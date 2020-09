Verkehrsunfallmitteilung – Wer kann der Polizei Hinweise geben?

Petersberg – Am Dienstag (01.09.) kam es gegen 11:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-Jähriger Land-Rover-Fahrer aus Künzell befuhr die Landesstraße 3174 von Margretenhaun kommend in Fahrtrichtung Dipperzer Straße und bog nach seinen Angaben bei „grün“-zeigender Ampel an der Kreuzung nach links in die Dipperzer Straße ein.

Zeitgleich befuhr ein 71-Jähriger aus Dipperz mit seinem VW-Tiguan inklusive Anhänger die Dipperzer Straße von Fulda kommend in Fahrtrichtung Dipperz. Seinen Angaben zu Folge zeigte seine Ampelanlage ebenfalls „grün“. Im Bereich der rechten Fahrspur in Richtung Dipperz kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ford kommt von Fahrbahn ab

Lauterbach – Am Montagabend (31.08.), gegen 22:30 Uhr, fuhr ein Ford auf der Alsfelder Straße in Lauterbach-Reuters in Richtung Alsfeld. Um in die Wallenröder Straße abzubiegen, bremste der Fahrer stark ab und lenkte gleichzeitig nach links. Dabei brach das Fahrzeugheck aus, touchierte zuerst das dortige Straßenschild und stieß dann frontal gegen ein Hallentor. Dabei entstand ein Gesamtschaden von rund 1.580 Euro.

Verkehrsunfall

Bebra – Eine Rotenburger Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Seat am Montagmorgen (31.08.), gegen 9.55 Uhr, die Bahnhofstraße aus Richtung Nürnberger Straße kommend. Ein weiterer Pkw-Fahrer aus Bebra befuhr mit seinem Seat die Bahnhofstraße parallel zum Bahnhofsgelände in Richtung Hersfelder Straße. Im Bereich einer Einmündung bog die Pkw-Fahrerin nach rechts ab. Nach derzeitigem Kenntnisstand missachte sie dabei das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“. Es kam zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrer. Der Gesamtschaden beträgt circa 2.500 Euro.

Einbruch gescheitert

Petersberg – Auf dem Gelände eines Entwicklungsbetriebs in der Dr.-Raabe-Straße versuchten Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (28.08.) und Sonntagmittag (30.08.) in ein dortiges Firmengebäude einzudringen. Die Täter scheiterten jedoch bei ihrem Versuch, mehrere Fenster aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden von rund 600 Euro.

Scheibe von Lagerhalle eingeworfen

Hünfeld – Zwischen dem 20.08. und 31.08. warfen Unbekannte in der Fuldaer Straße die Scheibe einer Lagerhalle ein, die sich auf dem Gelände einer Autowerkstatt befindet. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt rund 300 Euro.

Verkehrsunfallflucht: Keine Personalien nach Parkrempler hinterlassen

Hünfeld – Bereits am Dienstag (25.08.), zwischen 18 und 19:50 Uhr, wurde auf dem Parkplatz einer Gaststätte am Niedertor in Hünfeld ein grauer Land Rover beschädigt.

Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte dieser fest, dass sein Fahrzeug an der hinteren Stoßstange linksseitig und im Bereich des Fonds sowie der Fahrertür beschädigt war. Der unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne das er seinen Pflichten nachgekommen ist. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 2.500 Euro.

Fahrerflucht in Friedewald

Friedewald. Am Samstag (29.08.), zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr, parkte eine 68-jährige Frau aus Heringen ihren roten Opel Corsa auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Herfaer Straße in Friedewald. Ein bislang unbekannter Täter fuhr vermutlich aus der benachbarten Parklücke und streifte den Corsa der Heringerin am Heck. Ohne seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte sich der Täter von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Verkehrsunfallflucht in Niederaula

Niederaula. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich beim Ausparken, am Montag (31.08.), zwischen 07:00 Uhr und 13:15 Uhr, den geparkten, schwarzen, Renault Megan einer 38-jährigen Frau aus Haunetal. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Hersfelder Straße abgestellt. Am Renault entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Dacheindeckung und Regenrinne bei Fahrerflucht beschädigt

Kirchheim. Am Montagnachmittag (31.08.), befuhr vermutlich ein Lkw-Fahrer die leicht abschüssige Bahnhofstraße aufsteigend in Richtung Industriestraße. In einer leichten Rechtskurve kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in 3 Meter Höhe gegen einen Dachvorsprung. Durch den Anstoß wurde die Dacheindeckung sowie die Regenrinne beschädigt. Ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern fuhr der Unfallverursacher weg. Am Dach entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Einbruch in Bürogebäude

Lauterbach – In der Nacht zu Dienstag (01.09.) hatten es Unbekannte auf ein Bürogebäude in der Fuldaer Straße abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchten dies. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Täter Bargeld und verursachten einen Schaden von rund 1.000 Euro.

Einbruch in Cafe

Lauterbach – In der Nacht von Montag (31.08.) auf Dienstag (01.09.) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Cafe in der Straße „Am Wörth“. Die Diebe durchsuchten das Cafe und stahlen einen geringen Bargeldbetrag. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 150 Euro.

Hauswand mit Farbe beschmiert

Freiensteinau / Ober-Moos – Zwischen Freitag (28.08.) und Montag (31.08.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Einfamilienhaus in der Nieder-Mooser-Straße. Die Täter beschmierten die Hauswand eines Einfamilienhauses mit schwarzer Farbe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Einbruch in Gartenhütte

Freiensteinau / Nieder-Moos – Zwischen Samstag (29.08.) und Montag (31.08.) brachen Unbekannte in eine Gartenhütte auf einem Campingplatz in der Anlage „Am Camping“ ein. Die Täter brachen einen Anbau auf und stahlen zwei 11 kg Gasflaschen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 120 Euro.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld – In der Nacht zu Montag (31.08.) versuchten Unbekannte, in ein Einfamilienhaus in der Schwabenröder Straße einzubrechen. Die Täter versuchten, sich gewaltsam Zutritt in das Haus zu verschaffen, was jedoch missglückte. Es entstand durch die Tat ein geringer Sachschaden.

Verkehrsbehinderungen nach Verkehrsunfall auf der A5 in Fahrtrichtung Kassel

Fulda – Am Montag, gegen 22:00 Uhr, ereignete sich auf der BAB 5, im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Homberg / Ohm und Alsfeld / West, Gem. Romrod ein Verkehrsunfall, der für eine zweistündige Vollsperrung in Richtung Kassel sorgte.

Ein 45-jähriger Fahrzeugführer eines Sattelzuges aus Polen befuhr die A5 in Fahrtrichtung Kassel. Infolge eines vorausgegangenen Alkoholkonsums konnte er den Fahrstreifen in der Baustelle nicht ordentlich befahren und kam letztendlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei wurden auf einer Länge von ca. 800 Meter die dortigen, betonierten Miniguards umgefahren und blieben auf der Seite liegen. Dabei wurde der Tank der Sattelzugmaschine beschädigt und es liefen ca. 200 Liter Kraftstoff aus.

Ein dahinterfahrender Zeuge konnte den Fahrer des Sattelzuges bis zum Eintreffen der Funkstreife festhalten. Ein Alkoholtest wurde von dem stark alkoholisierten Fahrer verweigert. Letztendlich wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr Alsfeld abgebunden.

Für die notwendigen Aufräumarbeiten wird die Fahrbahnsperrung des rechten Fahrstreifens in Richtung Kassel bis in den Vormittag andauern. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro.