Rheingau-Taunus-Kreis: Mann mit Messer sorgt für größeren Polizeieinsatz

Wiesbaden (ots) – Idstein, Heftricher Straße, Dienstag, 01.09.2020, ab etwa

08.25 Uhr

(mhe)Ein 35-jähriger Mann hat heute Morgen durch sein Verhalten für einen

größeren Polizeieinsatz gesorgt, bei dem unter anderem auch Spezialkräfte der

Frankfurter Polizei zum Einsatz kamen. Die Rettungsleitstelle informierte gegen

08.25 Uhr die Polizei, da der 35-Jährige zuvor bei einem Rettungseinsatz mit

einem großen Messer in Erscheinung getreten war. Der Mann sollte durch die

Besatzung des Rettungswagens behandelt werden, verweigerte aber die Hilfe. Da

aufgrund der Gesamtsituation eine Gefahr für den Mann nicht ausgeschlossen

werden konnte, wurde er unter Hinzuziehung zahlreicher Polizeikräfte unter

Kontrolle gebracht und anschließend in ärztliche Behandlung übergeben. Da sich

der gesamte Vorgang in der Wohnung des 35-Jährigen ereignete, konnte eine Gefahr

für Außenstehende ausgeschlossen werden.

Fettbrand in Mehrfamilienhaus – Wohnungsinhaber musste ins Krankenhaus, Wiesbaden, Kauber Straße, Montag, 31.08.2020, 23:42 Uhr

(Fu)Die Feuerwehr musste am Montag, gegen 23.40 Uhr, in die Kauber Straße

ausrücken. Dort hatte sich das Öl im Kochtopf auf dem Herd entzündet. Das Feuer

griff auf die Küchenzeile und den Küchenbereich über. Der Wohnungsinhaber

verließ, nachdem er die Küchentür geschlossen hatte, gemeinsam mit seinem Bruder

das 4- stöckige Mehrfamilienhaus. Die übrigen 11 Hausbewohner wurden durch die

Feuerwehr informiert und verließen das Haus. Sie wurden in einem Bus der ESWE

betreut. Der 43-jährige Hausbewohner musste wegen des Verdachts einer

Rauchgasvergiftung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden. Die

betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf ca.

80.000 Euro geschätzt. Die Maßnahmen der Feuerwehr wurden gegen 01:00 Uhr

beendet. Alle anderen Hausbewohner konnten nach Abschluss der Maßnahmen in ihre

Wohnungen zurückkehren.

Mehrere Sachbeschädigungen an Schulen und Diebstahl von Laptop und Beamer, Wiesbaden, Luisenstraße, Geschwister-Scholl-Straße, Zietenring, Freitag, 28.08.2020, 13:00 Uhr bis Montag, 31.08.2020, 07:45 Uhr

(Fu)Im Verlauf des Wochenendes kam es zu mehreren Sachbeschädigungen im Umfeld

von Schulen und darüber hinaus zu einem Einbruch in einer Schule. Am

Samstagabend suchte ein Einbrecher eine Schule in der Luisenstraße auf. Dort

hebelte der Täter eine Tür auf und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude.

Insgesamt wurden 3 Laptops und 3 Beamer im Wert von 2500 EUR entwendet. Als ein

Mitarbeiter gegen 19:55 Uhr die Schule betrat, flüchtete der Täter über die

Rettungstür in eine unbekannte Richtung. Bei dem Täter soll es sich um einen

dünnen Mann, etwa 180 cm groß, gehandelt haben. Er soll eine schwarze Kappe und

schwarze Bekleidung getragen haben. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat in

diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der

Telefonnummer 0611-345-0 zu melden. In der Geschwister-Scholl-Straße-Schule

wurde zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen im Zufahrtsbereich einer

Schule eine Schranke beschädigt. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000

Euro. Im Zietenring besprühten unbekannte Täter die Eingangstür der dortigen

Schule mit Farbe. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Hinweise zu den beiden Sachbeschädigungen nimmt das 3. Polizeirevier unter der

Telefonnummer 0611-2340 entgegen.

Pkw aufgebrochen, Wiesbaden, Carl-von Ossietzky-Straße, Montag, 31.08.2020, 02:20 Uhr und Montag, 31.08.2020, 04:00 Uhr

(Fu)In der Carl-von-Ossietzky-Straße haben unbekannte Täter in der Nacht zum

Montag einen schwarzen Suzuki aufgebrochen und die Rückfahrkamera sowie das

hintere amtliche Kennzeichen entwendet. Darüber hinaus hatten sich die

Autoaufbrecher auch an dem festeingebauten Navi erfolglos zu schaffen gemacht.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Körperliche Auseinandersetzung, Wiesbaden, Otto-Wallach-Straße, Montag, 31.08.2020, 12:50 Uhr

(Fu)Am Montag, 31.08.2020, 12:50 Uhr, kam es in der Otto-Wallach-Straße zu einer

körperlichen Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmer. Vorausgegangen war

nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine Beleidigung im öffentlichen

Straßenverkehr. Hierbei wurde eine 41-jährige Autofahrerin von der Beifahrerin

eines Mercedes durch Zeigen des Mittelfingers beleidigt. Der Streit wurde dann

im Anschluss auf einem Parkplatz fortgeführt. Hier soll dann der Mercedesfahrer

die 41-jährige Geschädigte am Hals gewürgt haben. Im weiteren Verlauf konnten

die verständigten Polizisten, einen 66-jährigen Mann und eine 63-jährige Frau

als mutmaßliche Tatverdächtige ermitteln. Sie müssen sich nun wegen gefährlicher

Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Falscher Polizeibeamter, Wiesbaden, Nerotal Montag, 31.08.2020, 12:10 Uhr

(Fu)Am Montag, 31.08.2020, 12:10 Uhr, erhielt eine 71 Jahre alte Frau einen

Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Der falsche Polizeibeamte fragte die

Geschädigte nach ihren Vermögenswerten aus. Ferner behauptete der Anrufer, dass

ein Zettel mit ihrem Namen und ihrer Anschrift aufgefunden worden sei. Die

Geschädigte wurde glücklicherweise misstrauisch und beendete das

Telefongespräch. Die Polizei Wiesbaden weist noch einmal ausdrücklich auf die

Gefahr vor Trickbetrügern und Trickdieben hin und gibt folgende Hinweise: Lassen

Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance,

legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist

keinesfalls unhöflich! Auflegen sollten Sie vor allem dann, wenn Sie nicht

sicher sind, wer anruft und der Anrufer sie nach persönlichen Daten und ihren

finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere

Wertgegenstände im Haus haben. Seien Sie vor allem dann misstrauisch, wenn Sie

jemand unter Druck setzt und Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt

aufzunehmen, z.B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre Wertsachen mitnehmen

soll. Glauben Sie Opfer eines Betrugs geworden zu sein? Wenden Sie sich sofort

an die örtliche Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige.

Körperverletzung und Beleidigung, Wiesbaden, Bahnhofstraße, Montag, 31.08.2020, 20:35 Uhr

(Fu)Ein 33-jähriger Mann hat am Montagabend in der Bahnhofstraße mehrere

Passanten angepöbelt und schließlich zwei Frauen angegangen. Gegen 20:35 Uhr

verletzte der 33-jährige Täter eine 40-jährige Fußgängerin leicht am Arm. Kurze

Zeit später wurde eine 25-jährige Frau von dem Mann unsittlich berührt und

beleidigt. Der Täter wurde von den verständigten Polizisten ins Gewahrsam

genommen. Er muss sich nun wegen Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Rheingau-Taunus-Kreis

Nach Zusammenstoß flüchtig, Taunusstein, Schillerstraße, Samstag, 29.08.2020, 18.00 Uhr bis Montag, 31.08.2020, 12.00 Uhr

(mhe)Am vergangenen Wochenende wurde in Taunusstein ein Pkw bei einer

Unfallflucht beschädigt. Zwischen Samstagabend und Montagmittag stieß ein

unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen die vordere linke Seite

eines silbernen Peugeot, der im Tatzeitraum ordnungsgemäß am rechten

Fahrbahnrand in der Schillerstraße geparkt war. Der Verursacher flüchtete nach

dem Zusammenstoß von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es

entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten,

sich mit der Polizei in Taunusstein unter der Rufnummer 06128-9202-10 in

Verbindung zu setzen.

Farbschmiererei an Stromverteilerkasten, Gemarkung Hünstetten, Feldweg an der Bundesstraße 417, Dienstag, 01.09.2020, gegen 01.45 Uhr

(mhe)Ein Unbekannter beschmierte in der Nacht zum Dienstag in der Gemarkung

Hünstetten einen Stromverteilerkasten mit Farbe. Ein aufmerksamer Zeuge befand

sich auf dem Feldweg entlang der Bundesstraße 417, in Höhe Abfahrt Görsroth, und

konnte frischen Farbgeruch wahrnehmen. Daraufhin verständigte er die Polizei.

Die Beamten stellten an einem dort aufgestellten Stromverteilerkasten eine kurz

zuvor gesprühte Farbschmiererei, sowie den Rucksack des mutmaßlichen Täters, in

dem sich Farbdosen befanden, fest. Der Rucksack wurde sichergestellt. Zeugen

werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Rufnummer 06126-9394-0

in Verbindung zu setzen.

Polizei kontrolliert motorisierte Zweiradfahrer im Rheingau-Taunus-Kreis, Sonntag, 30.08.2020

(mhe) Auf den kurvigen Strecken im Bereich des Wispertals, sowie auf der

Bundesstraße 54 im Aartal, sind besonders bei schönem Wetter viele Biker

unterwegs. Da es leider auch häufig zu Unfällen mit den Motorrädern und

teilweise schweren Folgen kommt, kontrollierten Polizeibeamte der Direktionen

Wiesbaden und Rheingau-Taunus am Sonntag, den 30.08.2020 im Rheingau-Taunus

schwerpunktmäßig motorisierte Zweiradfahrer. Sie wurden dabei tatkräftig von

Polizeibeamten aus den Direktionen Hochtaunus und Limburg-Weilburg, sowie

Mitarbeitern des Ordnungsamtes Lorch unterstützt. Knapp 110 Motorräder wurden an

den zwei Kontrollstellen in Lorch und an der Bundesstraße 54 im Bereich Bad

Schwalbach, sowie in mehreren mobilen Kontrollen, einer umfangreichen Prüfung

unterzogen. Hierbei wurden insgesamt 132 Personen und 109 Krafträder

kontrolliert. In 26 Fällen fertigten die eingesetzten Beamten

Ordnungswidrigkeitenanzeigen, davon 12 wegen Verstößen gegen die zulässige

Geschwindigkeit. Bei acht Motorrädern führten technische Veränderungen zu einem

sofortigen Erlöschen der Betriebserlaubnis, so dass für die betroffenen

Fahrerinnen und Fahrer die Weiterfahrt untersagt wurde. Insgesamt fünf

Motorräder waren lauter als zulässig. Den Fahrern von 13 Maschinen wurden

Mängelkarten ausgestellt, so dass diese die festgestellten Beanstandungen

fristgerecht beheben müssen.