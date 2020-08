Versuchter Einbruch in Bäckerei

Maximiliansau (ots) – In der Zeit vom 29.-30.08.2020 versuchten unbekannte Täter in die Bäckerei in der Straße “Im Woog” einzubrechen. Hierfür wurde ein Fenster gewaltsam aus der Verankerung gerissen. Die Täter gelangten jedoch nicht in die Verkaufsräumlichkeiten.

Verdächtige Teiglinge aufgefunden

Rheinzabern (ots) – Ein besorgter Hundebesitzer teilte am 30.08.2020 der Polizeiinspektion Wörth mit, dass er an der Hecke seines Gartens in der Rappengasse mehrere runde Fleischpasteten aufgefunden hätte. Sein Hund habe selbst keine gegessen. Ob die Gegenstände sogenannte Giftköder waren, konnte noch nicht geklärt werden. Die Pasteten wurden vorsorglich sichergestellt.