich Feuerbachstraße/Im Bosseldorn

wurden am Dienstagmorgen gegen 0.50 Uhr zwei Tatverdächtige festgenommen, die im

dringenden Verdacht stehen, zusammen mit einer weiteren Person, dort Graffitis

gesprüht zu haben. Einer Polizeistreife war zuvor drei Fahrräder aufgefallen,

deren Fahrer beim Erkennen des Streifenwagens die Flucht ergriffen. Beim

Absuchen wurde zunächst ein 40-jähriger Mann festgestellt. Nach Überprüfung

seiner Personalien wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Kurze Zeit später

konnten zwei weitere Personen, eine 19-jährige Heranwachsende und eine

30-jährige Frau auf einer Treppe im Eingangsbereich entdeckt werden. Auf der

Anlage waren zahlreiche, noch frische, Graffitis in blauer und pinker Farbe

angebracht. In einem Gebüsch und im Bereich der Treppe wurden zwei Spraydosen

aufgefunden und sichergestellt. Auf dem Revier wurden die beiden Tatverdächtigen

erkennungsdienstlich behandelt und anschließend auf freien Fuß gesetzt. Gegen

die drei Personen wird ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung

eingeleitet.

Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis: 15-Jährige vermisst – Öffentlichkeitsfahndung

Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Seit Samstagmittag gilt die 15-jährige

Ina L. als vermisst – die Polizei erhofft sich mit der Veröffentlichung eines

Bildes neue Hinweise aus der Öffentlichkeit.

Die Vermisste verließ am 29.08.2020 gegen 11 Uhr die elterliche Wohnung in

Heidelberg-Rohrbach und kehrte seitdem nicht zurück. Das Verhalten der

Jugendlichen ist als ungewöhnlich zu bezeichnen, weshalb eine hilflose Lage

nicht ausgeschlossen werden kann.

Ein Bilder Vermissten finden Sie hier:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heidelberg-rohrbach-vermisstenfahndung/

Ina L. kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, 1,56 m groß, schlanke

Statur, langes braun-blondes Haar, geradgeschnittener Pony, weiße Adidas

Turnschuhe, graue Trainingshose, bauchfreies schwarzes T-Shirt, olivgrüne Jacke

mit Kapuze.

Wer hat die 15-jährige Ina L. gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthalt

machen? Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die

Kriminalpolizei Heidelberg oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Selbstverständlich werden Hinweise auch unter der Nummer des Polizeinotrufs 110

entgegengenommen.