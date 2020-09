Lich (ots) – Ein mutmaßlicher Exhibitionist mit leichtem Akzent in der Aussprache, hat Montagnachmittag 31.08.2020 in der Steinstraße ein 12-jähriges Kind sexuell belästigt. Das Mädchen war gegen 17.10 Uhr auf dem Gehweg unterwegs, als der fremde Autofahrer anhielt und sie mit ansprach. Dabei hatte der Mann seine Hose heruntergelassen und manipulierte an seinem Glied. Die Schülerin flüchtete und informierte ihre Eltern.

Beschreibung des Verdächtigen:

Der Mann war zwischen 20-30 Jahren alt und hatte eine normale Statur. Seine Haare waren braun und kurz. Er trug einen braunen Dreitagebart und sprach mit leichten Akzent.

An dem Auto befand sich ein Gießener Kennzeichen.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Fahrzeug und dessen Fahrer machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 0641/7006-2555.

