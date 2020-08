Mann tot aufgefunden – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Biedenkopf (ots) – Die Staatsanwaltschaft Marburg und die Kriminalpolizei ermitteln derzeit gegen einen 29-jährigen Somalier aus dem Hinterland. Der Asylbewerber ist dringend verdächtig, am zurückliegenden Wochenende in Biedenkopf einen 35-jährigen Landsmann getötet zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg erließ der zuständige Richter des Amtsgerichts in Marburg einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags. Das Opfer und der mutmaßliche Täter stammen ursprünglich aus Somalia.

Am Sonntag 30.08.2020 kontrollierte die Polizei den 29-jährigen Beschuldigten wegen eines anderen Vorfalles in Marburg. Der unter Alkoholeinwirkung stehende Mann äußerte, Tage zuvor in einer Wohnung in Biedenkopf eine Person getötet zu haben. Beamte der sofort alarmierten Polizeistation in Biedenkopf fanden kurze Zeit später tatsächlich den toten 35-jährigen Somalier mit äußerlichen Verletzungen in einer Wohnung in der Innenstadt von Biedenkopf. Noch am Nachmittag fanden umfangreiche Ermittlungen am und rund um den Fundort der Leiche statt. Der Tote wurde zudem am Montag in Gießen obduziert.

Der Beschuldigte wurde am Montagnachmittag 31.08.2020 dem zuständigen Richter des Amtsgerichts in Marburg vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl gegen den dringend 29-jährigen Mann. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Die umfangreichen Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf und den Hintergründen der Tat dauern an.

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe: Wem ist am Freitag (28.August) oder in der Nacht zum Samstag (29. August) rund um den Marktplatz in Biedenkopf eine Person aufgefallen, die sich ungewöhnlich verhielt und/oder eventuell an der Bekleidung Verschmutzungen aufwies? Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Weitere Auskünfte in dem Verfahren erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421- 290222.

Verletzungen im Gesicht nach Angriff – Polizei sucht Zeugen

Marburg (ots) – Eine kleine Platzwunde im Gesicht sowie Verletzungen an einem Zahn erlitt ein 27-Jähriger durch eine Attacke in der Nacht von Sonntag auf Montag (30/31. August) in der Straße “Am Erlengraben”. Die Polizei sucht nach dem mutmaßlichen Täter und nach Zeugen. Der junge Mann befand sich kurz vor Mitternacht auf dem Heimweg und wurde von dem dunkelhäutigen Mann unvermittelt auf “Gras” angesprochen. Als das Opfer dies verneinte, schlug der Mann mit dem Ellenbogen und anschließend mit der Faust zu.

Täterbeschreibung:

Der Angreifer mit südländischem Erscheinungsbild und dunklem Teint ist zirka 160 Zentimeter groß und hat schwarze Haare. Bekleidet war der Mann mit einer sogenannten Bomberjacke.

Eine weitere Beschreibung liegt der Polizei nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Exhibitionist belästigt zwei Frauen – Polizei sucht Verdächtigen und Zeugen

Kirchhain-Niederwald (ots) – Am Niederwälder See nahm ein etwa 60 Jahre alter Mann am Mittwochnachmittag, 26. August, sexuelle Handlungen an sich vor und belästigte dadurch zwei junge Frauen. Der Unbekannte stieg zwischen 16.30 und 17 Uhr völlig nackt aus dem Gewässer und führte in Nähe der Frauen, leicht verdeckt hinter einem Busch, eindeutige Handlungen an sich durch. Anschließend ging er auf die Frauen zu und bat um ein Foto. Die betroffenen Frauen lehnten dies ab und erstatteten anschließend Anzeige bei der Polizei.

Täterbeschreibung:

Der mutmaßliche Täter sprach mit osteuropäischem Akzent und ist etwa 175 cm groß.

Er hat eine normale Figur, graue Haare und eine stark gebräunte Haut.

Er trug eine Goldkette und eine Sonnenbrille.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Dumm gelaufen oder wie die Neugier Geschichten schreibt

Bad Endbach (ots) – Der Polizeiberuf schreibt immer wieder seltsame Geschichten. Und der Rubrik “Kurioses” dürfte ein Vorfall am Sonntagnachmittag 30.08.2020 einzuordnen sein. Aber der Reihe nach. Zunächst fuhr eine Streife zur Wohnanschrift des betroffenen Mannes, um den Beschluss zur Beschlagnahme des Führerscheins umzusetzen. Der 31-Jährige war allerdings nicht zuhause und die Beamten zogen unverrichteter Dinge wieder ab.

Die Lebensgefährtin berichtete wenig später ihrem Liebsten von dem Besuch der Polizei, ohne die Hintergründe zu kennen und weckte wohl so die Neugier des Betroffenen, der sich am Nachmittag mit seinem Pkw in die Innenstadt begab. Hier konnte der Fahrer sein Glück kaum fassen, denn er sah eine Polizeistreife und hielt diese professionell, so die Aussage der Kollegen, an.

Die Beamten wollten natürlich helfen und ließen sich berichten, dass Polizisten erst kurz davor an der Wohnanschrift des Mannes waren. Jetzt hakten die unwissenden Beamten nach, um das Erscheinen der Kollegen vor der Wohnung zu klären. Ein Telefonanruf brachte den Sachverhalt schnell ans Tageslicht. Nun wurde es für den 31-Jährigen ungemütlich, denn der Führerschein wechselte in Form der Beschlagnahme sofort den Besitzer und weiteres Ungemach folgte auch noch.

Da der 31-Jährige mit dem Auto unterwegs war, gab es eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, denn der Beschluss zur Beschlagnahme hatte bereits im Mai Rechtskraft erlangt. Alles in allem dumm gelaufen…die Geschichte.

Vorfall an der Mensa – Zeugen gesucht

Marburg (ots) – Nach einem Vorfall am späten Freitagabend 21.08.2020 direkt vor der Mensa, hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen. Das mutmaßliche Opfer erstattete erst Tage später eine Anzeige bei der Polizei.

Nach Angaben der 35-jährigen Frau, soll vermutlich ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes Marburg im Rahmen einer Kontrolle eventuell zu fest zugepackt haben. Die Frau wies in diesem Zusammenhang auf ein Hämatom am Oberarm hin. Ob und in welcher Form es bei der Kontrolle zwischen 23 und 23.45 Uhr zu einem nicht rechtlich haltbaren Handeln seitens des Behördenmitarbeiters kam, muss im Rahmen der andauernden Ermittlungen geklärt werden.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat am Freitagabend die Kontrolle beobachtet und kann nähere Angaben zum Ablauf machen? Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Mutmaßliche Betrüger festgenommen

Marburg (ots) – Bereits am Dienstagnachmittag 25.08.2020 nahm die Polizei in der Temmlerstraße eine 26-jährige Frau sowie den mutmaßlichen Mittäter, einen 75-jährigen Mann, vorläufig fest. Die Frau betrat mit ihrem Begleiter gegen 15 Uhr ein Geschäft und versuchte dort mit einem total gefälschten österreichischen Personalausweis Verträge für zwei Mobiltelefone abzuschließen. Der misstrauische Mitarbeiter verständigte sofort die Marburger Polizei.

Die Ordnungshüter nahmen das polizeibekannte und im Hochtaunuskreis wohnhafte Duo noch am Ort des Geschehens vorläufig fest. Bei den richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchungen im Hochtaunuskreis stellten die Ermittler umfangreiche Beweismittel sicher, die auf weitere, gleichgelagerte Delikte hindeuten. Die beiden Verdächtigen wurden nach den Vernehmungen und einer erkennungsdienstlichen Behandlung auf freien Fuß gesetzt, da keine Haftgründe vorlagen. Die Ermittlungen dauern an.

Dieb am Hundeübungsplatz

Stadtallendorf (ots) – Ein Dieb trieb am Samstag 29.08.2020 auf dem Parkplatz des Schäferhunde-Verein an der Kreisstraße 15 sein Unwesen. Der Unbekannte machte sich zwischen 13.05 und 13.25 Uhr ans Werk und hebelte die Seitenscheibe eines Ford Fiesta auf. Anschließend griff er ins Innere und stahl eine Handtasche samt Ausweispapieren und Bargeld.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Zeugen nach Unfall gesucht

Marburg (ots) – Einen Schaden in Höhe von 4.500 Euro hinterließ ein bis dato Unbekannter am Dienstag, 25. August, in der Johann-Konrad-Schäfer-Straße in Höhe der Temmlerstraße. Der Fahrer touchierte zwischen 7.50 und 16.35 Uhr im Vorbeifahren einen geparkten weißen Skoda Octavia auf der kompletten linken Seite und kümmerte sich nicht weiter um das Geschehen.

Direkt in der Nähe des Unfallortes befinden sich ein Fitnessstudio und eine Gaststätte. Die Polizei hofft darauf, dass Besucher dieser Örtlichkeiten Angaben zum Unfallverursacher machen können. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Mehrere Keller aufgebrochen

Stadtallendorf (ots) – Mehrere Kellerschläge brachen Unbekannte in der Nacht auf Sonntag 30.08.2020 in einem Mehrfamilienhaus in der Gießener Straße auf. Die Diebe stahlen unter anderem zwei Bohrmaschinen, eine Werkzeugkiste sowie eine Stichsäge. Der Gesamtschaden beträgt etwa 900 Euro.

Zeugen, denen in der relevanten Zeit verdächtige Personen im oder rund um das Haus aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Schrauben an Pkw gelöst – Zeugen gesucht

Marburg (ots) – Der Tatort ist wahrscheinlich ein Parkplatz der Stadtwerke in der Weidenhäuser Straße. Unbekannte lösten zwischen Mittwoch 26.08.2020 gegen 18.30 Uhr und Freitag 28.08.2020 gegen 9.12 Uhr, sämtliche Radbolzen der hinteren linken Felge eines Daimler Benz Kombi.

Der Fahrer bemerkte am Freitagvormittag auf der Stadtautobahn starke Vibrationen und suchte glücklicherweise sofort eine Werkstatt auf. Hier fiel auf, dass bereits eine Schraube komplett fehlte und die weiteren hingen nur noch leicht lösbar in der Felge.

Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Drogen oder Alkohol – Zahlreiche Blutentnahmen am Wochenende

Neustadt, Kirchhain und Stadtallendorf (ots) – Wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol wurden am Wochenende im Ostkreis zahlreichen Blutentnahmen fällig. Am Freitagnachmittag 28.08.2020 schlug bei einem 39-jährigen Autofahrer in Stadtallendorf der Vortest auf Amphetamine an. Bei der näheren Überprüfung stellten die Beamten in einem Rucksack geringe Mengen Betäubungsmittel sicher.

Am Samstag, 29. August, kurz nach Mitternacht, zogen die Ordnungshüter in der Innenstadt von Stadtallendorf einen stark alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr. Der 56-Jährige reagierte zunächst nicht auf die Anhaltesignale und fuhr weiter. An einer Kreuzung musste der Mann dann verkehrsbedingt anhalten und die Beamten stiegen zur Kontrolle aus. Auch hier nutzte der Fahrer das Umspringen der Ampel auf Grünlicht und fuhr erneut weiter. Kurz danach beendeten die Beamten dann das Spiel und nahmen den Ertappten mit zur Dienststelle. Neben der Blutentnahme musste der Fahrer auch seinen Führerschein abgeben.

Am Nachmittag ging es in Neustadt weiter. Dort zeigte der Drogenvortest bei einer jungen Autofahrerin “Kokain positiv” an. Am Abend in Kirchhain das gleiche Spiel, wobei hier der Test auf Amphetamine reagierte. Kaum war der Sonntag angebrochen, war erneut Neustadt Schauplatz einer Kontrolle.

Nach dem positiven Befund auf Cannabis musste ein 37-Jähriger eine Blutentnahme über sich

ergehen lassen. Und am Rande sei erwähnt: Die Polizei wird ihre Kontrollen fortsetzen.

