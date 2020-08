Jugendlicher nach Verfolgungsfahrt ermittelt – Polizei sucht hierbei gefährdeten Pkw-Fahrer

Speyer (ots) – 30.08.2020, 21:00 Uhr – Zu einer Verfolgungsfahrt mit einem Kleinkraftrad kam es in Speyer am Sonntag gegen 21 Uhr. Weil der Sozius des Rollers keinen Helm trug, sollte dieser in der Theodor-Heuss-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Auf polizeiliche Anhaltesignale beschleunigte der Roller jedoch und flüchtetet über die Heinrich-Heine-Straße, Sophie-de-la-Roche-Straße, Dudenhofer Straße. Die Flucht endete zwischenzeitlich in die Albert-Einstein-Straße, in der der Roller in den Gegenverkehr geriete und beim Ausweichen eines ihm entgegenkommenden Pkw stürzte.

Während der Sozius von den Polizeibeamten kontrolliert werden konnte, gelang es dem Fahrer, wieder auf sein Zweirad zu steigen und seine Flucht fortzusetzen. An der Halteranschrift konnte der Fahrer zunächst nicht angetroffen werden. Allerdings erschien der jugendliche Fahrer aus Speyer noch am selben Abend in Begleitung seines Vaters, mit welchem die Polizeibeamten zuvor Rücksprache gehalten hatten, auf der Dienststelle und räumte seine Fahrereigenschaft ein. Über eine erforderliche Fahrerlaubnis verfügte er nicht. Zudem konnten bei ihm drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden.

Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun diverse strafrechtliche Ermittlungsverfahren. Die Polizei bittet den bislang unbekannten Pkw-Fahrers, der durch die Fahrweise des Rollers gefährdet worden sein dürfte, sich bei der Polizei Speyer (Tel. 06232-1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de) zu melden.

Audi verursacht Unfall mit hohem Sachschaden – Polizei sucht Zeugen

Speyer (ots) – 30.08.2020, 21:34 Uhr – Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht vom Sonntagabend. Ein dunkler Audi bog gegen 21:34 Uhr aus der Prinz-Luitpold-Straße nach rechts in die Wormser Landstraße ein und touchierte dabei das Heck eines 7er BMW eines 53-Jährigen aus Gaiberg, welcher in Richtung Kreuzung Rauschendes Wasser unterwegs war. Am BMW entstand ein Schaden von ca. 15.000 EUR.

Der männliche Fahrer des Audi setzte nach der Kollision seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.