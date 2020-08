Heidelberg-Handschuhsheim: Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem 51-jährigen Volker Georg S. aus Heidelberg

Heidelberg-Handschuhsheim – Seit Donnerstag den 27.08.2020, ca. 22:40 Uhr

wird 51-jährige Volker Georg S. aus Heidelberg-Handschuhsheim vermisst. Zuletzt

gesehen wurde er an seiner Arbeitsstelle in Heidelberg, zu der er am

darauffolgenden Tag nicht erschienen ist.

Nach den bisherigen Erkenntnissen ist nicht auszuschließen, dass sich der

Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

ca. 168 cm groß

ca. 85-90kg schwer

bekleidet ist er vermutlich mit einem grauen Anzug

vermutlich führt er eine kleine grau/blaue Umhängetasche mit

Schulterriemen bei sich

Schulterriemen bei sich auf dem linken Oberarm trägt er Tattoo in Form eines

christlichen Symbols

christlichen Symbols der Vermisste spricht fließend Schweizerdeutsch

Ein Lichtbild des Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei

Baden-Württemberg unter folgendem Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heidelberg-vermisstenfahndung/

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Fahndung nach

dem Vermissten übernommen. Eine Überprüfung aller bislang bekannten

Hinwendungsorte des Vermissten sowie Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ohne

Erfolg.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Volker Georg S. werden bei der Kriminalpolizei

Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174-4444, über den Polizeinotruf 110, oder

jede andere Polizeidienststelle entgegengenommen.

Heidelberg: Gaststätteneinbruch; Zeugen gesucht

Heidelberg – Am frühen Samstagmorgen, zwischen 3.30 – 04.10 Uhr, brach ein

bislang unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Fahrtgasse ein, indem er die

Glasscheibe der Eingangstür einschlug. Der Schankraum wurde nach lohnenswerter

Beute durchwühlt.

Mit zwei Handys und Bargeld suchte der Täter das Weite. Der Gesamtschaden lässt

sich noch nicht näher beziffern.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich dabei um einen ca. 25-jährigen Mann

südländischen Aussehens gehandelt haben, der eine Jogginghose, einen

Kapuzenpullover und eine Basecap trug.

Hinweise nimmt das Polizeirevier HD-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 entgegen.

Heidelberg-Kirchheim/Rohrbach: Drei Pkw-Aufbrüche in der Nacht von Freitag auf Samstag / Zeugen gesucht!

Heidelberg-Kirchheim/Rohrbach – Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt

zu drei Pkw-Aufbrüchen, die sich in der Nacht von Freitag auf Samstag ereignet

haben.

Auf dem Parkplatz eines Hotels im Heuauer Weg wurde an einem braunen Mitsubishi

die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und so anschließend der Pkw geöffnet.

Person verletzt

Heidelberg – Am frühen Sonntagabend brach aus bislang unbekannter Ursache

ein Feuer in einer Arztpraxis in der Schwarzwaldstraße aus. Der betreibende

Arzt, der kurz nach 18 Uhr zufällig seine Praxis aufsuchte und sie total

verraucht vorfand, erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde zur

Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Vier Bewohner des Hauses konnten

unverletzt ihre Wohnungen verlassen. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg löschte den

Brand schnell. Der Sachschaden dürfte bei rund 20.000.- Euro liegen. Die

Schwarzwaldstraße war während des Einsatzes bis gegen 19.45 Uhr gesperrt. Ersten

Ermittlungen zufolge, könnte ein technischer Defekt einer Steckdose für den

Schmorbrand ursächlich sein. Dies ist allerdings noch Gegenstand der

kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

In der Schelklystraße wurde auf bislang unbekannte Weise in einen braunen Mazda

eingebrochen. Bei dem Diebesgut handelte es sich hier u.a. um drei Sonnenbrillen

sowie diverse Unterlagen zum Fahrzeug.

Aus einem roten Toyota wurde zudem ein Rucksack entwendet, indem die rechte

hintere Seitenscheibe eingeschlagen wurde. In dem Rucksack befanden sich

persönliche Gegenstände des Fahrzeugeigentümers.

Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf insgesamt mehrere tausend Euro. Hinweise

auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweis zu den Taten geben können, oder verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, diese unter der Rufnummer

06221/3418-0 mitzuteilen.

