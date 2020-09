Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 31.08.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: 5,6 Promille und fit

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Freitagabend, 28.08.2020, gegen 22:30 Uhr, wurde der Polizei Neustadt an der Weinstraße eine männliche Person in Krankenhauskleidung im Bereich des Hauptbahnhofes gemeldet. Nach Rücksprache mit dem Krankenhaus konnte in Erfahrung gebracht werden, dass sich der 50-Jährige im Laufe des Tages selbst entließ und es keiner weiteren medizinischen Betreuung bedarf. Bei dem Mann kann Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Test brachte einen Wert von 5,6 Promille hervor. Trotz des hohen Promillewertes war es bemerkenswert, dass sich der Verantwortliche klar und orientiert zeigte. Ein polizeiliches Einschreiten war demnach nicht erforderlich.

Neustadt: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht auf Samstag, 29.08.2020, im Zeitraum zwischen 20:00 bis 02:00 Uhr, wurden in Neustadt an der Weinstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei konnte in zwei Fällen ein Verstoß gegen die Ladungssicherungspflicht festgestellt und die Ordnungswidrigkeit entsprechend geahndet werden. Weiter verstießen drei Pkw-Fahrer gegen die Gurtpflicht und wurden infolgedessen verwarnt. Bei zwei Fahrzeugführern konnten Verhaltensauffälligkeiten beim Fahren erkannt werden, die jedoch nicht auf eine Alkohol- oder Drogenbeeinflussung zurückzuführen waren. In beiden Fällen ergingen Mitteilungen an die Fahrerlaubnisbehörde, welche im Weiteren die Eignung der Betroffenen hinsichtlich des Führens eines Kraftfahrzeuges prüfen wird.

Lambrecht: Bei Personenkontrolle Cannabis aufgefunden

Lambrecht (ots) – Am Samstagnachmittag, 29.08.2020, gegen 17:30 Uhr, wurde ein 23-jähriger Neustadter in Lambrecht/Pfalz einer Personenkontrolle unterzogen. Bei ihm konnte im Rahmen einer Durchsuchung in dessen mitgeführter Bauchtausche Marihuana aufgefunden werden. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Der junge Mann muss sich jetzt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Haßloch: Führerschein weg

Haßloch (ots) – Am Freitagabend (29. Aug 2020, 22:30 Uhr) kontrollierte eine Streife der Polizei in Haßloch einen Autofahrer. Weil deutlicher Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahrzunehmen war, wurde ihm ein Alkotest angeboten. Obwohl der 46-Jährige Fahrer dementierte etwas getrunken zu haben, zeigte das Gerät 1,47 Promille an. Dem Mann aus der Verbandsgemeinde Lambrecht wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde einbehalten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Meckenheim: Erneuter Einbruch in Imbiss

Meckenheim (ots) – Der Döner-Imbiss, den Unbekannte in der Nacht auf Freitag (28. Aug 2020, ca 2 Uhr) vergangener Woche aufhebelten und Bargeld aus Automaten entwendeten, war erneut das Ziel von Einbrechern. Nur eine Nacht später (29. Aug 2020, 23:30 Uhr) öffneten die Täter gewaltsam eine Tür und drangen in den Laden ein. Beute machten sie dieses Mal keine. Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Vorfalls unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Haßloch: Schwerer Raub in Haßlocher Supermarkt

Haßloch (ots) – Zwei Angestellte eines Supermarktes im Osten von Haßloch fingen heute kurz nach 05:00 Uhr mit ihrer Arbeit im Markt an. Beim Betreten des Marktes durch eine Angestellte näherte sich ihr ein unbekannter Mann. Der Mann bedrohte sie mit einem Messer. Er forderte sie, unter Vorhalt des Messers auf, in den Markt zu gehen und ihm das vorhandene Bargeld auszuhändigen. Im Markt stießen sie auf den zweiten Mitarbeiter, der ebenfalls unter Vorhalt des Messers aufgefordert wurde mitzukommen. Im Markt entnahm der Täter aus einem Wertgelass mehrere tausend Euro und flüchtete zu Fuß über den Parkplatz in unbekannte Richtung. Der Täter wird als männlich, ca. 180 cm groß, mit schwarzer Oberbekleidung und schwarzen Handschuhen, beschrieben. Die Angestellten blieben körperlich unverletzt.

Deidesheim: Fahrraddiebstahl selbst geklärt

Deidesheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag (29./30 Aug 2020) entwendeten Unbekannte in Deidesheim am Bahnhof das abgeschlossene Mountainbike eines 15-Jährigen. Über Bekannte hörte der Junge davon, dass sein Fahrrad in verschiedenen WhatsApp-Gruppen für 150.- EUR zum Verkauf angeboten werde. Wenig später verständigte er die Polizei Haßloch, weil er den Dieb zusammen mit dem Fahrrad in Deidesheim gesehen hat. Und tatsächlich trafen die Beamten auf einen 19-Jährigen, der ihnen nicht ganz unbekannt war. Das geklaute Rad hatte er dabei. Das Mountainbike wurde zurückgegeben, der Beschuldigte muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Diebstahls verantworten.

Haßloch: Auto gleich zwei Mal beschädigt

Haßloch (ots) – Von Mittwochabend bis Sonntagmittag (26.-30. Aug 2020) parkte der rote Fiat 500 in der Ohliggasse in Haßloch. Gleich zwei Schäden stellte die 52-jährige Besitzerin an ihrem Auto fest. Ein Streifschaden an der hinteren Stoßstange sowie Kratzer auf der rechten Seite waren zu beklagen. Die Polizei Haßloch geht von zwei einzelnen Vorfällen aus. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.000,-EUR beziffert. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Haßloch unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.