Personenkontrolle von Jugendlichen und Heranwachsenden endet mit Widerstand

Frankenthal (ots) – Am Sonntagnachmittag 30.08.2020 gegen 16:00 Uhr, werden Jugendliche und Heranwachsende, die sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich der “Kastanienallee” (Verbindungsweg zwischen Benderstraße und Jahnplatz) befinden, einer Personenkontrolle unterzogen. Bei Erblicken der Polizei versuchen zwei Personen zunächst, sich der Kontrolle zu entziehen, können jedoch von einer weiteren Streife daran gehindert werden.

Bei der Durchsuchung der beiden 16- und 19-Jährigen können Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Bei der Kontrolle der weiteren vor Ort befindlichen Personen können neben viel Unrat auch weitere Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Im Rahmen der Kontrolle beleidigt ein 15-Jähriger die Beamten und kommt dem ihm erteilten Platzverweis nicht nach. Ihm wird daher die Ingewahrsamnahme angedroht. Da er die Beamten auch bei der anschließenden Fixierung beleidigt und sich gegen die Verbringung zur Dienststelle sperrt, wird ein Strafverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen ihn eingeleitet. Dem 15-Jährigen wird daher zusätzlich noch eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter 11-jähriger Radfahrerin

Frankenthal (ots) – Am Sonntagmittag 30.08.2020 gegen 14:35 Uhr, kommt es in der Welschgasse zu einem Verkehrsunfall zwischen dem Fahrer eines VW Golf und einer 11-jährigen Radfahrerin aus Frankenthal. Der 31-jährige, ebenfalls in Frankenthal wohnende PKW-Fahrer ist im Begriff, aus einer Tiefgarage auf die Fahrbahn zu fahren, als die 11-Jährige mit ihrem Fahrrad den dortigen Gehweg passiert.

In der Folge kommt es zu einer Kollision zwischen dem PKW und dem Fahrrad. Die Radfahrerin stürzt über die Motorhaube zu Boden und erleidet leichte Abschürfungen am Schienbein. Nach der medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst wird sie ihrem Vater übergeben. An dem VW Golf entstehen Kratzer und Dellen im Bereich der Motorhaube. Die Schadenshöhe bemisst sich auf etwa 1.500 Euro.

Fahrraddiebstahl

Frankenthal (ots) – Am 27.08.2020 kam es im Zeitraum von ca. 9-12 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl am Karolinen-Gymnasium. Die unbekannte Täterschaft entwendete ein grau-orangenes Mountainbike der Marke Cube im Wert von 570 Euro, welches der Geschädigte zuvor mittels Schloss gesichert hatte.

In Frankenthal ereignet sich statistisch an jedem Tag ein Fahrraddiebstahl. Bitte beachten Sie die technische Richtlinie TR 6102 für ein sicheres Fahrradschloss. Nachzulesen unter www.adfc.de. Wir wollen, dass Sie sicher Leben, ihre Polizei Frankenthal.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots) – Am Sonntag 30.08.2020 gegen 03:30 Uhr, kam es im Albrecht-Dürer-Ring in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall durch eine 21-Jährige Autofahrerin, welche mit ihrem Mercedes gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto gefahren war und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Hierbei wurde noch ein weiteres geparktes Fahrzeug beschädigt. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und konnten die Fahrerin zum Anhalten bewegen.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten stellten diese bei der Fahrerin einen deutlichen Alkoholisierungsgrad fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille, weshalb der Fahrerin eine Blutprobe entnommen wurde. Der entstandene Sachschaden dürfte insgesamt etwa 20.000 Euro betragen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen die unter Alkoholeinfluss stehende Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Gegen die Fahrzeugführerin kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Diebstahl eines Pedelecs

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum vom 27.08.2020, 01-05 Uhr wurde aus der Garage eines Anwesens Am Röntgenplatz in Frankenthal ein schwarz-silbernes Pedelec der Marke Ghost entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 2.400 Euro.

Einbruchsdiebstahl

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum vom 29.08.2020, 01-02:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter einen Verkaufsstand in der Carl-Benz-Straße in Frankenthal auf und entwendeten aus der Kasse 20 Euro Bargeld. Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde der Verkaufsstand aufgebrochen und neben 200 Euro Bargeld auch diverse Lebensmittel entwendet. Die Gesamtschadenshöhe beider Aufbrüche beläuft sich auf ca. 450 Euro.

