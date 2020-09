20-Jähriger springt auf Straße, zwingt Autofahrer zur Vollbremsung und bewirft Pkw mit Hammer

Kassel-Nord (ots) – Nur durch eine Vollbremsung konnte ein 55-jähriger Autofahrer aus Calden in der Nacht zu Dienstag 01.09.2020 den Zusammenstoß mit einem jungen Mann verhindern, der völlig unvermittelt auf die Holländische Straße gesprungen war. Anschließend riss der 20-Jährige aus Kassel die Beifahrertür des Fiats auf, beleidigte den Mann am Steuer und warf im weiteren Verlauf einen Hammer gegen den Pkw. An dem Wagen entstand hierdurch ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Der 20-jährige Tatverdächtige, der bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt ist, konnte durch die hinzugeeilten Streifen festgenommen werden. Die in diesem Fall ermittelnden Beamten der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach einem bislang noch unbekannten Fahrradfahrer, der Zeuge des Vorfalls geworden sein soll.

Wie der 55-Jährige den aufnehmenden Polizisten des Reviers Nord schilderten, war er gegen 23 Uhr mit seinem Fiat auf der Holländischen Straße in Richtung Vellmar unterwegs gewesen. Etwa in Höhe der Haltestelle “Halitplatz” sprang plötzlich der fremde Mann vor sein Auto, woraufhin der Autofahrer stark bremsen und anhalten musste, um die Person nicht frontal zu erfassen.

Als der schockierte Caldener seine Fahrt anschließend fortsetzen wollte, stieß er beinahe mit dem unbekannten Fahrradfahrer zusammen und hielt aus diesem Grund erneut an. Während er kurz mit dem Radfahrer sprach, warf der hinter dem Fiat stehende Täter nun völlig unvermittelt einen Hammer gegen das Fahrzeug.

Bei Eintreffen der alarmierten Streifen klickten nur wenige Minuten später die Handschellen für den

20-Jährigen. Weshalb er vor das Auto gesprungen war und den Hammer geworfen hatte, ist bislang noch unklar. Alkohol hatte er aber einem Test zufolge nicht getrunken. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten.

Die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo bitten den unbekannten Fahrradfahrer, der bei Eintreffen der Polizisten nicht mehr vor Ort war, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

2 Audis auf Backsteine aufgebockt und Räder geklaut – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Bettenhausen (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag auf einem Firmengelände an der Sandershäuser Straße in Kassel von zwei Audis die Räder abmontiert und gestohlen. Die beiden betroffenen Fahrzeuge wurden dabei kurzerhand auf Backsteine aufgebockt. Womit die Täter die acht Räder letztlich abtransportierten, ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die im Bereich des Tatorts möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Die Tatzeit des Diebstahls lässt sich bislang auf den Zeitraum zwischen Samstag, 14:00 Uhr, und Sonntag, 13:15 Uhr, eingrenzen. Vermutlich hatten die Täter im Schutz der Dunkelheit agiert. Auf dem Parkplatz der Firma zwischen Sandershäuser Straße und Dresdener Straße montierten sie von einem Audi SQ7 und einem Audi Q8 die hochwertigen Kompletträder mit schwarzen Aluminium-Gussrädern und einer Reifengröße von 285/40 R22 sowie 285/35 R22 im Gesamtwert eines fünfstelligen Betrages ab.

Durch das Aufbocken der Fahrzeuge auf Backsteine war zusätzlich ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstanden. Wohin die Täter flüchteten und womit sie das Diebesgut abtransportierten, ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die den Ermittlern der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Geparkter Mercedes in Brand gesetzt – Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel-Rothenditmold (ots) – In der Nacht von Samstag 29.08.2020 auf Sonntag 30.08.2020 setzten bislang unbekannte Täter einen Mercedes CLK im Kasseler Stadtteil Rothenditmold in Brand. Ein weiterer Pkw, der wenige Meter entfernt geparkt war, wurde durch das Feuer ebenfalls leicht im Heckbereich beschädigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Kripobeamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand von vorsätzlicher Brandstiftung aus und bitten Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.

Der Kasseler Feuerwehr und der Polizei war das brennende Fahrzeug auf dem Parkstreifen an der Wolfhager Straße, in Höhe der Hausnummer 118, gegen 03:45 Uhr in der Nacht gemeldet worden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Pkw, der bei ihrem Eintreffen bereits in Flammen stand, zügig gelöscht. Der Mercedes war jedoch durch das Feuer im Frontbereich stark beschädigt worden. Wie die am Brandort eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, ist an dem Pkw ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden. Nach der Spurensuche an dem Mercedes und den bisherigen Ermittlungen gehen die Kripobeamten davon aus, dass der Wagen durch unbekannte Täter vorsätzlich in Brand gesetzt wurde.

Wer in der Nacht zum Sonntag verdächtige Personen in Tatortsnähe beobachtet hat und den Kriminalbeamten des K 11 Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100.

Alkoholisierte E-Bike-Fahrerin bei Sturz verletzt: Zeugen unklaren Unfallhergangs gesucht

Kassel-Harleshausen (ots) – Zeugen eines noch unklaren Unfallhergangs suchen derzeit die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Am Samstagabend 29.08.2020 war eine Streife des Polizeireviers Süd-West gegen 19:20 Uhr von Rettungssanitätern in den Lilienweg in Harleshausen gerufen worden, da dort eine Frau mit einem E-Bike, verkehrsrechtlich gesehen ein sogenanntes Pedelec, gestürzt war und offenbar erheblich alkoholisiert sei.

Wie sich herausstellte, war die 52-Jährige aus Kassel in Höhe der Hausnummer 3 gestürzt und dabei glücklicherweise nur leicht verletzt worden. Ein Atemalkoholtest hatte jedoch einen nicht unerheblichen Wert ergeben, weshalb ihr später im Krankenhaus für das weitere Verfahren auch eine Blutprobe entnommen wurde. Den Angaben der Frau zufolge soll sie allerdings von einem silbernen Pkw touchiert worden und deswegen zu Fall gekommen sein. Der Fahrer sei anschließend weitergefahren. Ein unbekanntes Ehepaar habe ihr nach dem Sturz geholfen und den Rettungsdienst gerufen.

Nun bitten die Ermittler der Unfallfluchtgruppe Zeugen, auch das möglicherweise helfende Ehepaar, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen