Darmstadt

25-Jähriger masturbiert in Straßenbahn – Exhibitionist auf frischer Tat ertappt

Darmstadt-Braunshardt (ots) – Weil sich ein 25-jähriger Mann aus Bad Urbach am Sonntagabend 30.8.2020 in einer Straßenbahn in die Hose griff und vor weiteren Fahrgästen masturbierte, wurde gegen ihn Anzeige erstattet.

Kurz vor 21 Uhr hatte der Beschuldigte in der Heidelberger Straße aufgrund seines unsittlichen Verhaltens die Aufmerksamkeit von Zeugen in der Bahn geweckt. Darunter auch ein Polizeibeamter,

der sich auf dem Weg nach Hause befand.

Auf frischer Tat ertappt, nahm der Beamte den 25-Jährigen bis zum Eintreffen einer alarmierten

Streife fest. Jetzt wird sich der Beschuldigte strafrechtlich verantworten müssen.

Verwirrter Mann einstweilig untergebracht

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Ein scheinbar verwirrter Mann hat am Samstagmorgen (29.8.) einen Polizeieinsatz in der Stresemannstraße ausgelöst. Gegen 9 Uhr hatte der 44-Jährige den Verkaufsmarkt erstmalig betreten und dort wahllos sowie lauthals schreiend, mehrere Kunden beleidigt und angepöbelt. Hierauf wurde er von den Angestellten des Hauses verwiesen. Doch dies währte nicht lange.

Nur eine Stunde später, gegen 10 Uhr, betrat der außer Rand und Band geratene Darmstädter wiederholt den Laden und setzte seine Beleidigungen fort. Die alarmierte Polizei konnte den 44-Jährigen vorläufig festnehmen und brachten ihn aufgrund seines Gesundheitszustandes in eine psychiatrische Klinik. Ihn erwarten nun gleich mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Beleidigung.

Zeugen nach Einbruch in Bäckerei gesucht

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Montag (30.-31.8.) sind noch unbekannte Täter in eine Bäckerei am Marktplatz eingebrochen und haben die Tageseinnahmen entwendet. Gewaltsam hatten sich die Täter über die Eingangstür Zugang zu dem Verkaufsraum verschafft.

Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Wände und Mauer mit Farbe beschmiert – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am vergangenen Wochenende haben noch unbekannte Täter mehrere Wände großflächig mit Farbe beschmiert. Der dabei verursachte Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 7.500 Euro geschätzt. Ob bei den Taten einzelne Zusammenhänge bestehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können.

Bei den Tatorten handelt es sich zum einen um das Gebäude zweier Geschäfte in der Elisabethenstraße, dass in der Nacht zum Samstag (28.-29.8.) in den Fokus der Vandalen geraten war und mit schwarzer Farbe besprüht wurde. Zum anderen hatten es die Täter am Samstagabend (29.8.) auf eine Mauer der Orangerie, in der Bessunger Straße, abgesehen, dort mit roter Farbe ihre Spuren hinterlassen sowie im Verlauf des Sonntages (30.8.), die Fassade eines Mehrfamilienhaues in der Adelungstraße mit schwarzer Farbe besprüht. Die Polizei ermittelt in allen drei Fällen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

Alles in diesem Zusammenhang stehende Sachdienliche wird von den Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Trickdieb in Fußgängerzone – Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots) – Ein 68-jähriger Mann aus Darmstadt ist am Samstagmorgen 29.8.2020 von einem noch unbekannten Trickdieb in der Rheinstraße, nahe des Ernst-Ludwigs-Platzes, bestohlen worden. Gegen 9.30 Uhr hatte der Täter den Passanten in der Fußgängerzone angesprochen und nach Wechselgeld gefragt. Als der hilfsbereite Darmstädter sein Geldbeutel öffnete gelang es dem Kriminellen sich mehrere Geldscheine zu schnappen und damit die Flucht anzutreten.

Als der Bestohlene den Diebstahl bemerkte erstatte er Anzeige bei der Polizei. Die weiteren Ermittlungen zu diesem Fall hat die Kripo in Darmstadt übernommen. Derzeit liegt den Beamten des Kommissariats 24 keine Personenbeschreibung des Trickdiebes vor.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler Zeugen, die möglicherweise die Szene beobachten konnten. Auch kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass auf diese Weise weitere Passanten angesprochen wurden? Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei, unter Rufnummer 06151/9690, in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Antiquitätengeschäft – Auslösender Alarm schlägt Täter in die Flucht

Darmstadt (ots) – Am Sonntagabend 30.8.2020 gegen 20.50 Uhr, haben noch unbekannte Täter versucht, gewaltsam in den Verkaufsraum eines Antiquitätengeschäfts in der Schulstraße zu gelangen. Weil hierbei der Alarm auslöste, schlug das kriminelle Vorhaben glücklicherweise fehl und das laute Signal die Täter in die Flucht.

Bei dem Versuch das Fenster aufzuhebeln verursachten die Unbekannten jedoch einen Schaden, der bislang auf rund 5000 Euro geschätzt wird. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (21/22) ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Auspuffanlage inklusive Katalysator gestohlen – Wer hat etwas bemerkt?

Weiterstadt (ots) – Wie erst jetzt der Polizei bekannt wurde hatten es noch unbekannte Täter, in der Zeit zwischen Mittwoch (5.8.) und Mittwoch (26.8.), auf die Auspuffanlage eines grauen Opel Zafira, abgesehen. Das Auto parkte in diesem Zeitraum in der Lauxbergstraße, als die Kriminellen die Auspuffanlage samt Katalysator entwendeten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften die Täter zum Abtransport ihrer Beute ein Fahrzeug benutzt haben. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang stehen, unter der Rufnummer 061251/9690, entgegen.

26-Jähriger von Unbekannten auf Straße geschlagen – Wer kann Hinweise geben?

Münster (ots) – Auf seinem Weg nach Hause ist ein 26 Jahre junger Mann am frühen Samstagmorgen (29.8.) in der Darmstädter Straße, in Höhe eines Brunnens, von drei unbekannten Personen unvermittelt attackiert und geschlagen worden. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Begegnung gegen 5 Uhr, bei der der Mann aus Münster aus noch nicht bekannten Gründen von den drei Tätern zu Boden geschlagen und getreten wurde.

Hierbei zog sich der Attackierte Verletzungen im Gesicht zu, die im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Täter traten zu Fuß die Flucht in Richtung Bahnhof an.

Einer der Flüchtenden wird als etwa 14 bis 20 Jahre alt beschrieben. Er hatte ein westeuropäisches Erscheinungsbild und war mit einem roten Jogginganzug bekleidet.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg hat ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden (Rufnummer 06071/96560).

Einbruch in Garage – Fahrräder zum Abholen bereitgestellt? – Zeugen gesucht

Dieburg (ots) – Ungebetene Besucher haben in der Nacht zum Sonntag (29.-30.8.) ihr Unwesen in der Schillerstraße getrieben. Zwischen Samstagabend, 21 Uhr und Sonntagmorgen, 8 Uhr, betraten die Täter ein Anwesen und verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Garage. Aus der Garage schnappten sie sich zwei Fahrräder und stellten sie in der zum Anwesen dazugehörigen Hofeinfahrt ab. Danach suchten sie das Weite.

Ob die Räder dort als Beute zum Abholen bereitgestellt oder die Täter möglicherweise bei ihrem Vorgehen gestört wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der verursachte Schaden an der Garage wird derzeit auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg ist mit dem Fall betraut. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit den Beamten, unter der Rufnummer 06071/96560, entgegen.

Groß-Gerau

Jugendliche am Werk? – Nach Brand eines Pflanzenbeets Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots) – Nachdem ein Beet am Freitagabend (28.8.) auf dem Gelände eines Krankenhauses in der August-Bebel-Straße brannte, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand brannten gegen 21.40 Uhr mehrere in dem Beet befindliche Pflanzen, weshalb die Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen wurden. In den letzten Wochen kam es auf dem Gelände zu ähnlich gelagerten Sachverhalten, bei denen es zu kleineren Bränden, überwiegend an Mülltonnen, kam. Die Feuerwehr aus Rüsselsheim konnte die kokelnden Pflanzen schnell löschen. Der entstandene Schaden wird auf einen geringen dreistelligen Betrag geschätzt.

Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnten die Polizeistreifen mehrere Jugendliche in der Nähe des Tatorts antreffen und kontrollieren. Ob sie im Zusammenhang mit diesem oder anderen Bränden stehen, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden.

Vor diesem Hintergrund sucht das Kriminalkommissariat 10 in Rüsselsheim nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Kriminalbeamten sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

Brand auf Wiese – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Rüsselsheim-Bauschheim (ots) – Nach einem Brand auf einer Wiese in der Nähe des Bauschheimer Wegs am Samstagmittag 29.8.2020 gegen 15.20 Uhr, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand brannte dort eine Wiese von circa 80 Quadratmetern. Schnell konnten die Flammen durch die Feuerwehr aus Rüsselsheim gelöscht werden.

Ersten Hinweise zufolge, sollen sich dort Jugendliche aufgehalten und mit Böllern hantiert haben. Vor diesem Hintergrund sucht die Polizeistation in Rüsselsheim nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Von Bewohnerin entdeckt und geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein bislang unbekannter Mann mit nordafrikanischem Aussehen verschaffte sich am Samstagmittag 29.8.2020 gegen 13.40 Uhr, Zutritt in ein Wohnhaus in der Rüsselsheimer Straße, wo er von der Bewohnerin entdeckt wurde und im Anschluss flüchtete.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangte der Unbekannte vermutlich über die Garage in die Wohnräume des Mehrfamilienhauses. Von dort aus begab er sich ins Schlafzimmer, wo er von der Bewohnerin entdeckt wurde. Umgehend suchte er das Weite und flüchtete in Richtung Sudetenstraße. Dort soll der Mann in ein Taxi gestiegen sein. Ob der Unbekannte etwas entwendete, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Der Flüchtige wird auf 30-40 Jahre alt geschätzt und soll zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß gewesen sein. Sein Erscheinungsbild wurde als nordafrikanisch beschrieben. Neben einem grauen Kapuzenpullover trug er eine graue Jogginghose. Außerdem soll er einen Verband an der rechten Hand gehabt haben.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Unbekannten geben? Alle Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Polizei untersagt Weiterfahrt – Mehrere Beanstandungen bei Kontrolle eines Sattelzuges

Mörfelden-Walldorf (ots) – Beamte der Verkehrsinspektion haben am vergangenen Donnerstag (27.08.) einen Lastwagen aus dem Verkehr gezogen und gegen den Fahrer sowie den Firmeninhaber Verfahren eingeleitet.

Gegen 15.45 Uhr stoppte die Streife den Kühlsattelzug mit osteuropäischer Zulassung auf der Autobahn 5 bei Mörfelden-Walldorf. Der Fahrer stammt aus einem Drittstaat und konnte keine erforderliche EU-Fahrerbescheinigung aushändigen. Zudem hatte er lediglich ein Kurzzeitvisum, welches eine Arbeitsaufnahme nicht gestattete. Auch bei der Überprüfung der Frachtpapiere stellten die Polizisten Verstöße fest, die Voraussetzungen für den durchgeführten Kabotageverkehr lagen nicht vor. Bei Überprüfung der Lenk- und Ruhezeiten wurden ebenfalls erhebliche Unstimmigkeiten erkannt und eine versteckte, fremde Fahrerkarte aufgefunden.

Neben dem Fahrer wird sich auch der später hinzugekommene Firmeninhaber in einem Verfahren verantworten müssen. Auch er stammt aus einem Drittstaat und hat wie sein Angestellter lediglich ein Kurzzeitvisum ohne Arbeitsaufnahme. Die Auswertung der Tachodaten belegten jedoch, dass auch er mehrfach den Sattelzug gefahren ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fracht musste umgeladen werden. Für die gravierenden Ordnungswidrigkeiten musste der Spediteur eine Sicherheitsleistung in Höhe von 5.000 Euro aufbringen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Sonnntagmorgen 30.08.2020 um 3:49 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Mehrfamilienhaus in der Ponsstraße im Stadtteil Walldorf. Dieser war mit seinem Pkw aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit der Fahrzeugfront gegen die betroffene Hauswand gestoßen. Der dabei entstandene Sachschaden an dem Wohnhaus wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich laut Zeugenaussagen um einen dunklen Pkw handeln, an dem möglicherweise ein ausländisches Kennzeichen angebracht war. Zudem entstand an dem flüchtigen Fahrzeug ein erheblicher Sachschaden im rechten Frontbereich.

Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105 4006-0 entgegen.

Kreis Bergstraße

Mehr Schaden als Beute

Bensheim (ots) – Bei einem Fleischgroßhändler in der der Straße “Am Schlachthof” haben Einbrecher Münzgeld in Höhe von etwa 200 Euro erbeutet. Die Täter haben nach ersten Erkenntnissen am Samstagabend (29.8.) zwischen 19.30 Uhr und 21.30 Uhr auf dem Gelände der Firma zunächst ein Loch in den Zaun geschnitten. Im weiteren Verlauf wurden Wandteile des Bürocontainers herausgebrochen und die Alarmanlage zerstört.

Der dabei entstandene Schaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei geht davon aus, dass mindestens 3 Personen an dem Einbruch beteiligt waren und fragt, wer die Tatverdächtigen bemerkt hat. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 21/22 in Heppenheim in Verbindung zu setzen. Telefon: 06252 / 7060.

Dixi-Toilette im Baustellenbereich “Am Wiesenweg” gerammt – Wer kann Hinweise geben?

Viernheim (ots) – Am Sonntag (30.08.), um 20:24 h kam ein unbekannter Verkehrsteilnehmer aus bisher ungeklärter Ursache auf der Straße “Am Wiesenweg” nach rechts von der Fahrbahn ab und rammte im dortigen Baustellenbereich die Dixi-Toilette und entwurzelte einen Baum, der danach ca. 10 Meter entfernt lag. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Den Unfallverusacher interessierte dieses nicht. Dieser flüchtete stadtauswärts.

Hinweis zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Verkehrsschilder beschädigt

Bensheim (ots) – Zeugen haben am Samstag (29.8.) um kurz nach 23 Uhr 3 Personen dabei beobachtet, wie sie entlang der Schwanheimer Straße drei Verkehrsschilder verbogen oder aus der Verankerung gerissen haben sollen. Der Sachschaden ist etwa 900 Euro hoch. Die Schilder standen an den Eckbereichen zur Guntherstraße, Tannbergstraße und Kriemhildstraße.

Nach den Beschädigungen soll einer der Tatverdächtigen, der einen weißen Pullover trug, mit seinem Fahrrad über den Berliner Ring in Richtung Auerbach gefahren sein. Seine zwei Begleiter seien zu Fuß in Richtung Bundesstraße 47 weitergelaufen. Einer von ihnen trug ein schwarzes T-Shirt.

Der andere einen grauen Kapuzenpullover.

Die Sachbeschädigung wird von der Ermittlungsgruppe (DEG) weiterbearbeitet, die für die Klärung der Tat noch Zeugen sucht. Telefonisch sind die Beamten unter der Rufnummer 06251 / 84680 zu erreichen.

Radfahrer auf Kreidacher Höhe bei Unfall schwer verletzt

Wald-Michelbach (ots) – Die Rennradfahrer, ein 40jähriger Mann und sein 71jähriger Vater, aus Wald-Michelbach, OT Siedelsbrunn, befuhren am Freitag, dem 28.08.20 gegen 12:40 Uhr in dieser Reihenfolge die L 535 aus Richtung Siedelsbrunn kommend in Richtung Kreidacher Höhe. Beide wollten dann nach rechts in Fahrtrichtung Wald-Michelbach abbiegen. Unmittelbar vor dem Verkehrskreisel auf der Kreidacher Höhe wollte der Vater auf regennasser Fahrbahn sein Rennrad abbremsen, fuhr jedoch seinem Sohn auf und beide kamen im Kreisel zu Fall.

Der Vater verletzte sich dabei schwer. Für ihn wurde zunächst ein Rettungshubschrauber angefordert; der Abtransport ins Krankenhaus erfolgte dann aber doch mit dem Rettungswagen. Der Sohn kam mit leichteren Verletzungen davon.

Am Rad des Vaters entstand ein Schaden von ca. 1.500 EUR. An dem des Sohnes von ca. 800 EUR. Das Rad des Vaters wurde für Ermittlungen zur Unfallursache sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle zwischen 12.50 Uhr und 13:20 Uhr für den Verkehr voll gesperrt.

Es waren zwei Krankenwagen und der Notarzt vom Rettungshubschrauber vor Ort.

Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt –

Bensheim (ots) – Der Verkehrsunfall in Bensheim, bei dem der Unfallverursacher zunächst flüchtig war hat sich am Samstagabend (29.08.2020) gegen 23.10 Uhr ereignet.

In unserer Pressemitteilung fehlten diese Angaben.

Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bensheim (ots) – Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Einhausen befuhr am Samstag 29.08.2020 gegen 23:10 Uhr einen Feldweg zwischen dem Kirchberghäuschen und der Kalkgasse in abschüssiger Richtung und kam dabei von der Fahrbahn ab. Nachdem der Pkw einen Abhang hinuntergefahren war, kollidierte er mit einem Fußgänger der sich auf dem unterhalb gelegenen Weg befand.

Der 17-jährige Fußgänger aus Zwingenberg wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste nach der notärztlichen Erstversorgung dem Klinikum Heidelberg zugeführt werden.

Der Unfallverursacher war zunächst von der Unfallstelle geflüchtet. Während der folgend ausgelösten Fahndung, stellte sich der Fahrer des Verursacherfahrzeugs bei der Polizei in Bensheim.

Da der Fahrzeugführer offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand erfolgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins.

Zur Unfallrekonstruktion wurde eine Sachverständiger hinzugezogen.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen

Bad König/Zell (ots) – Am Montagmorgen 31.08.2020 ereignete sich um 07.43 Uhr ein Auffahrunfall in Höhe der Zeller Kreuzung, auf der Bundesstraße 45 in Bad König / Zell. Ein 20-jähriger Offenbacher, welcher auf der B 45 aus Bad König in Richtung Michelstadt unterwegs war, sah das Bremsen eines vorausfahrenden Fahrzeuges zu spät und fuhr diesem auf.

Die Insassen in dem Auto, darunter die 22-jährige Fahrerin aus Breuberg und ihr 42-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der 20-jährige Unfallverursacher erlitt einen Schock. Für die Bergung der Verletzten waren drei Rettungswagen vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr Bad König sowie das Ordnungsamt Bad König unterstützte mit verkehrsleitenden Maßnahmen.

Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Durch die Straßenmeisterei wurden die auslaufenden Betriebsstoffe gebunden und Hinweisschilder aufgestellt. Nach 2h war die Fahrbahn wieder geräumt.

