Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Lkw-Fahrer verstorben – Todesursache noch unklar

Kaufungen (ots) – In Kaufungen ist am Montagmorgen 31.08.2020 ein Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gestoßen. Der Fahrer verstarb anschließend trotz Reanimationsversuchen durch einen Notarzt noch an der Unfallstelle. Nach den ersten Erkenntnissen war der Mann bei dem Unfall nicht sichtbar verletzt worden. Ob ein medizinischer Notfall als Ursache für den Unfall und den Tod des Fahrers vorliegt, soll nun, wie in solchen Fällen üblich, durch weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei geklärt werden.

Wie die Beamten des zuständigen Polizeireviers Ost berichten, ereignete sich der Unfall gegen 11 Uhr. Der aus dem Landkreis Göttingen stammende 54 Jahre alte Fahrer eines Klein-Lkw war auf der Leipziger Straße von Kassel kommend in Richtung Oberkaufungen unterwegs. In Niederkaufungen war er dann aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Baum gestoßen. Der Lkw und der Baum wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt, wobei der Sachschaden eher gering ausfällt und auf ca. 2.000 Euro geschätzt wird. Aufgrund der Arbeit der Rettungskräfte und der polizeilichen Unfallaufnahme kam es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen in der Leipziger Straße.

Die weiteren Ermittlungen zu Todesursache werden nun beim zuständigen Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt.

Ermittlungserfolg nach Trickdiebstahl – Tatverdächtiges Pärchen identifiziert

Baunatal (ots) – Ein Ermittlungserfolg ist den Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo nach dem Trickdiebstahl in Baunatal und der anschließenden Veröffentlichung des Falls gelungen: Eine Zeugin hatte von dem Diebstahl gelesen und sich daraufhin bei den Ermittlern gemeldet.

Wie die aufmerksame Frau berichtete, war ihr zur Tatzeit das beschriebene Pärchen in der Nähe des Tatorts aufgefallen, als die beiden schnell in ein geparktes Auto eingestiegen und davongefahren waren. Durch den entscheidenden Hinweis der Zeugin, die sich das Kennzeichen des Wagens notiert hatte, gerieten bei den anschließenden Ermittlungen schließlich die beiden Tatverdächtigen, ein in Kassel wohnender 46-jähriger Mann und seine 33-jährige Lebensgefährtin, ins Visier der Kriminalbeamten.

Beiden wird vorgeworfen, am Mittag des 27.06.2020 eine betagte Frau mit dem sogenannten Landkarten-Trick beim Ausladen der Einkäufe aus ihrem Auto abgelenkt und währenddessen die EC-Karte aus der im Kofferraum abgelegten Geldbörse gestohlen zu haben. Als die Seniorin anschließend den Diebstahl bemerkte, waren die Täter bereits spurlos verschwunden.

Der 46-Jährige hat inzwischen in seiner Vernehmung die Tat gestanden und zeigte sich reumütig. Zudem räumte er ein, kurz nach dem Trickdiebstahl mit der gestohlenen EC-Karte einen Einkauf in einem Kasseler Discounter bezahlt zu haben. Die Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen, die bereits wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten sind, dauern an.

