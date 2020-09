Hirschberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Verdächtige Personen machen sich an Fahrzeugen zu schaffen – Polizei sucht Zeugen

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am Freitagabend, den 28.08.2020

beobachtete ein Anwohner in der Lessingstraße im Ortsteil Großsachsen zwei

unbekannte männliche Personen, die am Fahrbahnrand in Höhe des Anwesens

Hausnummer 5 b geparkte Autos hinsichtlich ihrer Verschlussverhältnisse

überprüften und versuchten, die Fahrertüren zu öffnen. Auf seine Ansprache hin

entfernten sich die beiden Unbekannten. Die beiden verdächtigen Personen sollen

ca. 20 Jahre alt und ca. 175 cm groß sein. Einer von beiden trug einen grauen

Kapuzenpullover. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die beiden

Tatverdächtigen beabsichtigten, die Fahrzeuge zu entwenden. Die Polizei hat die

Ermittlungen aufgenommen. Personen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben

bzw. sachdienliche Angaben zur Identität der beiden Unbekannten machen können,

melden sich bitte beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer

06201/1003-0.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl an Supermarkt-Kasse – Polizei sucht Zeugen

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am vergangenen Donnerstag, den

27.08.2020 wurde einer Dame gegen 14.00 Uhr an der Kasse einer Lidl-Filiale in

der Nusslocher Straße von einer Kundin, die hinter ihr an der Kasse anstand, die

Geldbörse entwendet. Hilfesuchend hatte sich die Dame an eine Zeugin gewandt,

die sie dabei unterstützte, wieder in den rechtmäßigen Besitz ihrer Geldbörse zu

gelangen. Die dreiste Diebin gab vor, sie habe den Geldbeutel, der ihrem sehr

ähnlich sehe, mit der Börse in der Tasche der Dame verwechselt! Leider hatte

sich die Dame, die Opfer dieses Taschendiebstahls wurde, bereits entfernt, als

die Polizeibeamten im Discounter eingetroffen waren. Die Beamten haben die

Ermittlungen aufgenommen und bitten nun diese Dame, sich dringend mit dem

Polizeiposten in Walldorf, Tel.: 06227/8419990 in Verbindung zu setzen. Ebenso

werden dort Hinweise zum Tathergang und der unbekannten Taschendiebin

entgegengenommen.

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Kleinbagger und Rüttelplatte von Baustelle entwendet – Zeugen gesucht

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unbekannte Täter haben über das vergangene

Wochenende (29.-31.08.2020) von einer Baustelle auf der Sportanlage des TV Brühl

im Wiesenplätz einen Kurzheckbagger der Marke „Bobcat“ sowie eine Rüttelplatte

entwendet. Das Diebesgut muss mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden

sein. Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen

bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/833970 beim Polizeirevier

mannheim-Neckarau zu melden.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: An 31 Wohnmobilen die kompletten Ersatzräder entwendet – Sach- und Diebstahlsschaden weit über 10.000 Euro

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag

(28./29.08.2020) entwendeten unbekannte Diebe an insgesamt 31 Wohnmobilen, die

auf einem frei zugänglichen Firmengelände im Pfälzer Ring abgestellt waren, die

Ersatzräder. Die Ersatzräder, Stahlfelgen mit Reifen, waren in einer Aussparung

am Unterboden angebracht. Der Sach- und Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca.

13.000 Euro. Nach den bisherigen Erkenntnissen waren mehrere Personen vermutlich

zwischen 23.30 und 0.30 Uhr an dem Diebstahl beteiligt. Für den Abtransport des

Diebesgutes muss ein Transporter benutzt worden sein. Zeugen, die in der

fraglichen Zeit verdächtige Personen oder einen Transporter bemerkt haben und

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon

06205/28600 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Scheibe an geparktem Auto eingeschlagen – Polizei sucht Zeugen

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag

zwischen 8.25 und kurz nach 16 Uhr die Seitenscheibe der Beifahrerseite eines in

der Itterstraße abgestellten Citroen eingeschlagen. Bei der Überprüfung wurde

festgestellt, dass keine Wertgegenstände aus dem Auto entwendet wurden, der

Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Eur. Zeugen, die verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06271/92100 beim

Polizeirevier Eberbach zu melden.

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Ohne Führerschein Auto gefahren und bei Kontrolle falsche Personalien angegeben

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine Verkehrskontrolle in der Straße in

den Rotwiesen wurde einem 28-jährigen Autofahrer am Montag um 16.30 Uhr zum

Verhängnis. Da half es auch nichts, dass er zunächst behauptete, er habe den

Geldbeutel mit Führerschein zu Hause vergessen und dann völlig falsche

Personalien angab. Die Beamten konnten diese Aussage schnell widerlegen, worauf

der 28-Jährige zugab, gelogen zu haben. Grund war, dass ihm bereits zuvor die

Fahrerlaubnis entzogen worden war. Das Auto wurde sichergestellt. Gegen den

Fahrer wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Sinsheim: Tankstelleneinbruch vom 21. August aufgeklärt, tatverdächtiges Duo für weitere Taten in derselben Nacht verantwortlich?; Pressemitteilung Nr. 2

Sinsheim (ots) – In der Nacht zum 21. August brachen zunächst unbekannte Täter

in eine Tankstelle in der Neulandstraße ein. Ein Zeuge hatte die Polizei darüber

informiert; eine sofort eingeleitete Fahndung war jedoch ohne Ergebnis

verlaufen. Es wurden zwar kurz nach der Tat vier Personen kontrolliert, auf die

die Beschreibungen des Zeugen in etwa zutrafen, allerdings erhärtete sich der

Tatverdacht gegen sie nicht.

Auf die Spur der beiden jetzt ermittelten Tatverdächtigen kamen die Fahnder des

Polizeireviers Sinsheim über die Auswertung der Überwachungskamera der

Tankstelle. Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 16- und

18-Jahre alte Sinsheimer. Beide sind in Teilen geständig.

Wie die Ermittler weiter herausfanden, sollen beide Verdächtige in derselben

Nacht, aber noch vor dem Tankstelleneinbruch versucht haben, Schaustellerbuden

in der Innenstadt aufzubrechen.

Nach dem Tankstelleneinbruch sollen sie zudem noch versucht haben, mehrere

Briefkästen in der Hauptstraße aufzubrechen. Der dabei insgesamt angerichtete

Gesamtschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Wohnungseinbrüche in der Nacht von Freitag auf Samstag / Zeugen gesucht!

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Freitag auf

Samstag kam es in Edingen-Neckarhausen zu zwei Wohnungseinbrüchen, die sich in

der Zeit nach Mitternacht ereignet haben.

In der Straße „Kappesgärten“ brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein,

während das dort wohnende Ehepaar schlief. Am Morgen wurde der Einbruch bemerkt.

Der oder die Täter gelangten nach ersten Ermittlungen über ein Fenster im

Erdgeschoss ins Haus. Es wurde Bargeld sowie eine Damenarmbanduhr entwendet. Der

Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro.

Möglicherweise brachen der oder die selben Täter auch in ein Anwesen im

Weiherhof ein. Hier wurde ein Badezimmerfenster aufgebrochen und im Anschluss

wurden mehrere Schränke und Kommoden im gesamten Haus durchwühlt. Der Einbruch

war noch in der Nacht festgestellt worden. Über das Diebesgut liegen z.Zt. noch

keine Informationen vor.

In beiden Fällen hat die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die

sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, oder in der Nacht verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heidelberg unter

der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen.