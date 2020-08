Mannheim-Lindenhof: Zusammenstoß zwischen Pkw und älterem Mann- ein Verletzter – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Lindenhof – Am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr stieß ein

unaufmerksamer 83-Jähriger mit seinem Auto beim Einparken auf dem Parkplatz

eines Discounters in der Steubenstraße mit einem 63-jährigen Fußgänger zusammen.

Dieser stürzte zu Boden und erlitt schmerzhafte Verletzungen an beiden Beinen.

Er wurde durch Rettungssanitäter vor Ort medizinisch erstversorgt. Die Polizei

hat die Ermittlungen nach dem Unfallhergang aufgenommen. Personen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Neckarau, Tel.: 0621/83397-0, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Innenstadt: Unbekannter Dieb entwendet 90-jährigem 350 Euro Bargeld – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt – Bereits am Freitag sprach eine unbekannte männliche

Person einen 90-Jährigen in der Fressgasse in Höhe des Quadrates Q 7 an und bat

diesen, ihm Geld zu wechseln. Hierbei entwendete der Unbekannte dem älteren

Herrn 350 Euro, die er kurz zuvor auf einer Bankfiliale in der Nähe abgehoben

hatte. Beim jetzigen Kenntnisstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass der

unbekannte Dieb den 90-jährigen Mann beim Abheben des Geldes beobachtet hatte.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hilfe bei der Suche

nach dem 50 bis 60 Jahre alten Mann, ca. 170 cm groß und schlank. Der

westeuropäische Phänotyp mit kurzen schwarzen Haaren soll Deutsch gesprochen

haben und sei mit einem graubraunen Hemd und schwarzen Hosen bekleidet gewesen.

Hinweise auf den Unbekannten nimmt das Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der

Rufnummer 0621/174-3310 entgegen.

Mannheim-Innenstadt: Frau attackiert grundlos Passanten und leistet polizeilichen Maßnahmen Widerstand

Mannheim-Innenstadt – Aus bislang unbekannter Ursache attackierte eine

24-jährige Frau am Freitagabend gegen 23 Uhr unvermittelt Passanten in den

Planken in Höhe des Quadrates O7. Erst verbal, dann körperlich ging sie auf die

Leute los und war nicht zu beruhigen. Einer der angegriffenen Personen gab sich

als Polizeibeamter zu erkennen und hielt die Frau, um weitere Eskalationen zu

verhindern, bis zum Eintreffen der Beamten des Polizeireviers-Innenstadt fest.

Auch die Polizeibeamten griff die aggressive Frau übergangslos mit Tritten und

Schlägen an. Trotz ihres erheblichen Widerstandes wurde die 24-jährige mit dem

Streifenwagen zur Wache transportiert, wo sie nach der Durchführung

polizeilicher Maßnahmen wieder entlassen wurde. Sie muss sich wegen eines

tätlichen Angriffes auf Polizeibeamte verantworten. Verletzt wurde bei dem

Einsatz glücklicherweise niemand.

Mannheim-Käfertal: Streit gerät außer Kontrolle – eine Person schwer verletzt

Mannheim-Käfertal – Am Samstagabend geriet ein Streit unter mehreren

Personen in der Oberen Riedstraße außer Kontrolle. Als die Beamten gegen 23.45

Uhr am Einsatzort eintrafen, stand ein 35-Jähriger Anwohner blutüberströmt mit

freiem Oberkörper auf der Straße. Er hatte eine Platzwunde am Kopf und etliche

Schnittwunden im Gesicht. Beim jetzigen Kenntnisstand soll der Ex-Lebenspartner

seiner Freundin und dessen Begleiter ihn nach einer zunächst verbalen

Auseinandersetzung mit einem Schlagstock, einer Glasflasche und mit Reizgas

angegriffen haben. Der 35-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung mit einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Über die Ursache des Streites und den

genauen Tathergang liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Polizei hat die

Ermittlungen wegen einer gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Hinweise

nimmt das Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Telefonnummer 0621/71849-0, entgegen.

Mannheim-Innenstadt: Raubstraftat am Bahnhofsvorplatz – unbekannter Tatverdächtiger bedroht jungen Mann mit Messer – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt – Auf dem Bahnhofsvorplatz bedrohte am Samstagmorgen

gegen 5.30 Uhr eine bislang unbekannte männliche Person einen 20-Jährigen mit

einem Messer und forderte diesen auf, sein mitgeführtes Bargeld herauszugeben.

Der junge Mann, der sich gemeinsam mit seinem 16-jährigen Bruder auf dem

Nachhauseweg befand, händigte dem Tatverdächtigen, der ihm bekannt sei, seine

letzten 20 Euro aus. Mit der Straßenbahn zu Hause in Ludwigshafen angekommen,

wandte er sich unverzüglich an die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter

Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige, der als ca. 170 cm großer,

schwarzafrikanischer Phänotyp mit sogenannten „Rasta-Locken“ beschrieben wurde,

und seine zwei männlichen Begleiter nicht mehr am Tatort angetroffen werden. Das

Kriminalkommissariat in Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die

sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen bzw. zu dem unbekannten Tatverdächtigen

geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefonnummer

0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.