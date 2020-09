Eventueller Verstoß gegen das Waffengesetz

Bingen (ots)

Bingen, 31.08., Stefan-George-Straße, 10:58 Uhr. Ein 54-jähriger Passant machte während einer Streifenfahrt auf sich aufmerksam, und meldete einen seltsamen und bedrohlich wirkenden Radfahrer. Er wartete in seinem geparkten Auto, und als der Radfahrer auf seiner Höhe vorbeifuhr, zog der Mann einen pistolenähnlichen Gegenstand aus seiner Jacke und richtete diesen auf den Autofahrer. Er beschreibt ihn wie folgt: 40-50 Jahre, ca. 1,73 m groß, schütteres hellbraunes Haar, kantiger Kopf. Er fuhr auf einem postgelben Fahrrad, trug eine alte Lederjacke und fuhr mit einer Weinflasche im Flaschenhalter. Die Polizei Bingen bittet um Hinweise auf den Mann.

Diebstahl mit gutem Ende

Bingen (ots)

Bingen, 31.08., Rathausstraße, 13:24 Uhr. Eine 85-Jährige aß gestern im Kochlöffel, als sich ein unbekannter 78-Jähriger zu ihr an den Tisch setzte. Als er wieder aufstand, griff er sich den offen liegenden Geldbeutel und verließ den Verkaufsraum. Die Frau bemerkte den Diebstahl und rief um Hilfe. Ein Passant stellte den Täter, der den Geldbeutel wieder herausrückte. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet.

Zimmerbrand mit Menschenrettung in Mainz-Laubenheim

Am heutigen Dienstagvormittag kam es in der Mittleren Talstraße in Mainz-Laubenheim zu einem Zimmerbrand, bei dem eine weibliche Person gerettet werden konnte.

Die Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden kurz nach 8 Uhr alarmiert.

Beim Eintreffen an der E-Stelle schlugen Flammen aus einem Fenster im EG. Aus weiteren Fenstern im EG und im Dachgeschoss drang dichter schwarzer Rauch. Nach ersten Meldungen von Nachbarn musste davon ausgegangen werden, dass sich die 94-jährige Bewohnerin noch in der Wohnung befand. Daher ging die Feuerwehr schnellstmöglich mit bis zu drei Atemschutztrupps in das Einfamilienhaus vor und konnte so eine weibliche Person lebend Retten. Die Verletzte wurde mit einem Inhalationstrauma an den Rettungsdienst übergeben und schnellstmöglich in die Uniklinik transportiert.

Ob es sich tatsächlich um die dort gemeldete Person handelte, war bis zum Ende der Löscharbeiten noch nicht eindeutig geklärt, jedoch wahrscheinlich.

Das Wohnzimmer ist nahezu komplett ausgebrannt. Alle weiteren Räume wurden sehr stark mit Brandrauch beaufschlagt und sind zurzeit unbewohnbar.

Zur Brandursache, sowie zur Höhe des Sachschadens, können keine Aussagen getroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Neben der Feuerwehr Mainz waren auch die Polizei, der Rettungsdienst (inkl. Abschnittsleitung Gesundheit) und die Mainzer Netze (Strom und Gas) im Einsatz.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach und des Polizeipräsidiums Mainz – Kirn (ots) – Montag, 31.08.2020, 21:15 Uhr

Nach körperlicher Auseinandersetzung zweier Gruppen in Kirn- Kriminalinspektion Bad Kreuznach richtet Ermittlungsgruppe ein

Am Montagtagabend, gegen 21:15 Uhr, kommt es zu einer körperlichen

Auseinandersetzung im Bereich der Kallenfelser Straße / Steinweg in Kirn, bei

der zwei Gruppen, bestehend aus circa 15 bis 20 Personen, sich mit Stangen und

Baseball-Schlägern attackieren. Bei der Polizei gehen dazu zeitgleich mehrere

Notrufe ein.

Funkstreifen der Polizeiinspektion Kirn gelingt es, die beiden Gruppen

voneinander zu trennen. Weitere Unterstützungskräfte der Inspektionen Bad

Kreuznach und Idar- Oberstein werden hinzugezogen.

Bei den Beteiligten handelt es sich größtenteils um Mitglieder zweier Familien.

Insgesamt werden bei dem Vorfall sieben Personen verletzt, drei davon schwer.

Unter der Leitung der Kriminalinspektion Bad Kreuznach wurde eine

Ermittlungsgruppe eingerichtet, um die Tatabläufe und Tatbeteiligungen

aufzuklären.

Neben dem Verdacht des besonders schweren Falls des Landfriedensbruches stehen

Straftaten im Bereich der Körperverletzungsdelikte im Raum.

Die Ermittlungsgruppe bittet daher alle Personen, welche am Montagabend selbst

Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizei unter folgender Rufnummer in

Verbindung zu setzen: 06752 156-0

Videos und Fotos können per Mail an das Hinweisportal unter dem Link:

https://rlp.hinweisportal.de versandt werden.

Einbruchsdiebstahl in ein Restaurant

Mainz (ots) – Montag, 31.08.2020, 02:00 Uhr bis 08:40 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag hebeln unbekannte Täter die Eingangstür

eines Restaurants in der Hauptstraße auf. Sie brechen zwei Spielautomaten auf

und entwenden daraus Geld sowie Wechselgeld in bislang unbekannter Höhe. Es

liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Mainz (ots) – Montag, 31.08.2020, 18:26 Uhr

Eine 55-jährige Autofahrerin befährt am Montagabend die Kaiserstraße in

Fahrtrichtung Rheinallee. Vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn verliert sie

die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidiert mit einem am Fahrbahnrand

stehenden Baum sowie zwei parkenden Autos. An allen Fahrzeugen entstand

Sachschäden. Die 55-Jährige wird in ein Krankenhaus verbracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruchsdiebstähle in mehrere Autos

Mainz (ots) – Donnerstag, 27.08.2020, 13:00 Uhr bis Montag, 31.08.2020, 08:00

Uhr

Zwischen Donnerstagmittag und Montagmorgen schlagen unbekannte Täter die

Beifahrerscheibe eines in einer Tiefgarage der Elsa-Brandström-Straße geparkten

Autos ein und entwenden ein mobiles Navigationsgerät, ein Parfüm sowie weitere

Gegenstände. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Samstag, 29.08.2020, 15:00 Uhr bis Montag, 31.08.2020, 06:40 Uhr

Zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag brechen unbekannte Täter das

vordere Dreiecksfenster an der Beifahrerseite eines in der Agrippastraße

geparkten Sprinters ein und entwenden mehrere hochwertige Arbeitswerkzeuge. Es

liegen keine Täterhinweise vor.

Montag, 31.08.2020, 18:20 Uhr bis 19:10 Uhr

Am frühen Montagabend schlagen unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines in der

Margaretengasse geparkten Autos ein und entwenden eine Tasche mit

Ausweisdokumenten und weiteren persönlichen Gegenständen. Es liegen keine

Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.