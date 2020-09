Bundesweiter Einsatz gegen Kinderpornografie

Köln – Westpfalz (ots) – Staatsanwaltschaft und Polizei geben bekannt: Die

Polizei durchsucht seit heute Morgen (1. September) bundesweit Wohnungen von 50

Tatverdächtigen (Stand: 15 Uhr) wegen des Verdachts des Besitzes und der

Verbreitung von Kinderpornografie. Auf Grundlage umfangreicher Datenauswertungen

der BAO Berg hatte die bei der Staatsanwaltschaft Köln angesiedelte Zentral- und

Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) beim Amtsgericht Köln Beschlüsse für die

Durchsuchungen erwirkt.

Vielerorts waren Spezialeinheiten im Einsatz. Vier Personen wurden nach

bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt. Die Einsatzmaßnahmen sind noch nicht

gänzlich abgeschlossen. Eine erste Sichtung und Bewertung sichergestellter

Beweismittel in den am Einsatz beteiligten Polizeibehörden der Länder ist

bereits im Gange.

Oberstaatsanwalt Markus Hartmann (Leiter ZAC NRW) und Kriminaldirektor Michael

Esser (Leiter BAO Berg) werden am 2. September, um 11 Uhr im Polizeipräsidium

Köln Walter-Pauli-Ring 2-6 51103 Köln zu den Hintergründen des bundesweiten

Einsatzes, den umfangreichen Planungen im Vorfeld sowie gegebenenfalls ersten

Ergebnissen der Durchsuchungen Stellung nehmen.

Die Polizei Köln wird die Pressekonferenz live auf Facebook

https:///Polizei.NRW.K übertragen. (de)|erf

29 Anzeigen und fünf Fahrverbote

Kollweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Insgesamt fünf Autofahrer müssen

demnächst für mehrere Wochen ihren Führerschein abgeben. Sie fielen bei

Geschwindigkeitskontrollen am Montagnachmittag im Bereich Kollweiler auf, weil

sie die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung deutlich überschritten.

Das Team der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz nahm

zunächst den Verkehr in Fahrtrichtung Reichenbach-Steegen ins Visier. 143

Fahrzeuge wurden gemessen – 36 waren zu schnell, das heißt im Durchschnitt jeder

Vierte! 21 Fahrer kamen mit kostenpflichtigen Verwarnungen davon, aber 15 lagen

so deutlich über dem Tempolimit von 70 km/h, dass sie nun mit einer Anzeige

rechnen müssen. Drei Fahrer rasten sogar so schnell an der Kontrollstelle

vorbei, dass ihnen nun ein Fahrverbot blüht. Die höchste gemessene

Geschwindigkeit lag bei 128 km/h, also fast doppelt so schnell wie erlaubt.

Sogar weit mehr als doppelt so schnell wie zulässig war ein Autofahrer, der in

Richtung Kollweiler an der Kontrollstelle vorbeibrauste. Sage und schreibe 178

km/h zeigte das Messgerät für den unverantwortlichen Raser in der 70er-Zone an.

Sowohl dieser Fahrer als auch ein weiterer müssen wohl eine ganze Weile auf

ihren Führerschein verzichten. Insgesamt wurden in Fahrtrichtung Kollweiler 252

Fahrzeuge gemessen, davon waren 66 zu schnell unterwegs. Bei 52 blieb es bei

einer kostenpflichtigen Verwarnung, 14 erhalten eine Anzeige. |cri

Unfallflucht: Zeugen und Geschädigter gesucht

Kaiserslautern (ots) – Ein Zeuge hat am Samstagmorgen die Polizei verständigt,

weil er einen Unfall beobachtet hatte.

Er gab an, dass ein Pkw in der Rudolf-Breitscheid-Straße gegen 5:30 Uhr einen

Fußgänger angefahren habe, als dieser die Straße überqueren wollte.

Der Autofahrer habe dann kurz zurückgesetzt. Hierbei hätten mehrere Passanten

Flaschen auf das Auto geworfen und gegen das Fahrzeug getreten. Der Fahrer sei

dann mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Logenstraße davongefahren ohne sich

um das Opfer zu kümmern. Als die Streife und die Rettungskräfte an der

Örtlichkeit ankamen, hatte sich auch der Geschädigte vom Unfallort entfernt.

Obwohl Rettungskräfte und Polizei die Umgebung nach dem Mann absuchten, konnten

sie das Unfallopfer nicht mehr antreffen.

Zeugen beschrieben das Auto als einen dunklen, vermutlich schwarzen Pkw. Es

könnte sich um einen Dacia Duster gehandelt haben, vermutlich mit Birkenfelder

Kennzeichen (BIR).

Der Wagen könnte durch die Tritte an der linken Seite beschädigt worden sein.

Möglicherweise wurde durch den Zusammenstoß mit dem Fußgänger auch ein

Scheinwerfer beschädigt. Die Polizei hat entsprechende Spuren sichergestellt und

ermittelt wegen Unfallflucht. Der Geschädigte war männlich, circa 1,70 Meter

groß und etwa 40 bis 50 Jahre alt.

Die Polizei such nun sowohl den Unfallverursacher, als auch das Unfallopfer.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Geschädigten oder dem

geflüchteten Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2250 bei der Polizei zu melden. |elz

Ungewöhnlicher Unfall

Kaiserslautern (ots) – Zu einem ungewöhnlichen Unfall ist es am Montagnachmittag

in der Reichswaldstraße gekommen. Kurz nach 14 Uhr meldete eine Autofahrerin,

dass sie einen Zusammenstoß mit einem Transporter hatte.

Der Mercedes-Sprinter war der Frau schon vor der Kollision aufgefallen, weil er

sich nur langsam rollend über die Kreuzung Pariser Straße/Berliner

Straße/Reichswaldstraße bewegte und andere Fahrzeuge, die die Kreuzung passieren

wollten, um ihn herumfuhren. Nachdem der Sprinter-Fahrer die Kreuzung überquert

hatte, kam er auf den Pkw der 30-jährigen Frau zu, die mit ihrem BMW bei „Rot“

an der Ampel stand.

Die Frau versuchte noch, den Fahrer durch Hupen aufmerksam zu machen. Der Mann

habe jedoch lediglich Handzeichen gegeben, dass er an dieser Stelle weiterfahren

wolle und sei dann mehrmals gegen den BMW gefahren.

Wie sich vor Ort herausstellte, hatte der Sprinter-Fahrer offenbar während der

Fahrt gesundheitliche Probleme, die letztlich zu dem Unfall führten. Der

62-jährige Mann wurde vom Rettungsdienst ins nächste Krankenhaus gebracht.

Die Fahrerlaubnisbehörde wird über den Vorfall informiert. Die weiteren

Ermittlungen dauern an. |cri

Unfallflucht dank Zeugenhinweis aufgeklärt

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Aufgrund eines Zeugenhinweises hat die Polizei einen

Unfall vom Montag in der Riesenstraße aufgeklärt. Einer 28-jährigen Autofahrerin

wird Fahrerflucht vorgeworfen. Sie steht im Verdacht, beim Wenden ein parkendes

Auto beschädigt zu haben. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr sie weg.

Eine Zeugin beobachtete den Unfall und merkte sich das Autokennzeichen. Die

Verdächtige bestreitet den Vorwurf. Sie blickt einem Strafverfahren entgegen.

|erf

Sportübungen mit Lkw-Reifen

Kaiserslautern (ots) – Ein Zeugen machte am Sonntag auf dem Gelände eines

Reifendienstes in der Mainzer Straße eine verdächtige Beobachtung. Ein Mann warf

und wuchtete einen Lkw-Reifen über den Parkplatz des Unternehmens.

Transportierte hier ein Einbrecher seine Beute weg? Eine Polizeistreife rückte

aus und traf vor Ort einen 45-Jährigen an. Wie sich herausstellte machte der

Mann mit dem Lkw-Reifen Fitnessübungen. Er trieb Sport. Bevor er mit Hilfe der

Einsatzkräfte den Reifen wieder in seinem Auto verstaute, demonstrierte er den

Beamten noch seine Fähigkeiten, dann war die Sportstunde beendet. |erf

Radfahrer begeht Unfallflucht

Kaiserslautern (ots) – Ein Fahrradfahrer hat am Montagnachmittag in der

Eisenbahnstraße ein Auto beschädigt und Unfallflucht begangen. Nach ihm wird

gesucht.

Zu dem Unfall kam es gegen 16.15 Uhr, als eine Autofahrerin im unteren Bereich

der Eisenbahnstraße in Höhe des Hauses Nummer 12 (Einmündung Maurerstraße) am

rechten Fahrbahnrand anhielt. Ein Fahrradfahrer, der rechts am Auto vorbeifahren

wollte, verhakte sich mit seinem Lenker am Außenspiegel des Pkw – dadurch ging

das Glas des Spiegels zu Bruch. Anschließend konnte sich der Radler wieder vom

Wagen lösen und fuhr einfach in Richtung Alleestraße davon.

Von dem Radfahrer ist lediglich bekannt, dass er eine Regenjacke der Marke

Adidas in der Farbe apricot trug. Weitere Hinweise bitte an die

Polizeiinspektion 1, Telefon 0631 / 369 – 2150. |cri

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kaiserslautern (ots) – Ein Unbekannter hat am Montagmittag einen weißen

Daimler-Benz auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Globus in der Merkurstraße

stark beschädigt.

Der vermutlich ein- oder ausparkende Fahrer traf das Heck links und entfernte

sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Die Polizei um Mithilfe: Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten,

sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern unter der Nummer 0631 369-2250 zu

melden. |elz

Mehrere Handys aus Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Montag in der Gaustraße aus einem

Auto drei Smartphones und ein Navigationsgerät gestohlen. Der Schaden dürfte

mindestens 3.100 Euro betragen. Das Fahrzeug parkte zur Mittagszeit auf der

Straße. Weil an dem Auto keine Aufbruchspuren feststellbar waren, der Pkw jedoch

abgeschlossen war, geht die Polizei davon aus, dass die Diebe den

Schließmechanismus der Funkfernbedienung austricksten. Zeugen, die Verdächtiges

wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Betonteile von Gabelstapler gerutscht

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein Gabelstapler hat am Montag in der Welschgasse

Bauteile aus Beton verloren. Die Betonelemente rutschten von der Gabel des

Hubwagens und beschädigten ein parkendes Auto. Der 44-jährige Staplerfahrer

hatte die Betonteile am Morgen von einem Lastwagen abgeladen. Vermutlich hatte

er dabei den Stapler überladen beziehungsweise die Betonteile nicht ausreichend

gesichert, so dass sie beim Befahren auf der abschüssigen Straße ins Rutschen

gerieten. Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf mindestens 2.000 Euro. Der

44-Jährige muss wegen des Unfalls mit einem Bußgeld rechnen. |erf

Betrugsversuch fliegt auf

Kaiserslautern (ots) – Sein illegales Verhalten hat einem Mann aus dem

Stadtgebiet am Montagmittag gleich zwei Strafanzeigen und ein Hausverbot

eingebracht. Der 24-Jährige fiel gegen 13.45 Uhr in einem Drogeriemarkt am

Fackelrondell auf, weil er versuchte, eine Kassiererin hereinzulegen.

Der Mann hatte vor dem Geschäft auf dem Boden einen Kassenbon gefunden und

wollte diesen sozusagen zu Geld machen. Er suchte sich den teuersten Gegenstand,

der auf dem Bon aufgeführt war, holte sich davon ein Exemplar aus dem Regal und

ging damit zur Kasse, um es „umzutauschen“ – beziehungsweise um es zurückzugeben

und sich das Geld dafür ausbezahlen zu lassen.

Die Mitarbeiterin fiel jedoch nicht darauf herein, sondern verständigte die

Polizei und meldete den Betrugsversuch. Als die ausgerückten Polizeibeamten den

24-Jährigen durchsuchten, wurde noch ein kleiner Brocken Haschisch bei ihm

gefunden. Auf den Mann kommt deshalb ein Strafverfahren wegen versuchten Betrugs

und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu; zudem hat er ab sofort in dem

Drogeriemarkt Hausverbot. |cri

Lkw streift Laterne und fährt weiter

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht einen Lkw-Fahrer, der am frühen

Montagmorgen in der Berliner Straße einen Unfall gebaut hat. Ein Zeuge

beobachtete gegen 5.50 Uhr, wie der Lkw mit seinem Anhänger auf dem Weg in

Richtung Merkurstraße in Höhe des Hauses Nummer 43 zu weit nach rechts kam und

mit seinem Außenspiegel einen Laternenmast streifte, der dort im Grünstreifen

steht.

Durch den Aufprall wurde der Mast verbogen, zudem löste sich die Leuchteinheit

der Laterne und drohte herunterzufallen. Obwohl der Fahrer den Unfall bemerkt

haben müsste, setzte er seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Zurück blieb der

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Aufgrund der Beobachtungen des Zeugen und der Fahrzeugteile, die am Unfallort

gefunden wurden, lässt sich derzeit lediglich sagen, dass es sich um einen Lkw

der Marke Mercedes-Benz gehandelt hat und der Anhänger weiß war. Weitere

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250

jederzeit entgegen. |cri

Einbrecher ziehen mit leeren Händen ab

Kaiserslautern (ots) – Ein Einbruch ist am Montagmorgen aus einem Betrieb in der

Pariser Straße gemeldet worden. Offenbar hatten sich unbekannte Täter übers

Wochenende unbefugt Zugang zum Gelände des Autohandels verschafft.

Ersten Überprüfungen zufolge drangen die Unbekannten in einen Wohnwagen und

weitere Fahrzeuge ein, außerdem durchsuchten sie einen Schrank. Gestohlen wurde

nach den bisherigen Feststellungen allerdings nichts.

Zeugen, denen im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr, und

Montagvormittag, 9.30 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen sind, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kriminalpolizei

zu melden. |cri

Kinder machen „lange Finger“

Kaiserslautern (ots) – Zwei Kinder haben am Montagnachmittag in verschiedenen

Geschäften der Mall „lange Finger“ gemacht. Die beiden 12 und 13 Jahre alten

Mädchen fielen gegen 14.15 Uhr in einem Drogeriemarkt auf, weil sie dort Ware im

Wert von ein paar Euro eingesteckt und eine Flasche Fruchtsaft ausgetrunken,

aber nichts davon bezahlt hatten. In ihren Sachen wurden dann auch noch Artikel

aus einem anderen Shop gefunden.

Auf beide Mädchen kommen entsprechende Anzeigen und Hausverbote in den

betroffenen Läden zu. Sie wurden an ihre Mütter übergeben. Das Haus des

Jugendrechts übernimmt die weiteren Ermittlungen. |cri

Schüsse in der Nacht

Kaiserslautern (ots) – Schüsse sind in der Nacht zu Dienstag aus dem

Kaiserslauterer Stadtteil Erzhütten gemeldet worden. Die ausgerückte Streife

machte vor Ort zwei Männer ausfindig, die in Militärkleidung, Bomberjacke und

Springerstiefel unterwegs waren. Auch eine Streife der Militärpolizei hatte das

Duo im Visier.

Bei der Durchsuchung ihrer Sachen wurde im Rucksack des einen Mannes ein Magazin

mit Schreckschusspistolen gefunden. Weil er sich nicht ausweisen konnte, sollte

der Mann zur Feststellung seiner Identität zur nächsten Dienststelle gebracht

werden. Er versuchte daraufhin zu flüchten, wurde aber zu Boden gebracht und

gefesselt. Am Boden liegend, trat der Mann um sich und traf einen Kollegen der

Militärpolizei mit einem Tritt gegen die Brust; der Kollege blieb zum Glück

unverletzt. Während der Maßnahmen wurden die Einsatzkräfte von diesem und einem

weiteren Mann fortwährend beleidigt.

Gegen die beiden 28 und 26 Jahren alten Männer wird deshalb wegen Beleidigung

strafrechtlich ermittelt, gegen den 28-Jährigen auch wegen Widerstands,

versuchter Körperverletzung sowie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Der Mann war deutlich alkoholisiert; laut Atemtest hatte er 1,28 Promille.

Die Schusswaffe wurde bei den Männern nicht gefunden; die Ermittlungen zu den

Schüssen dauern an. |cri

Staatsanwaltschaft Kaiserslautern sucht Geschädigte eines Kreditvermittlungsunternehmens

Kaiserslautern – Westpfalz (ots) – Die Frist für Anmeldung von Ansprüchen

geschädigter Kunden eines Kreditvermittlungsunternehmens auf Entschädigung aus

mehr als 27 Millionen Euro eingezogener Gelder läuft am 30.10.2020 um 24 Uhr ab.

Auf die Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern vom 04.05.2020 (ht

tps://stakl.justiz.rlp.de/de/presse-aktuelles/detail/news/News/detail/einziehung

-in-millionenhoehe-nach-schaedigung-einer-grossen-anzahl-von-kunden-eines-kredit

vermittlungsu/) und die Information der Geschädigten durch Veröffentlichung im

Bundesanzeiger vom 30.04.2020 nehme ich Bezug (www.bundesanzeiger.de,

Suchbegriff „Staatsanwaltschaft Kaiserslautern“ oder die Aktenzeichen „6050 Js

19201/19“ und „6050 Js 116/20“ eingeben).

Im Zeitraum Januar 2010 bis Mai 2013 und Juni 2013 bis Oktober 2017 erhielten

Kreditinteressierte bundesweit Besuch von Außendienstmitarbeitern einer

Kreditvermittlungsfirma und schlossen Verträge ab. Unter anderem unterschrieben

sie, der Kreditvermittlungsfirma die Reisekosten der Außendienstmitarbeiter zu

ersetzen. Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und den

entsprechenden rechtskräftigen Feststellungen des Amtsgerichts Kaiserslautern

waren diese Kosten der Kreditvermittlungsfirma aber gar nicht entstanden.

Aufgrund eines am 01.07.2017 in Kraft getretenen Gesetzes wurden in diesem

Strafverfahren auch konkrete Feststellungen zur Entschädigung der betrügerisch

geschädigten Kunden getroffen und mehr als 27 Millionen Euro zu Unrecht

vereinnahmter Reisekosten eingezogen. Deshalb reicht es aus, wenn die in den

entsprechenden gerichtlichen Entscheidungen bezeichneten Kunden einen einfachen

Brief an die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern schreiben, um die zu Unrecht

bezahlten Reisekosten zurückerstattet zu bekommen. Hierfür kann ein Formular

verwendet werden, dass auf der Homepage der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern

heruntergeladen werden kann

(https://stakl.justiz.rlp.de/de/service-informationen/download/).

Wer also seiner Erinnerung nach von dem Sachverhalt betroffen ist, kann sich an

die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wenden. Diese Schreiben müssen jedoch bis

spätestens 30.10.2020 um 24 Uhr bei der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern

eingegangen sein. Diese prüft nach, ob der Antragsteller nach den

rechtskräftigen Feststellungen des Amtsgerichts einen Anspruch hat und zahlt die

Entschädigung gegebenenfalls aus. |Staatsanwaltschaft Kaiserslautern /mhm

Beim Bezahlen Waffe auf den Tresen gelegt

Kaiserslautern (ots) – Nicht schlecht gestaunt haben Mitarbeiter eines

Sportgeschäftes in der Innenstadt am Montagnachmittag. Ein Kunde hatte sich im

Laden eine Bauchtasche ausgesucht und war zur Kasse gegangen, um zu bezahlen.

Bevor er seinen Geldbeutel auspackte, legte der Mann eine Schusswaffe, ein

Messer und eine Dose Tierabwehrspray auf den Tresen. Nach dem Bezahlen packte

der Mann die Sachen in seine neue Bauchtasche und verließ das Geschäft.

Die alarmierte Polizeistreife konnte den Mann im Außenbereich stellen. Wie sich

herausstellte, handelte es sich bei der Schusswaffe um eine echt aussehende

Softair-Pistole. Die Gegenstände wurden präventiv sichergestellt. Auf den

28-Jährigen kommt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu. |cri

Ralf Klein ist neuer Leiter der Polizeidirektion

Kaiserslautern – Im Juni ist der langjährige Leiter der Polizeidirektion

Kaiserslautern, Polizeidirektor Wolfgang Schäfer, im Alter von 63 Jahren

unerwartet verstorben (wir berichteten https://s.rlp.de/HPrME).

Heute übernahm Polizeidirektor Ralf Klein die Führung der Polizeidirektion

Kaiserslautern.

Er folgt damit zum zweiten Mal Wolfgang Schäfer in einem Amt, das der

Verstorbene zuvor bekleidet hatte. 2016 war Klein Schäfers Nachfolger in der

Leitung der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2.

Der 52-Jährige trägt nun die Führungsverantwortung für die beiden

Stadtinspektionen, die Polizeiautobahnstation Kaiserslautern sowie die

Polizeiinspektionen Landstuhl, Kusel, Lauterecken und Rockenhausen und die

Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg. Der Polizeidirektion Kaiserslautern

angegliedert sind das Gemeinsame Sachgebiet Jugend im Haus des Jugendrechts und

das Sachgebiet Fußball.

Nach seinem Abitur begann Ralf Klein 1989 seine Laufbahn bei der

rheinland-pfälzischen Polizei.

Nach der Erstausbildung war er als Gruppenführer bei der 1.

Bereitschaftspolizeiabteilung in Enkenbach-Alsenborn eingesetzt. 1994 folgte das

dreijährige Studium für den gehobenen Dienst an der Fachhochschule für

öffentliche Verwaltung – Fachbereich Polizei. Nach der Ernennung zum

Polizeikommissar war Ralf Klein zwei Jahre lang als Dienstgruppenleiter beim

Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen am Rhein eingesetzt. Im Anschluss

daran erfolgte ein Wechsel zur Polizeiautobahnstation Wattenheim. Von 2000 bis

2003 übernahm er verschiedene Funktionen im Führungsstab der Polizeidirektion

Ludwigshafen.

Im Mai 2003 wurde Klein zum Polizeipräsidium Westpfalz versetzt. Dort übernahm

er die Dienstgruppenleitung bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in der

Gaustraße. 2010 schloss er das Masterstudium an der Deutschen Hochschule Polizei

in Münster-Hiltrup mit Erfolg ab.

Von Oktober 2010 bis Mai 2014 leitete der Polizeirat die Polizeiinspektion

Zweibrücken. Danach wurde er als Dozent für Verkehrslehre an die Hochschule der

Polizei Rheinland-Pfalz berufen. Zwischenzeitlich zum Polizeioberrat befördert,

kehrte Klein am 15. Oktober 2016 zu seiner alten Wirkungsstätte, dem

Polizeipräsidium Westpfalz, zurück und übernahm die Leitung der

Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in der Logenstraße. Gleichzeitig war er

stellvertretender Leiter der Polizeidirektion Kaiserslautern. Die Übertragung

der Führung der Polizeidirektion an den 52-Jährigen gewährleistet einen

nahtlosen Übergang.

Polizeidirektor Klein wurde im Saarland geboren. Er wohnt mit seiner Familie

seit vielen Jahren in der Gemeinde Steinwenden im Landkreis Kaiserslautern. In

seiner Freizeit ist er als ehrenamtlicher Volleyballtrainer aktiv. Darüber

hinaus gehören Fußball, Fotografieren und Reisen zu seinen Hobbys.

Ralf Klein: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und werde die gute

Zusammenarbeit mit unseren Partnern fortsetzen.“ |mhm