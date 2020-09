Polizei Eschwege

55-jährige Autofahrerin beschädigt geparkte Autos und überschlägt sich

Eschwege (ots) – Am Montagabend 31.08.2020 war die Polizei in Eschwege gefordert, als ein Auto nach der Kollision mit zwei geparkten Pkws auf dem Dach gelandet war. Die Fahrerin in dem sich überschlagenden Pkw blieb dabei aber offenbar unverletzt.

Gegen 22.30 Uhr war ein 55-Jährige aus Eschwege mit ihrem Auto aus der Kurt-Holzapfel-Straße in den Schützengraben nach rechts in Richtung Reichensächser Straße eingebogen, als die Frau aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw kollidierte. Das geparkte Fahrzeug wurde dann auf ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben und zog das ebenfalls in Mitleidenschaft. Durch die Kollision überschlug sich die 55-Jährige in ihrem Auto und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen.

Die 55-Jährige überstand den Unfall offenbar unverletzt. Nach einer medizinischen Untersuchung am Unfallort konnte die Frau vom Rettungsdienst entlassen werden. Am Fahrzeug der Verursacherin, das später abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro. An den beiden anderen Autos entstand jeweils ein Schaden von 5.000 und 1.200 Euro.

Auto kommt von der Fahrbahn ab

(ots) – Am Montagmorgen ist ein 24-jähriger Autofahrer aus Weißenborn von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt, als er gegen 09.30 Uhr die Bundesstraße B 27 von Oetmannshausen in Richtung Hoheneiche befuhr. Der jungen Mann geriet im Bereich einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete schließlich in den Büschen des seitlichen Grünstreifens. An dem Fahrzeug entstand leichter Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Zu weiteren Schäden kam es nicht.

48-jähriger Autofahrer streift geparkten Pkw

(ots) – Ein 48-jähriger Autofahrer aus Bad Karlshafen beschädigte am Montag beim Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug in der Luisenstraße von Eschwege. Der Mann war gegen 11.30 Uhr von der Boyneburger Straße in Richtung Wolfsgraben unterwegs, als er das am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht stehende Auto eines 68-Jährigen aus Neuried im Bereich des linken Außenspiegels touchierte. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils 150 Euro an den Außenspiegeln.

40-jährige Frau durch Hundebiss verletzt – Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

(ots) – Weil ein 61-jährige Frau aus Bad Sooden-Allendorf ihre Hunde ohne Leine spazieren führte und einer der frei laufenden Hunde eine Fahrradfahrerin gebissen hat, muss die Frau sich jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Der Vorfall geschah am Samstag 28.08.2020 am Ortsrand von Orferode. Die 40-Jährige war dort mit einem Fahrrad unterwegs, als ihr die 61-Jährige mit ihren drei Hunden begegnete. Ein Hund sei dann auf die Fahrradfahrerin zugelaufen und habe der Frau dann in den linken Unterschenkel gezwickt, ohne dass die Hundehalterin auf ihren Hund einwirken konnte.

Die 40-Jährige, die durch den Biss ein Hämatom und schmerzhafte Druckstellen erlitt, brachte den Vorfall dann zur Anzeige.

Versuchte Enkeltricks

Am Montagmittag ist eine 85-jährige Rentnerin aus Hessisch Lichtenau von einer unbekannten Frau angerufen worden, die sich als vermeintliche Enkelin “Natalie” ausgab. Die Unbekannte versuchte die ältere Dame davon zu überzeugen, dass sie aufgrund eines Verkehrsunfalles in Kassel schnellstens 35.000 Euro aufbringen müsse, andernfalls würde sie ihren Führerschein verlieren. Die Dame ließ sich allerdings nicht darauf ein.

Mit ähnlichen Geschichten versuchten unbekannte Betrüger am Montagmittag auch eine 75-jährige Frau in Meinhard und am späten Nachmittag eine 80-jährige Frau in Witzenhausen hereinzulegen. Die Anrufer gaben sich jeweils als vermeintliche Enkel aus und baten in einem Fall um 10.000 Euro und in dem anderen um 30.000 Euro, um Schäden nach einem Unfall zu regulieren bzw. um sich ein anderes Fahrzeug zulegen zu können.

Aus gegebener Veranlassung gibt die Polizei zu derartigen Betrugsversuchen daher die folgenden Tipps:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen.

Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen. Vereinbaren Sie frühestens für den kommenden Tag einen Gesprächstermin und überprüfen Sie die Angaben.

Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen bei Familienangehörigen Rücksprache.

Lassen Sie sich vom Anrufer die Telefonnummer geben und überprüfen Sie diese mit bereits bekannten Nummern.

Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Unseriöse Schädlingsbekämpfer – Frau erstattet Anzeige

(ots) – Die Polizei in Witzenhausen hat am Montag 31.08.2020 eine Strafanzeige wegen Betruges aufgenommen, nachdem Mittwoch 26.08.2020 eine 70-jährige Witzenhäuserin mit einer offenbar unseriösen Firma zur Schädlingsbekämpfung Kontakt hatte. Die Frau hatte die Firma über das Internet zur Entfernung eines Wespennestes bestellt. Die beiden Männer, die dann die erforderlich Arbeiten ausführen sollten, gingen dann offenbar ohne entsprechende Ausrüstung und Schutzkleidung zu Werke und verlangten im Anschluss einen Betrag von knapp 400 Euro, ohne das Problem jedoch gänzlich beseitigt zu haben.

Wie sich herausstellte war die Firma unter der angegebenen Mailadresse, an welche sich die 70-Jährige dann mit einer Beschwerde wenden wollte, nicht existent. Lediglich ein Call-Center existierte, von welchem die eingehenden Aufträge an andere, scheinbar unseriöse Dienstleister, weitervermittelt werden.

Die Frau veranlasste daraufhin bei ihrem Kreditinstitut, dass die Bezahlung, welche die Männer mit der Frau über ein Kartenlesegerät abgewickelt hatten, nicht ausgeführt wird und erstattete Anzeige wegen Betruges.

Polizei Sontra

Wildunfälle

(ots) – Ein geringfügiger Sachschaden entstand Montagmorgen gegen 04.45 Uhr am Auto eines 25-Jährigen aus Sontra, als der Mann auf der Kreisstraße K 28 zwischen Sontra und Lindenau mit einem Hasen kollidierte.

(ots) – Ein weiterer Wildunfall ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 05.50 Uhr auf der Kreisstraße K 28 zwischen Ulfen und Sontra. Eine 19-jährige Autofahrerin aus dem Ringgau hatte auf der Strecke einen dachs erfasst, der dadurch verendete. Am Auto der jungen Frau entstand ein Schaden von 200 Euro.

(ots) – Am Montagmittag um kurz nach 13.00 Uhr erfasste ein 55-jähriger Autofahrer aus Holzminden ein Reh auf der B 400, kurz nachdem der Mann von der Autobahn A 4 bei Wommen abgefahren war und in Richtung Sontra fuhr. Das Tier verschwand nach der Kollision im Wald, zum Schaden am Auto ist derzeit noch nichts bekannt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung auf Schulgelände – Unbekannte beschädigen Schranke

(ots) – Die Polizei von Hessisch Lichtenau hat am Montag eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen, nachdem Unbekannte die Schranke an der Zufahrt zur Valentin-Traudt-Schule in Großalmerode in der Straße Jonasbach beschädigt haben.

In der Zeit zwischen Sonntagabend 22.00 Uhr und Montagmorgen 07.00 Uhr waren die unbekannten Täter am Werk und verbogen gewaltsam den Schrankenarm. Der Schaden beträgt ca. 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

