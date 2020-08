Taschendiebstahl

Ludwigshafen (ots) – Am Samstagabend 29.08.2020 gegen 18:00 Uhr, wurde einem 76-jährigen Mann, der mit einem Rolllator unterwegs war, in einem Supermarkt in der Otto-Stabel-Straße der Geldbeutel aus der Hosentasche gestohlen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem/den Täter/n geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

Tragen Sie Wertsachen möglichst in verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung, wenn möglich in mehreren Taschen verteilt.

Tragen Sie Taschen verschlossen vor dem Körper, wenn möglich klemmen Sie sie unter dem Arm ein.

Legen Sie Ihre Geldbörse nicht im Einkaufswagen oder Einkaufskorb ab.

Hängen Sie Ihre Handtasche nicht an den Einkaufswagen oder an eine Stuhllehne.

Lassen Sie Ihre Wertsachen grundsätzlich nie unbeaufsichtigt!

Auto beschädigt und abgehauen

Ludwigshafen (ots) – In der Thomas-Mann-Straße kam es zu einem Fall von Unfallflucht. Zwischen dem 29.08.2020, 20 Uhr, und dem 30.08.2020, 16 Uhr, hatte ein 33-Jähriger seinen Mercedes an der Ecke zur Stefan-Zweig-Straße am Fahrbahnrand abgestellt. Eine bislang unbekannte Person touchierte in diesem Zeitraum das Auto und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Einbruch in Fleischgroßhandel

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 29.08.2020, 14:30 Uhr, und dem 30.08.2020, 8:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte im Hedwig-Laudien-Ring gewaltsam Zugang zu den Büroräumlichkeiten eines Lebensmittelgroßhandels. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von mindestens 1.500 Euro. Ob es den Unbekannten gelang etwas zu erbeuten, wird derzeit ermittelt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.