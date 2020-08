Weidenthal: Gemeindeschwester plus stellt sich am 06. September 2020 vor

Lambrecht / Weidenthal – Die Gemeindeschwester plus für den Bereich der Verbandsgemeinde Lambrecht, Martina Laubscher, stellt sich am Sonntag, 06.09.2020 ab 10.15 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule in Weidenthal vor (im Anschluss an die „Kirsch uff Pälzisch“).

Das Beratungs- und Unterstützungsangebot der Gemeindeschwester plus richtet sich an hochbetagte Menschen, die zwar noch nicht pflegebedürftig sind, die aber doch hier und da merken, dass sie nicht mehr alles problemlos alleine meistern können. Die Beratung ist kostenfrei und findet auf Wunsch auch zu Hause statt.

Die Gemeindeschwester plus kennt etwa Freizeitangebote und Nachbarschaftshilfen. Auch bei Fragen rund um das Thema Pflege berät sie und stellt auf Wunsch Kontakt zum Pflegestützpunkt her.

Für den Bereich der Verbandsgemeinde Lambrecht ist Martina Laubscher zuständig und freut sich darauf, viele Bürgerinnen und Bürger am 06.09. kennenzulernen.

Kontaktdaten:

Martina Laubscher

Bereich: VG Lambrecht

Büro: Marktstr. 23, 67466 Lambrecht

Telefon: 06322/961- 9127

Mobil: 0151/ 152 88 431

Mail: Martina.Laubscher@kreis-bad-duerkheim.de