Neustadt: Von der Fahrbahn abgekommen und mehrfach überschlagen – Fahrer leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Morgen des 31.08.2020, gegen 08:00 Uhr, befuhr der verantwortliche Fahrzeugführer mit seinem Pkw die B 39 in Fahrtrichtung Speyer. In Höhe des Neustadter Ortsbezirkes Geinsheim verlor der 31-Jährige aus Unachtsamkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam infolgedessen von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach im angrenzenden Acker.

Durch die Erschütterungen erlitt der Fahrer, welcher sich alleine in seinem Pkw befand, leichte Verletzungen. Er wurde zur medizinischen Betreuung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden, der Acker blieb dem ersten Anschein nach unbeschadet.

Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und zwölf Kräften vor Ort. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Fahrbahn nur einspurig befahrbar.

Information der Feuerwehr:

Am Montagmorgen befuhr ein Opel Agila Fahrer die Bundesstraße 39 von Speyer in Richtung Neustadt. Kurz hinter der Wirtschaftswegbrücke an der Ortsumgebung von Geinsheim kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei hat sich das Fahrzeug überschlagen und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Fahrer bereits aus seinem Fahrzeug heraus. Er kam nach der medizinischen Erstversorgung zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab, klemmte die elektrische Bordversorgung ab und stellte den Brandschutz sicher. Nach der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte den Opel mit Muskelkraft wieder auf die Räder. Dadurch konnte der Abschleppdienst das Fahrzeug leichter bergen. Nach der Reinigung der verschmutzten Fahrbahn waren von Seiten der Feuerwehr keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Während des Einsatzes war die Bundesstraße in diesem Abschnitt halbseitig gesperrt. Aufgrund des Berufsverkehrs kam es zu Rückstaus. Die wegen des Alarmstichworts mitalarmierten Kräfte aus Lachen-Speyerdorf mussten nicht mehr eingreifen und konnten die Einsatzfahrt abbrechen. Neben der Feuerwehr war der Rettungsdienst, die Polizei, die Abteilung Gesundheit (Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter) vor Ort.