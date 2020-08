Rotlicht missachtet – Verkehrsunfall mit 3 leichtverletzten Personen

Wiesbaden (ots) – Am Sonntagabend, 30.08.2020 gegen 22:52 Uhr, ereignete sich

auf dem 1. Ring in Wiesbaden ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht

verletzt wurden.

Ein 59-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Citroen zum o.g. Unfallzeitpunkt

den Kaiser-Friedrich-Ring aus Richtung Hauptbahnhof und wollte nach links in

Richtung Gutenbergplatz abbiegen. Hierbei übersah er die „rot“ zeigende Ampel an

dem Durchbruch. Ein 36-jähriger Autofahrer, der mit seinem Daimler den

Kaiser-Friedrich-Ring in Richtung Hauptbahnhof befuhr, hatte keine Chance zu

bremsen oder dem kreuzenden Auto auszuweichen. Der Aufprall war so heftig, dass

das Auto des 59-Jährigen umkippte und auf der linken Seite zum Liegen kam. Beide

Autofahrer und ein weiterer Insasse in dem Daimler wurden leicht verletzt und

wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Autos waren nicht mehr

fahrbereit. Der Kaiser-Friedrich-Ring war für die Dauer der Unfallaufnahme und

der Bergung der Fahrzeuge in Richtung Hauptbahnhof gesperrt. Es entstand ein

Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Gegen Kinderwagen geschlagen – Tatverdächtige dank Zeugin festgenommen, Mainz-Kostheim, St.-Veiter-Platz, Freitag, 28.08.2020, 11:53 Uhr,

(Fu) Nachdem am Freitagvormittag eine Frau an einer Bushaltestelle, am

St.-Veiter-Platz, mehrfach gegen einen Kinderwagen geschlagen hatte, konnte die

mutmaßliche Täterin dank einer Zeugin bereits kurze Zeit später durch die

Polizei festgenommen werden. Die 20-jährige Zeugin beobachtete gegen 11:50 Uhr,

wie eine Dame aus einem Bus stieg und mehrfach gegen das Verdeck eines

Kinderwagens schlug. Im Kinderwagen befand sich ein Baby, welches, ebenso wie

die anwesende Mutter, unverletzt blieb. Die 20-Jährige verständigte die Polizei

und verfolgte die Angreiferin, sodass die Beamten die 32-jährige Tatverdächtige

im Bereich der Hochheimer Straße antreffen und festnehmen konnten. Gegen sie

wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Auseinandersetzung im Kassenbereich eines Einkaufsmarktes, Wiesbaden, Mainzer Straße, Samstag, 29.08.2020, 17:50 Uhr,

(Fu) Am Samstagnachmittag kam es im Bereich eines Einkaufmarktes in der Mainzer

Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung. Gegen 17:50 Uhr gerieten zwei

männliche Personen in verbale Streitigkeiten. Auslöser war den ersten

Erkenntnissen zu Folge die Nichteinhaltung des Mindestabstands im Kassenbereich.

Im Verlauf des Streits soll der 38-jährige Täter einen sogenannten Abtrenner vom

Kassenband genommen und als Schlagwerkzeug eingesetzt haben. Der 25-jährige

Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt. Die Auseinandersetzung wurde dann auf

dem Parkplatz des Einkaufmarktes fortgesetzt. Dort beschädigte der Täter das

Fahrzeug seines Kontrahenten, einen silbernen BMW, indem er diverse Gegenstände

dagegen warf. Die beiden Beteiligten wurden von den hinzugerufenen Polizisten

vor Ort angetroffen und gegen den 38-Jährigen ein Ermittlungsverfahren

eingeleitet.

Nach Hundebiss geflüchtet, Wiesbaden-Bierstadt, Haideweg, 30.08.2020, 12.10 Uhr,

(pl)Am Sonntagmittag wurde eine 49-jährige Joggerin im Bereich des Haideweges in

Bierstadt von einem Hund gebissen. Dessen Halter entfernte sich jedoch,

gemeinsam mit einer weiteren Person, ohne einen Personalienaustausch zu

ermöglichen. Den Angaben der 49-Jährigen zufolge, joggte sie gegen 12.10 Uhr in

der Nähe des Wasserturms, als sie von einem nicht angeleinten kleinen Terrier

ins Bein gebissen wurde. Als die durch den Biss leicht verletzte Geschädigte den

Hundehalter daraufhin aufforderte, die Personalien auszutauschen, kam der Mann

dieser Aufforderung nicht nach und entfernte sich stattdessen mit seiner

weiblichen Begleitung und dem Hund in Richtung der Tennisplätze. Der Mann soll

etwa 70 Jahre alt, ca. 1,85 Meter groß gewesen sein und einen grauen Schnurbart

gehabt haben. Getragen habe er eine braune Baseballmütze, einen dunkelblauen

Pullover, eine türkisfarbene Hose und schwarze Schuhe. Seine weibliche

Begleitung soll etwa 70 Jahre alt sowie ca. 1,70 Meter groß gewesen sein und

schulterlange, blonde Haare gehabt haben. Sie hätte eine blaue Jacke,

dunkelblaue Jeans und helle Schuhe getragen. Das 4. Polizeirevier bittet Zeugen

oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 zu melden.

Exhibitionist in der Moritzstraße, Wiesbaden, Moritzstraße, 29.08.2020, 13.00 Uhr,

(pl)Ein 33-jähriger Mann ist am Samstagmittag mit heruntergelassener Hose durch

die Moritzstraße gelaufen. Hierbei blieb er gegen 13.00 Uhr mehrere Minuten vor

der Fensterscheibe eines Friseursalons stehen und zeigte sich in

schamverletzender Weise. Die verständigten Polizisten konnten den Mann kurze

Zeit später mit Hilfe mehrerer Zeugen in einem nahegelegenen Restaurant

antreffen und festnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2

Promille. Der 33-Jährige muss sich nun wegen der exhibitionistischen Handlungen

in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Wechselseitige Körperverletzung, Wiesbaden, Platz der deutschen Einheit Sonntag, 30.08.2020, 13:28 Uhr

(Fu) Am Sonntagmittag kam es am Platz der deutschen Einheit zu einer

wechselseitigen Körperverletzung. Die beiden 30 und 43 Jahre alten Männer waren

gegen 13:30 Uhr in einen Streit geraten der schließlich in Handgreiflichkeiten

mündete. Sie müssen sich nun wegen der wechselseitigen Körperverletzung in einem

Ermittlungsverfahren verantworten.

Körperliche Auseinandersetzung, Wiesbaden, Murnaustraße, Samstag, 29.08.2020, 16:00,

(Fu) Am Samstagnachmittag kam es in der Murnaustraße zwischen mehreren Personen

zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ersten Ermittlungen zu Folge soll es

gegen 16:00 Uhr, zwischen der Frau und dem 24-jährigen Mann, zunächst zu einem

verbalen Streit gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll schließlich die

Geschädigte bespuckt und ins Gesicht geschlagen worden sein. Als der 22-jährige

Geschädigte versuchte die Frau zu verteidigen, sei auch er von dem Angreifer

gegen den Kopf geschlagen worden. Auf eine Hinzuziehung eines Rettungswagens

wurde verzichtet.

Außenspiegel durch Tritte beschädigt, Wiesbaden-Bierstadt, Patrickstraße, 28.08.2020. 23.55 Uhr,

(pl)Am späten Freitagabend wurden in der Patrickstraße in Bierstadt drei

geparkte Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Nach Angaben eines Anwohners zogen um

kurz vor Mitternacht vier Jugendliche durch die Patrickstraße und traten dort

gegen die Außenspiegel der betroffenen Autos. Der entstandene Gesamtschaden

beträgt einer ersten Schätzung zufolge über 2.000 Euro. Hinweise zu den

Sachbeschädigungen nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2440 entgegen.

Brennende Mülltonne, Mainz-Kostheim, An der Taunusbahn, 30.08.2020, 01.45 Uhr,

(pl)In der Straße „An der Taunusbahn“ in Mainz-Kostheim brannte in der Nacht zum

Sonntag eine Papiermülltonne. Der Brand wurde gegen 01.45 Uhr bemerkt und

gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 250 Euro geschätzt. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder

Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

Fensterscheibe von Schule mit Pflasterstein eingeworfen, Wiesbaden, Zehntenhofstraße, 26.08.2020, 13.30 Uhr bis 27.08.2020, 08.00 Uhr,

(pl)Mit einem Pflasterstein haben unbekannte Täter zwischen Mittwochmittag und

Donnerstagmorgen in der Zehntenhofstraße die Fensterscheibe eines

Unterrichtsraumes eingeworfen. Hierdurch wurde das Fenster der Schule

beschädigt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in

Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

Trickdiebstahl, Wiesbaden, Limesstraße, Samstag, 29.08.2020, zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr

(Fu) Am Samstagmittag kam es in der Limesstraße zu einem Trickdiebstahl zum

Nachteil einer Seniorin. Ein unbekannter Täter, etwa 50 Jahre alt, 180 cm groß,

sprach akzentfreies Deutsch, sprach die Geschädigte zunächst an. Der Täter

wollte von der Geschädigten ein- Zwei-Euro-Stück gewechselt bekommen. Die

Seniorin wollte dem Wunsch des Täters nachkommen und vollzog den Wechsel. Kurz

darauf bemerkte die Geschädigte, dass die Geldbörse nicht mehr in ihrem Besitz

war. In der Geldbörse befand sich ca. 100 EUR Bargeld und diverse Ausweise.

Rheingau-Taunus-Kreis

Versuchter Einbruch in Doppelhaushälfte, Taunusstein, Brüxer Straße, Mittwoch, 26.08.2020, 20.00 Uhr bis Freitag, 28.08.2020, 17.00 Uhr

(mhe)Bereits letzte Woche versuchten Unbekannte in Taunusstein in ein Haus

einzubrechen. Unbekannte Täter hebelten an der in der Brüxer Straße befindlichen

Doppelhaushälfte einen Abstellraum auf und versuchten so ins Haus zu gelangen.

Dies gelang den Täter jedoch nicht, so dass sie von dem Haus abließen, ohne

etwas gestohlen zu haben. Allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von

mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der

Rufnummer 06124-7078-140 entgegen.

Körperverletzung vor Gaststätte, Rüdesheim, Oberstraße, Samstag, 29.08.2020, gegen 00.30 Uhr

(mhe)Am frühen Samstagmorgen griffen vier Jugendliche in Rüdesheim zwei Männer

an und verletzten diese. Ein 53-jähriger Winkeler stand in Begleitung eines

anderen Mannes vor einer Gaststätte in der Oberstraße und wurde dort von vier

Jugendlichen angegriffen. Dabei schlug ihm einer der Täter einen gläsernen

Gegenstand ins Gesicht und verletzte ihn hierbei erheblich. Seine Begleitung

erlitt ebenfalls Verletzungen. Die Geschädigten wurden zur Behandlung in

nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Die Jugendlichen flüchteten zunächst vom

Tatort. Es liegen zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung vor, denen die Polizei

nun nachgeht.

Unfallflucht auf Baumarktparkplatz, Idstein, Am Wörtzgarten, Samstag, 29.08.2020, 13.00 Uhr

(mhe)Am vergangenen Samstagmittag kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes in

Idstein zu einer Unfallflucht. Zwei Fahrzeuge fuhren zeitgleich gegen 13.00 Uhr

rückwärts aus ihren Parkflächen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den Pkw.

Während der Fahrer eines blauen Honda Jazz ordnungsgemäß anhielt, flüchtete das

andere Fahrzeug, welches mutmaßlich von einer Frau geführt wurde, unerlaubt von

der Unfallstelle. Die Polizei in Idstein bittet daher Zeugen, die Angaben zu der

Unfallflucht machen können, sich unter der Rufnummer 06126-9394-0 zu melden.

Nach Zusammenstoß flüchtig, Taunusstein, Berliner Straße Ecke Fleckenbornstraße Montag, 24.08.2020, 18.00 Uhr bis Samstag, 29.08.2020, 08.00 Uhr

(mhe)Bereits vergangene Woche verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in

Taunusstein eine Unfallflucht. Der blaue VW Golf des Geschädigten war zwischen

Montag und Samstag in der Berliner Straße Ecke Fleckenbornstraße geparkt. Ersten

Ermittlungen zufolge, touchierte der Unfallverursacher den VW Golf im

Vorbeifahren und flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen

Pflichten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert

Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Taunusstein unter der

Rufnummer 06128-9202-10 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht, Walluf, Werftstraße Ecke Hauptstraße, Freitag, 28.08.2020, 20.00 Uhr bis Sonntag, 30.08.2020, 11.00 Uhr

(mhe)Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß am vergangenen Wochenende in

Walluf gegen einen geparkten Pkw und flüchtete anschließend von der

Unfallstelle. Ein 49-jähriger Kelkheimer hatte seinen VW Up zwischen Freitag und

Sonntag auf dem Parkplatz eines Hotels abgestellt. Im Tatzeitraum verursachte

der Unfallfahrer einen Zusammenstoß mit dem VW und flüchtete unerkannt von der

Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber

werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Rufnummer

06123-9090-0 in Verbindung zu setzen.

Sachschaden durch Feuer, Idstein, Tennweg, Sonntag, 30.08.2020, gegen 14.55 Uhr

(mhe)Am Sonntagnachmittag erhielt die Polizei in Idstein Kenntnis über einen

Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Heftrich. In dem Gebäude geriet, ersten

Erkenntnissen zufolge, das Kabel eines Herdes in Schmorbrand. Dadurch entstand

ein Schaden an dem Herd und der dahinter befindlichen Wand. Durch den Einsatz

der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und Schlimmeres verhindert werden. Es

gab glücklicherweise keine Verletzten und entstand nur geringer Sachschaden.

Führerschein sichergestellt, Eltville, Bundesstraße 42 zwischen Eltville und Martinsthal, Sonntag, 30.08.2020, gegen 03.05 Uhr

(mhe)Am frühen Sonntagmorgen stellte die Polizei den Führerschein eines

Autofahrers sicher, da dieser mutmaßlich alkoholisiert unterwegs war. Der

25-jährige Fahrer eines Skoda wurde gegen 03.05 Uhr einer Verkehrskontrolle

unterzogen. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Außerdem ergaben sich

Hinweise darauf, dass der Autofahrer unter Drogeneinfluss stand. Daher wurde der

Führerschein sichergestellt. Der Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren

verantworten.

Sachbeschädigung an Pfosten, Taunusstein, Zum Schwimmbad, Samstag, 29.08.2020, 08.35 Uhr

(mhe)Unbekannte rissen am Samstagmorgen in Taunusstein zwei Pfosten mutwillig

aus der Verankerung und warfen diese auf einen Gehweg in der Straße Zum

Schwimmbad. Die Pfosten selbst wurden nicht beschädigt, sie müssen allerdings

wieder befestigt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad

Schwalbach unter der Rufnummer 06124-7078-140 in Verbindung zu setzen.

Mehrere Verletzte bei Motorradunfällen im Kreis, Rheingau-Taunus-Kreis, Samstag, 29.08.2020 bis Sonntag, 30.08.2020

(mhe)Am Wochenende verunglückten im Rheingau-Taunus-Kreis gleich mehrere

Motorradfahrer bei Unfällen mit ihren Krafträdern. Am Samstagnachmittag gegen

14.05 Uhr verlor der 70-jährige Fahrer einer Triumph auf der Bundesstraße 42 in

der Gemarkung Lorch die Kontrolle über seine Maschine, da er, ersten

Ermittlungen zufolge, den Abbiegevorgang des vorausfahrenden Fahrzeuges zu spät

erkannte. Der Kraftradfahrer stürzte und wurde durch einen Rettungswagen

erstversorgt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Gegen

15.00 Uhr kam es in der Gemarkung Bad Schwalbach zu einem Unfall mit einem

Motorradfahrer, der auf der Landesstraße 3374 die Kontrolle verlor. Der

18-Jährige stürzte, rutschte unter der Leitplanke durch und blieb verletzt im

Graben liegen. Auch er musste erstversorgt und anschließend zur weiteren

Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Am Sonntagnachmittag verlor die

56-jährige Fahrerin einer Kawasaki beim Heranfahren an eine Haltelinie die

Kontrolle über das Kraftrad, da dieses ins Straucheln geriet. Die Maschine fiel

um. Dabei verletzte sich die Bikerin.

Zeugenaufruf nach Flaschenwürfen auf die B 260

Bad Schwalbach (ots)

Am Samstag, den 29.08.2020, gegen 14:00 Uhr fiel in der Ortsdurchfahrt von Schlangenbad-Wambach eine aggressive Person auf, die mehrere Glasflaschen auf die B 260 warf. Möglicherweise wurden dadurch vorbeifahrende Fahrzeuge und Verkehrsteilnehmer gefährdet oder sogar getroffen. Beschreibung der Person: Mitte 20 Jahre alt, 175-180 cm, hagere Gestalt, Rastazöpfe, bekleidet mit einem bunten T-Shirt, einer dunklen Cargohose, Person trug keine Schuhe. Ein Tatverdächtiger konnte mittlerweile ermittelt und festgenommen werden. Mögliche Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Bad Schwalbach (Tel: 06124-7078140) in Verbindung zu setzen.