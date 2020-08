Radfahrerin von Auto erfasst

Kaiserslautern (ots) – Ein 57-Jähriger war am Sonntagmorgen mit seinem Pkw auf

der Landesstraße 395 aus Kaiserslautern kommend in Richtung Kindsbach unterwegs.

Er wollte nach links in die Straße „Am Großen Berg“ abbiegen. Dabei übersah der

Autofahrer eine Radfahrerin, die in gleicher Richtung auf dem markierten Radweg

fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte die 42-Jährige zu Boden und erlitt

leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten die Frau und brachten sie zur

weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Pkw und dem E-Bike entstand geringer

Sachschaden. |mhm

Baucontainer Ziel von Einbrechern

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Montag haben sich Unbekannte Zugang auf

das Pfaffgelände und die dortige Baustelle verschafft.

Die Täter hebelten zwei Baucontainer auf und trugen hochwertige Werkzeuge und

Zubehör ins Freie. Sie beluden zwei Schubkarren mit dem Diebesgut und stellten

sie zum Abtransport bereit. Offenbar wurden die Diebe in der weiteren

Tatausführung gestört. Sie flüchteten unerkannt und ließen die bereitgestellten

Gegenstände auf dem Baustellengelände zurück.

Die Werkzeuge und das Zubehör hatten einen Wert von etwa 20.000 Euro.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer in der fraglichen Zeit etwas

Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620, mit der Polizei in

Verbindung zu setzen. |mhm

Jugendschutzkontrollen

Kaiserslautern (ots) – Einsatzkräfte der Polizei und der Ordnungsbehörde haben

am Freitagabend im Stadtgebiet Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Die Kräfte

kontrollierten insgesamt 95 Personen. Bei einem 17-Jährigen stellten die Beamten

eine geringe Menge Drogen (Cannabis) und bei einer 22-Jährigen ein mutmaßlich

missbräuchlich verwendetes, verschreibungspflichtiges Medikament sicher. In

beiden Fällen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bei neun Personen unter

18 Jahren beschlagnahmte die Polizei Zigaretten und Alkohol. In zwei weiteren

Fällen müssen Betroffene wegen „Wildpinkelns“ mit einem Bußgeld rechnen. |erf

Faustschlag ins Gesicht – Wer hat die Schlägerei beobachtet?

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Sonntagmorgen ist es zu einer Schlägerei in der

Marktstraße gekommen. Die Auseinandersetzung fand im Bereich der Marktstraße /

Spittelstraße statt. Ein 26-Jähriger ist von einem Unbekannten ins Gesicht

geschlagen worden. Der Mann wurde leicht verletzt. Zeugen beschreiben, dass der

Täter dunkle Hautfarbe hat und US-Amerikaner sein könnte. Der Hintergrund der

Auseinandersetzung ist aktuell nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise geben können oder die Schlägerei beobachtet haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Stichverletzung: Verletzter schweigt

Kaiserslautern (ots) – Ein 56-Jähriger ist am Sonntagnachmittag mit einer

Stichverletzung im Brustbereich ins Krankenhaus gebracht worden. Die Verletzung

ist oberflächlich und nicht lebensbedrohlich. Bekannte des 56-Jährigen

alarmierten den Rettungsdienst, nachdem sie den Mann blutend in seiner Wohnung

im östlichen Stadtgebiet antrafen. Wer ihm die Verletzung zugefügt hat, ist

aktuell nicht geklärt. Der 56-Jährige war erheblich alkoholisiert und konnte

noch nicht vernommen werden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der

gefährlichen Körperverletzung dauern an. |erf

Diebe stehlen Elektrowerkzeuge

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben im Ortsteil Erzhütten zugeschlagen und

Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Irgendwann zwischen

Montag (24. August) und Sonntag (30. August) stahlen Unbekannte im Hüttenweg

einen Industriestaubsauger, einen Akku-Schlagschrauber und eine

Schlagbohrmaschine mitsamt Zubehörteilen. Der 56-jährige Geschädigte stellte am

Sonntag fest, dass das Werkzeug von seinem Grundstück fehlte. Die Polizei

ermittelt wegen des Diebstahls. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder

Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369

2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Besuch der Fahrschule führt zu Führerscheinverlust

Kaiserslautern – Die Fahrerin eines E-Scooters, welche gegen 01:00 Uhr den

Gehweg der Altenwoogstraße in Richtung Mannheimer Straße befuhr, steuerte mit

ihrem Fahrzeug geradewegs in das Schaufenster einer dort ansässigen Fahrschule.

Die Schaufensterscheibe ging dabei zu Bruch und die 25-jährige Frau zog sich

eine tiefe Schnittwunde am Unterarm zu. Eine ärztliche Behandlung ihrer

Verletzung lehnte die Frau jedoch vehement ab. Die eingesetzten Beamten stießen

im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme schnell auf die Unfallursache – die Dame

war stark alkoholisiert. Ein Test an Ort und Stelle ergab einen Wert von 1,6

Promille, weshalb der Frau im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Danach

wurde sie an die Militärpolizei überstellt. Die Unfallstelle musste die Frau

ohne ihren Führerschein verlassen. Das texanische Dokument wurde von den

eingesetzten Beamten sichergestellt. Auf die Frau kommt nun ein Strafverfahren

wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.|pvd

Trunkenheitsfahrt verhindert

Kaiserslautern – Von einem aufmerksamen Zeugen wurde in der Nacht zum

Sonntag eine augenscheinlich betrunkene Frau beobachtet, die gerade in der

Turnerstraße versuchte, einen PKW zu öffnen. Durch die verständigten und

umgehend vor Ort eintreffenden Beamten konnte aus besagtem PKW starker

Alkoholgeruch wahrgenommen und die bevorstehende Fahrt verhindert werden. Die

32-jährige Dame hatte zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Fahrersitz Platz

genommen, den Sicherheitsgurt angelegt und den Fahrzeugschlüssel in der Hand.

Wie vermutet war die Frau alkoholisiert – 2,12 Promille lautete das Ergebnis des

Atemalkoholtests. Der Autoschlüssel wurde kurzzeitig in amtliche Verwahrung

genommen und wenig später zusammen mit der jungen Frau in die Obhut der

hinzugerufenen Mutter gegeben.|pvd

Tödlicher Verkehrsunfall

Kaiserslautern – Am heutigen Samstagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, ereignete

sich auf der Kreisstraße 12 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Unfallbeteiligter

verstarb. Ein 83-jähriger Mann aus dem Landkreis Südliche Weinstraße befuhr mit

seinem Fahrzeug die K 12 von Kaiserslautern kommend in Richtung Otterbach. Im

Verlauf einer Rechtskurve geriet der Mann aus bislang unbekannter Ursache auf

die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer

34-Jährigen aus dem Landkreis Kaiserslautern. Der 83-Jährige verstarb noch in

seinem Fahrzeug. Die 34-Jährige sowie ein in ihrem Pkw mitfahrendes 12-jähriges

Kind, wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die

Kreisstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Zur Klärung der

Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Polizei stoppt betrunkenen PKW-Fahrer

Kaiserslautern – Am frühen Freitagabend wurde eine Polizeistreife während

eines Einsatzes auf einen PKW aufmerksam, welcher sichtlich Probleme hatte

hinter dem Streifenwagen einzuparken. Bei der anschließenden Kontrolle wurde

festgestellt, dass der 56-jährige Fahrer stark alkoholisiert war. Pech für den

Fahrer; auf diesen kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Polizei sucht Unfallzeugen

Mackenbach – Am frühen Freitagabend ereignete sich auf der L 369, kurz

nach dem „Mackenbacher Kreisel“, aus Richtung Mackenbach kommend, in

Fahrtrichtung Ramstein, ein Verkehrsunfall. Hierbei musste ein 35-jähriger

PKW-Fahrer einem „Falschfahrer“ ausweichen, welcher den Fahrstreifen des

35-Jährigen befuhr. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich bei dem Fahrzeug

des Falschfahrers um einen dunklen Opel mit KL-Kennzeichen. Durch das

Ausweichmanöver kollidierte der PKW mit einem Leitpfosten und wurde so stark

beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der bislang unbekannte

Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer geben können werden gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter 0631-369 2250 oder per E-Mail

unter pikaiserslautern2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einsatzkräfte beleidigt, bedroht und tätlich angegriffen

Kaiserslautern – Ein stark alkoholisierter Mann hat am Freitagmittag am

Stiftsplatz für einen Einsatz von Polizei und Ordnungsbehörde ausgelöst. Der

46-Jährige beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte lautstark, verhielt sich

zunehmend aggressiv und ging mit geballten Fäusten auf einen Polizeibeamten zu.

Weil er auch der Aufforderung, Abstand zu halten, nicht nachkam, wurde der Mann

schließlich zu Boden gebracht und gefesselt, wobei er Widerstand leistete.

Ebenso widersetzte sich der 46-Jährige, als er in den hinzugezogenen

Rettungswagen gebracht werden sollte, und versuchte mehrfach, nach den

Einsatzkräften zu treten. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Der Rettungsdienst bracht den Mann schließlich in eine Fachklinik.

Ordnungsbehörde und Polizei begleiteten den Transport.

Auf den 46-Jährigen, der schon mehrfach strafrechtlich aufgefallen ist, kommt

nun ein neues Strafverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung, Widerstand und

versuchter Körperverletzung zu. |cri