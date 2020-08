Karlsruhe – Einbrecher verletzt sich offenbar bei Einbruch

Karlsruhe – Ein 27-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in einen

Gebäudekomplex in der Karlsruher Innenstadt eingebrochen, hat dabei aber nichts

entwenden. Beim Einbruch verletzte er sich jedoch so stark, dass Passanten auf

den Verletzten aufmerksam wurden und die Polizei verständigten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen schlug der 27-jährige Verdächtige im Laufe der

Nacht den Glaseinsatz einer Eingangstür zum Erbprinzenhof in der Waldstraße ein

und gelangte hierdurch in den Gebäudekomplex. Innerhalb des Gebäudes versuchte

der Einbrecher zudem die Schaufensterscheibe eines Geschäfts einzuwerfen, das

Glas hielt dem Angriff jedoch stand. Letztlich flüchtete der Täter ohne Beute

aus dem Gebäude.

Nachdem der Einbruch in den Erbprinzenhof bemerkt wurde, konnte bei der

anschließenden Überprüfung des Gebäudes durch die Polizei eine Jacke sowie ein

T-Shirt zusammen mit persönlichen Gegenständen des 27-Jährigen aufgefunden

werden.

Zudem meldeten gegen 05:20 Uhr Passanten eine stark blutende Person im Bereich

des Stephanplatzes. Die alarmierte Polizei traf schließlich auf den

alkoholisierten 27- Jährigen, der mit unbekleidetem Oberkörper unterwegs war und

eine blutende Schnittwunde an der Hand aufwies. Gegenüber den Beamten verhielt

sich der 27- Jährige unkooperativ und wollte keine näheren Angaben dazu machen,

wie er zu seinem Zustand kam. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann

schließlich zur Behandlung seiner Verletzung in ein Krankenhaus.

Bruchsal – Zwei Verletzte nach Unfall zwischen drei Radfahrern

Karlsruhe – In der Nacht auf Sonntag kam es in Bruchsal zu einem Unfall

zwischen drei Radfahrern, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr ein 25-Jähriger

kurz nach 01 Uhr mit seinem Fahrrad die Kaiserstraße in östlicher Richtung. An

der Kreuzung zur Durlacher Straße wollte er über einen abgesenkten Bordstein

hinweg auf diese einbiegen. Dabei übersah er offenbar eine auf der Durlacher

Straße herannahende, 49-jährige Radfahrerin. In der Folge kam es zur Kollision

zwischen dem 25-Jährigen und der 49-Jährigen, wodurch die Frau zu Sturz kam und

leichte Verletzungen erlitt. Hinter der Radfahrerin fuhr zudem ein 56-jähriger

Radfahrer, der aufgrund der Geschehnisse ebenfalls zu Boden stürzte und

hierdurch schwere Verletzungen erlitt.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die zwei Verletzen zunächst vor Ort und

brachten sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Ein während der Unfallaufnahme beim 25-jährigen Unfallverursacher durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Die Beamten ordneten

daher eine Blutentnahme an.

Ettlingen – Radfahrerin aufgrund Gesundheitsproblem gestürzt und verstorben

Ettlingen – Eine 50 Jahre alte Rennradfahrerin ist am Samstag gegen 13.55

Uhr zwischen Ettlingen und Spessart auf der Landesstraße 613 am Fahrbahnrand von

Zeugen leblos aufgefunden worden. Ein hinzugekommener ReKarlsruhe – Stromkästen und Poller umgefahren und

geflüchtet

Karlsruhe – Ein 82-jähriger Mann befuhr am Samstag gegen 15:45 Uhr einen

bei der Badener Straße in Karlsruhe-Durlach befindlichen Feldweg, welcher mit

drei Pollern gesperrt ist. Kurz vor der Absperrung verwechselte der Mann das

Brems- mit dem Gaspedal und kollidierte mit zwei links am Weg installierten

Stromkästen sowie mit einem der Poller. Er ergriff im Anschluss die Flucht und

hinterließ einen Sachschaden von rund 4500 Euro. Aufgrund der Angaben eines

Zeugen konnte der 82-jährige ausfindig gemacht und zur Rechenschaft gezogen

werden.

Aufgrund der bisherigen polizeilichen Ermittlungen ist anzunehmen, dass die

50-jährige Frau aufgrund eines plötzlich aufgetretenen Gesundheitsproblems zu

Boden gefallen war.

Karlsruhe – Betrunkener verursacht gleich mehrere Verkehrsunfälle und flüchtet

Karlsruhe – Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer hat am Sonntagabend offensichtlich

unter Alkoholeinfluss gleich zwei Verkehrsunfälle in der Karlsruher Weststadt

verursacht.

Der Mann war gegen 19:20 Uhr auf der Leopoldstraße unterwegs. Zwischen der

Sophien- und Amalienstraße prallte er vermutlich aufgrund seiner starken

Alkoholisierung auf ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug

und wenige Meter danach auf ein weiteres geparktes Fahrzeug. Anschließend

flüchtete er von der Unfallstelle. Da beide Unfallgeschehen durch Zeugen

beobachtet wurden, konnte der Unfallflüchtige durch die Polizei festgestellt

werden. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille, weshalb der Mann

zu weiteren Maßnahmen auf das Polizeirevier gebracht wurde.

Karlsruhe – Hoher Sachschaden bei Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe – Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 18.000 Euro

waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag in

Grünwinkel ereignete.

Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer war mit seinem Smart gegen 14:30 Uhr auf der

Edelbergstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Bernsteinstraße missachtete er

einen bevorrechtigten 48-jährigen Audi-Fahrer, weshalb es zum Zusammenstoß der

Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Aufpralls zog sich der Beifahrer des

48-Jährigen leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein

Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt

werden.

21-Jährige in Untersuchungshaft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe erließ der Haftrichter beim

zuständigen Amtsgericht am Sonntag Haftbefehl gegen eine wohnsitzlose

21-Jährige. Die junge Frau sei dabei beobachtet worden, wie sie am Samstagmittag

in einem Einkaufsmarkt in Knielingen Waren im Wert von über 200 Euro in ihren

Rucksack und ihre Kleidung gesteckt habe. Nachdem sie die Waren beim Verlassen

des Marktes nicht bezahlt habe, sei sie angesprochen und ins Büro des Marktes

gebeten worden. Hier hätte sie die Waren zurückgegeben. Von einer verständigten

Polizeistreife wurde die 21-Jährige durchsucht. Hierbei wurden weitere Waren

aufgefunden. Es besteht der Verdacht, dass die Frau diese in einem Drogeriemarkt

gestohlen hatte. Die Beschuldigte räumte noch weitere Ladendiebstähle ein.

Ettlingen – Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Karlsruhe – Schwere Verletzungen zog sich ein 52-jähriger Motorradfahrer

bei einem Sturz am Sonntagvormittag zu. Der 53-Jährige war auf der

Bundesautobahn A5 in Richtung Norden unterwegs und fuhr gegen 11.20 Uhr von der

Autobahn an der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd ab. Beim Abbiegen auf die

Bundesstraße 3 rutschte das Motorrad auf der nassen Fahrbahnmarkierung weg und

der 52-Jährige stürzte. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem

Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

Ettlingen – Öl nachgefüllt – Kleinwagen nach Start in Vollbrand

Ettlingen – Ein 43-Jähriger füllte am Samstag gegen 18 Uhr in der

Ettlinger Hans-Sachs-Straße an seinem auf der Straße geparkten Kleinwagen

Motoröl nach. Als er danach den Motor startete und sich wieder dem im Heck

gelegenen Motor zuwandte, schlugen ihm bereits hohe Flammen entgegen und der

Mann versengte sich das Haar an einer Kopfseite. Rasch stand der Pkw nahezu

unter Vollbrand.

Allerdings gelang es dem 43-Jährigen, das brennende Fahrzeug noch vor Eintreffen

der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Ettlingen, die mit acht Einsatzkräften

vor Ort geeilt war, selbst mit Wasser zu löschen.

Verletzt wurde der Fahrzeugbesitzer offenbar nicht, der Sachschaden liegt bei

rund 2.500 Euro.

Vergessene Hamster-DNA löst Polizeieinsatz aus

Heidelberg – Am vergangenen Freitag löste ein stehengelassenes Gepäckstück

in einer S-Bahn einen Einsatz der Bundespolizei aus. Als ein Lokführer nach der

Fahrt den Zug in der Abstellgruppe des Heidelberger Hauptbahnhofs abstellte,

entdeckte er bei seinem abschließenden Kontrollgang eine Kühlbox aus Styropor.

In dieser Box befanden sich drei Ampullen mit einer unbekannten Flüssigkeit.

Aufgrund des unklaren Inhalts wurde der Entschärfungsdienst der Bundespolizei

angefordert um die Flüssigkeit zu überprüfen. Hierbei konnte ausgeschlossen

werden, dass es sich um Sprengstoff handelt. Die Ampullen wurden im Folgenden

durch einen Toxikologen der Rechtsmedizin begutachtet. Es stelle sich heraus,

dass sich tierische DNA in den Röhrchen befand. Die Hamster-DNA war

offensichtlich für ein Labor vorgesehen. Da die Kühlkette jedoch nicht

eingehalten wurde, mussten die Ampullen schlussendlich entsorgt werden. Durch

den Einsatz der Bundespolizei wurde der Bahnverkehr nicht beeinträchtigt. Der

Eigentümer der Kühlbox wird derzeit ermittelt. Ihn erwartet eine Rechnung für

die Kosten des Polizeieinsatzes.

Karlsruhe/Rheinstetten – Königspython am Epplesee eingefangen und zur Polizei gebracht

Karlsruhe – Die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz staunten

nicht schlecht, als ein 21-Jähriger am Freitagabend ein Königspython als

„Fundschlange“ aufs Revier brachte.

Der unerschrockene junge Mann hatte die Schlange kurz zuvor am Epplesee in

Rheinstetten entdeckt und daraufhin kurzerhand eingefangen. Nachdem er sie

entsprechend verpackt hatte, brachte er das gut einen Meter lange Tier zum

Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz. Nach mehreren Telefonaten brachten die

Beamten die Schlange schließlich in eine Tierklinik, wo eine Tierärztin die

Schlange als Königspython, eine ungiftige Würgeschlange, identifizierte. Von der

Tierklinik aus soll der Python an ein Tierheim weitergegeben.

Waldbronn – Lkw-Scheibe eingeschlagen und Bargeld entwendet

Karlsruhe – Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende

eine Lkw-Scheibe eingeschlagen und Bargeld von mehreren hundert Euro entwendet.

Zwischen Freitag 17:00 Uhr und Sonntag 14:40 Uhr schmiss der Dieb vermutlich mit

einem Stein die Scheibe auf der Fahrerseite des in der Neuroder Fabrikstraße

abgestellten Lkw ein. In der Folge durchsuchte er das Führerhaus und nahm das

aufgefundene Bargeld sowie einige persönliche Gegenstände an sich. Zudem öffnete

er die Plane der Ladefläche, welche jedoch leer war. Mit seiner Beute und dem

angerichteten Sachschaden von rund 500 Euro konnte der Langfinger bislang

unerkannt verschwinden.

Zeugen können sich hierzu beim Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer

07243 32000 melden.

Bruchsal – Zeugin meldet gefährliche Körperverletzung

Karlsruhe – Am Montag gegen 04:15 Uhr kam es in der Friedrichstraße in

Bruchsal zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nachdem eine Zeugin Geschrei

vernommen hatte, wurde sie auf die körperliche Auseinandersetzung unmittelbar

vor einem Geschäft aufmerksam und informierte die Polizei. Beim Eintreffen der

Beamten vor Ort, konnte ein 50-jähriger Mann am Boden liegend festgestellt

werden. Die hinter ihm befindliche Schaufensterscheibe war gesplittert. Laut den

Angaben der Zeugin traten zuvor zwei Männer auf den am Boden liegenden Mann ein.

Der 50-Jährige war ansprechbar, wollte sich jedoch nicht zu dem Vorfall äußern.

Er wurde zur Behandlung mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Von den Tatverdächtigen ist lediglich bekannt, dass es sich um männliche

Personen, welche einen ausländischen Akzent sprachen, handelte. Einer der beiden

Männer trug ein weißes Sweatshirt und eine weiße Mütze. Der andere Mann trug

eine rote Jacke.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

07251/726-0, mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Weingarten – Unbekannter entwendet Ringsittig

Karlsruhe – Einen Bauers Ringsittich hat ein Unbekannter in der Nacht zum

Sonntag auf einem Vereinsgelände in der Kanalstraße in Weingarten entwendet.

Der Dieb schnitt mit einem bislang unbekannten Werkzeug ein Loch in den

Drahtzaun der Parzelle und gelangte so auf das Gartengrundstück. Dort öffnete er

weitere Tore gewaltsam bis er letztendlich den Sittich namens „Moritz“ aus

seiner Voliere nahm. Mit dem Vogel konnte der Eindringling bislang unerkannt

flüchten.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt ist nun auf der Suche nach Zeugen, die in

der Nacht zum Sonntag im Bereich des Vereinsgeländes verdächtige Beobachtungen

gemacht haben. Die Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer

0721/967180 zu melden.