Neckargemünd: Terrassenfreibad knackt die 50.000-Besucher-Marke

Neckargemünd – Trotz Corona-Einschränkungen ist das Neckargemünder Terrassen-Freibad einer der liebsten Freizeit-Orte der Neckargemünder und Gäste aus dem Umland: am vergangenen Freitag, 28.08.2020, waren schon 50.000 Besucher auf dem „Zähler“ der Stadt.

Obwohl die Saison wegen der notwendigen Anpassung an die Infektionsschutz-Vorgaben dieses Jahr erst verspätet Ende Juni begonnen hat, ist das Bad bei Jung und Alt äußerst beliebt. Dabei spielt gewiss eine Rolle, dass viele Familien dieses Jahr in den Ferien zuhause geblieben sind und in den ersten heißen Ferienwochen die willkommene Abkühlung im Schwimmbad gerne genutzt haben. Viel Lob gibt es, vor allem von den Gästen aus der Region, für das ausgefeilte Hygienekonzept und die gepflegte Anlage. Bürgermeister Frank Volk zieht ein positives Fazit dieser ungewöhnlichen „Corona-Saison“: „ Der erfreuliche Verlauf der Saison zeigt, dass wir, Gemeinderat und Verwaltung, alles richtig gemacht haben – sowohl die Entscheidung, die Badöffnung zu wagen, als auch das Hygiene- und Bezahlkonzept. Über den Kauf von vielen Unterstützerkarten und den freiwilligen Eintritt haben unsere treuen Schwimmbadgäste uns das honoriert. Dafür sind wir sehr dankbar.“

Auch wenn das Wetter inzwischen kühler, die Stimmung herbstlicher geworden ist, lohnt sich ein Schwimmbadbesuch allemal – ein paar Bahnen ziehen tut gut und macht Spaß. Das Schwimmbad ist noch drei Wochen offen, und die Sonne kommt, wie man den Wetterberichten entnehmen kann, wohl auch noch zurück.

Öffnungszeiten des Terrassenfreibads vom 1. September bis Saisonende

Ab 1. September 2020 wird das Terrassenfreibad wegen der kürzeren Tageslänge bereits eine halbe Stunde früher geschlossen. Die Schwimmzeiten der beiden buchbaren Zeitblöcke von 9 – 13 bzw. 15 – 19 Uhr bleiben unverändert bestehen. Letzter Einlass beim Nachmittagsblock ist 18:30 Uhr. Das Bad schließt dann abends um 19:30 Uhr.

Saisonschluss ist voraussichtlich am Montag, dem 21. September 2020. Letzter Badetag für dieses Jahr wäre demnach Sonntag, der 20. September 2020.