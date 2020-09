Junge läuft nach Sturz davon

Bechenheim – Am Montag, 31.08.2020, ereignete sich ein Zusammenstoß in Bechenheim. Der 19-jährige Fahrer eines Pritschenwagen befuhr gegen 14.15 Uhr bei Starkregen die Obergasse. Der Wagen fuhr mit geringer Geschwindigkeit an einem an der Bushaltestelle wartenden Bus vorbei, als die Insassen einen Schlag hörten. Über die Außenspiegel konnte man erkennen, dass ein kleiner Junge auf der Fahrbahn lag. Als man stehen blieb und sich um den Jungen kümmern wollte, stand dieser auf und lief in Richtung Feuerwehr davon. Es ist unbekannt, ob sich der Junge bei dem Zusammenstoß und anschließenden Sturz verletzt hat. Am Pritschenwagen entstand kein Sachschaden. Der Junge wird zwischen 8 und 10 Jahren alt beschrieben und trug einen Schulranzen. Die Polizei Alzey bittet, die Familie des Jungen oder Unfallzeugen sich unter 06731/9110 zu melden.

Worms – Einbruch in Optikerfiliale

Worms (ots) – Ziel eines Einbruchs war am vergangenen Wochenende eine

Optikerfiliale in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Wie gestern, in den frühen

Morgenstunden festgestellt wird, hat sich Unbekannter gewaltsam Zugang zum

Verkaufsraum im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses verschafft. Mit einem

Brecheisen, welches er am Tatort zurücklässt, hebelt der Täter die Hintertür zum

Geschäft auf. Im Inneren wird der Verkaufsraum durchsucht und eine bislang

unbekannte Anzahl an Brillen entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem

genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms

unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch

per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Worms – Rentnerin durch Halsketten-Räuber verletzt

Worms (ots) – Am gestrigen Nachmittag, 15:10 Uhr wird eine 68-jährige Wormserin

in der Hochstraße von einem unbekannten Mann beraubt und verletzt. Mit ihrem

Rollator läuft die Frau von der Speyerer Straße in die Hochstraße, wo sie mittig

auf der Straße plötzlich von hinten gepackt wird. Der Täter legt den Arm um sie

und reißt ihr die Goldkette vom Hals. Durch den Angriff stürzt die Frau, wird an

den Beinen und am Hals leicht verletzt. Der Täter flüchtet zurück in die

Speyerer-Straße Richtung Horchheimer-Straße. Der Täter wird wie folgt

beschrieben: Etwa 24-25 Jahre alt und schlank, etwa 170 cm groß, dunklerer

Hauttyp und schwarze Haare. Er trug blaue Jeans und eine blaue Jeansjacke. Ein

ähnlicher Fall trug sich am 22.08.2020 in der Güterhallenstraße zu

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung

zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Wiederstand, tätlicher Angriff, Körperverletzung und Beleidigung gegen Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle

Worms (ots) – Am 31.08.2020, gegen 20:00 Uhr, warf bei einer Verkehrskontrolle

ein PKW-Insasse ein Tütchen mit einer grünliche Substanz unter das Auto. Als der

21-jährige Wormser daraufhin durchsucht werden sollte, beleidigte er die

Beamten. Da die Befürchtung bestand, dass es zu einem körperlichen Angriff

kommen könnte, sollte er gefesselt werden. Hiergegen wehrte er sich massiv,

Schlug den Beamten die Handschellen aus der Hand und trat in deren Richtung.

Nachdem er gefesselt werden konnte, wurde ein weiteres Tütchen bei ihm

aufgefunden. Bei dem Inhalt soll es sich, laut dem Täter selbst, um Marihuana

handeln. Der 21-jährige wurde anschließend zur Polizeiinspektion verbracht, wo

er nach Abschluss der Maßnahmen entlassen wurde.