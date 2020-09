Frankfurt: Mann schlägt Schaufenster ein

Frankfurt-Altstadt/Bornheim (ots)-(em) – In der Nacht von Freitag (29.08.2020) auf Samstag (30.08.2020) hat ein 23-jähriger Mann mutmaßlich eine Schaufensterscheibe eingeschlagen und anschließend durch eine Ruhestörung die Polizei auf seine Fährte gebracht.

Gegen 00.45 Uhr wurde in der Fahrgasse die Schaufensterscheibe einer Galerie eingeschlagen. Der Täter ergriff anschließend die Flucht. Anhand der Spuren vor Ort, war ersichtlich, dass sich der Mann beim Einschlagen der Scheibe verletzt haben musste.

Der Täter kam jedoch nicht ungesehen davon. Gegen 01.30 Uhr meldete sich bei der Polizei ein Zeuge, und gab an, dass ein Mann, welcher stark am Bein bluten würde, im Bereich der Burgstraße, Ecke Saalburgstraße lautstark auf sich aufmerksam machen würde. Vor Ort erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei diesem Mann um den gesuchten Täter im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung in der Fahrgasse handeln könnte.

Die Durchführung der polizeilichen Maßnahmen gestaltete sich sehr schwierig, da der Tatverdächtige ein aggressives Verhalten an den Tag legte. Er versuchte immer wieder die Polizisten zu treten und schlagen, glücklicherweise ohne Erfolg.

Aufgrund des aggressiven Verhaltens konnte der Mann nur mit der Hilfe der Polizei in ein Krankenhaus verbracht werden, um eine medizinisch notwendige Behandlung durchführen zu können. Anschließend wurde der 23-Jährige zur Ausnüchterung in die Zellen verbracht und am nächsten Morgen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt: Trickdiebstahl endet im Gefängnis

Frankfurt-Flughafen (ots)-(fue) – Ein 40-jähriger Reisender aus dem Landkreis Birkenfeld befand sich am Samstag 29.08.2020 gegen 10.30 Uhr, an einem Fahrkartenautomaten am Flughafen. Dort wurde er von einem 39-jährigen Wohnsitzlosen angesprochen, der ihm dabei seine Hilfe anbot. Dem 40-Jährigen gegenüber täuschte er eine Störung des Apparates vor und schickte den Mann zum Wechseln des Geldes in ein in der Nähe befindliches Geschäft. In der Zwischenzeit entnahm er das Scheingeld aus dem Automaten und flüchtete. Den Koffer des Reisenden, den dieser ihm anvertraut hatte, ließ er zurück, offensichtlich um sich schneller absetzen zu können.

Noch auf dem Flughafen konnte der 39-Jährige festgenommen werden. Wie sich herausstellte, lag gegen ihn noch ein Haftbefehl des Amtsgerichtes Frankfurt wegen Diebstahl vor. Der 39-Jährige wurde in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt verbracht.

Frankfurt: Brand in Mehrfamilienhaus

Frankfurt-Unterliederbach (ots)-(wie) – Am 29.08.2020 kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wartburgstraße.

Eine Nachbarin bemerkte starken Brandgeruch im Treppenhaus, der aus der Wohnung einer 91-jährigen Frau kam. Da sie sich um die 91-Jährige kümmerte und auch einen Schlüssel zur Wohnung hatte, ging sie umgehend in die Wohnung und fand die 91-Jährige bewusstlos vor.

Die Nachbarin rief um Hilfe. Drei weitere Anwohner reagierten sofort auf die Hilferufe und retteten die 91-Jährige über den Balkon aus der Wohnung. Hierbei verletzten sie sich leicht. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Wohnung bereits in Vollbrand und brannte komplett aus. Die 91-jährige Frau kam schwerverletzt in ein Krankenhaus.

Die Ursache des Brands ist bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen, die von der Frankfurter Kriminalpolizei aufgenommen wurden.

Frankfurt-Dornbusch: Unfallflucht – Zeugen gesucht!

Frankfurt-Dornbusch (ots)-(dr) – Am Sonntag 30.08.2020, ereignete sich gegen 20:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Ein Auto stieß auf der Hügelstraße mit einer Radfahrerin zusammen. Der Fahrer des Pkw entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben. Die Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher war zur genannten Zeit mit einem Audi Q5 auf der Hügelstraße in Fahrtrichtung Eschersheimer Landstraße unterwegs und kam aus Richtung L3004. In Höhe der Hausnummer 139 kollidierte dieser mit einer 32-jährigen Fahrradfahrerin, welche dabei war den dortigen Fußgängerweg zu überqueren. Die Radfahrerin stürzte nach dem Zusammenstoß zu Boden.

Der Fahrer des Pkw stieg anschließend aus seinem Fahrzeug, half der Radfahrerin auf und bot ihr Bargeld für etwaige Schäden am Fahrrad an, was diese jedoch ablehnte. Daraufhin stieg dieser wieder ein und entfernte sich mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Eschersheimer Landstraße. Die Radfahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An dem schwarzen Audi Q5 soll das Teilkennzeichen F-K 3??? angebracht gewesen sein.

Personenbeschreibung des Autofahrers:

Männlich, circa 40 bis 45 Jahre alt, kräftige /muskulöse Statur, “Gelfrisur”, südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einem weißen T-Shirt mit Aufdruck.

Wer kennt den Fahrer und/oder kann Angaben zu dem Fahrzeug des Unfallverursachers machen? Zeugen werden gebeten, sich mit dem 12. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755 -11200 in Verbindung zu setzen.

