Eichhörnchen ausgewichen und gestürzt

Maikammer (ots) – Eine 44-Jährige Rollerfahrerin befuhr am Samstag 29.08.2020 gegen 18:30 Uhr die Straße “Frantzplatz” in Maikammer, als plötzlich ein Eichhörnchen die Fahrbahn querte. Die Rollerfahrerin wich dem Tier aus und stürzte hierbei. Die Frau verletzte sich durch den Sturz und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden.

In Kiosk eingebrochen

Bad Bergzabern (ots) – In der Nacht vom 27. auf den 28.08. brachen bisher unbekannte Täter in das Kiosk am Schwanenweiher ein. Nachdem das Vorhängeschloss des Türgitters entfernt worden war, wurde versucht die dahinter liegende Tür zu öffnen. Dies gelang aber nicht. Daher wurden die Fensterläden ausgehängt und ein Fenster aufgebrochen. Anschließend wurde das Kiosk durchwühlt. Es wurden ca. 100 EUR Bargeld entwendet. Der Sachschaden liegt bei ca. 500 EUR

Einbruchsversuch

Bad Bergzabern (ots) – Nachdem es bereit in der Nacht zuvor zu einem Einbruch in den Kiosk am Schwanenweiher gekommen war, wurde nun festgestellt, dass jetzt versucht wurde in das daneben liegende Materialhaus einzubrechen. Dabei war das Schloss und die Tür selbst beschädigt worden. Der Schaden dürfte bei ca.150 liegen. Entwendet wurde nichts.

Boardcomputer am E-Bike gestohlen

Rhodt (ots) – Bislang unbekannte Täter entwendeten am Donnerstag den 27.08.2020 in der Zeit zwischen 17-19 Uhr das Display eines in der Mühlgasse in Rhodt abgestellten E-Bikes. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 140 Euro belaufen. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Edenkoben unter 06323-9550.

0,5-Promille Grenze überschritten

Edesheim (ots) – Die Grenze von 0,5 Promille überschritten hatte in der Nacht zum Samstag ein Mercedes-Fahrer, welcher durch Beamte der Polizei Edenkoben in Edesheim einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde.

Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, weshalb der 66-Jährige Fahrzeugführer mit zur Wache musste. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld und Fahrverbot rechnen.

Zwei schlechte Ideen auf der Landstraße 505

Eußerthal (ots) – Eine schlechte Idee hatte eine 65-Jährige aus der VG Annweiler als sie am 28. August gegen 14:00 Uhr mit ihrem PKW zu einer Unfallstelle fuhr, weil sie dort eine Beteiligung von Familienangehörigen befürchtete. Sie fuhr selbst auf das Stauende auf und verletzte durch ihren eigenen Unfall die 73-jährige Beifahrerin in einem PKW, der als letztes im Stau stand.

Als sei es den schlechten Ideen nicht schon genug gewesen, entfernte sich die 65-Jährige hiernach noch fußläufig unerlaubt von der Unfallstelle und konnte erst zu Hause von der Polizei angetroffen werden. Da die Frau zusätzlich noch unter erheblichem Alkoholeinfluss stand, erwarten sie mehrere Strafverfahren. Ihren Führerschein ist sie bis auf Weiteres los.

