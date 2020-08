Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet – Wer hat etwas beobachtet?

Alsfeld – Am Freitag (28.08.), gegen 16:10 Uhr, parkte ein 58 Jahre alte Autofahrer aus Gemünden seinen grauen VW Jetta ordnungsgemäß auf dem Besucherparkplatz des Kreiskrankenhaus Alsfeld. Als er gegen 17:50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung am rechten hinteren Radkasten fest.

Vermutlich hat ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken das Auto beschädigt und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsau / Friedlos – Am Freitag (28.08.), gegen 13:40 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Brückenstraße. Die Täter gelangten über eine Kellertür in das Haus und durchsuchten dieses. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Diebe Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Durch einen Zeugen konnte gegebenenfalls ein Mittäter an einem Nachbarhaus beobachtet werden. Dieser machte sich in verdächtiger Art und Weise an einer Kellertür zu schaffen. Der Zeuge beschrieb den Mann wie folgt: Circa 25 bis 35 Jahre alt, dunkle Haare, Drei-Tage-Bart und er war mit einem bunten T-Shirt bekleidet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Schotten – Am Samstag (29.08.), gegen 10:30 Uhr, parkte eine Pkw-Fahrerin ihren blauen Mitsubishi Space Star auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Märzmiese. Als sie nach einer Stunde wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass dieses am vorderen Kotflügel der Fahrerseite beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Mitsubishi gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von rund 500 Euro zu kümmern.

Hinweise zu dem Verursacher erbittet der Polizeiposten Schotten unter Tel. 06044/98909-0 oder die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710. Am

Leichtverletzter nach Auffahrunfall

Schlitz – Am Sonntag (30.08.) befuhr ein Mazdafahrer die Bahnhofstraße von Hutzdorf in Richtung Stadtmitte. Eine Skodafahrerin fuhr auf der Otto-Zinser-Straße von Lauterbach kommend und wollte in die Bahnhofstraße nach links einbiegen. Dabei übersah sie den Mazda und kollidierte mit der linken Fahrzeugseite. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der Mazdafahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bebra – Am Sonntag (30.08.), gegen 18:45 Uhr, fuhren ein Mercedes-Fahrer aus Langenselbold und ein Audi-Fahrer aus Bad Hersfeld an der Anschlussstelle Bebra-Süd auf die Bundesstraße 27 in Richtung Bad Hersfeld auf. Am Ende des Beschleunigungsstreifens musste der Fahrer aus Langenselbold verkehrsbedingt abbremsen. Dies übersah der nachfolgende Fahrer aus Bad Hersfeld zu spät und fuhr auf. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Verkehrsunfallmitteilung

Fulda – Am Sonntag (30.08.) entstand bei einem Unfall in Fulda Sachschaden in Höhe von rund 12.300 Euro. Eine 48-jährige Audi-Fahrerin stellte ihr Fahrzeug gegen 16:50 Uhr in Fulda auf dem Gelände einer Tankstelle in der Pacelliallee ab und vergaß, den Audi gegen Wegrollen zu sichern. Der Audi rollte vorwärts gegen ein Schild der Tankstelle und dann über die Straße gegen einen ordnungsgemäß in einer Parkbucht unter der dortigen Brücke abgestellten BMW. Dieser wurde durch den Anstoß nach vorne katapultiert, sodass zudem ein Frontschaden entstand.

Vogelsbergkreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Osthessen

Festnahmen nach versuchtem Mord auf der Autobahn

Gemünden (Felda) – Mit Haftbefehl des Amtsgerichts Alsfeld vom Samstag (29.08.) wurden zwei polnische Staatsangehörige im Alter von 25 und 29 Jahren wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes, des besonders schweren Raubes und der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft genommen.

Am Donnerstag (27.08.) um etwa 23:30 Uhr, kam es auf der Bundesautobahn 5 in der Gemarkung Gemünden (Felda) zu einem Verkehrsunfall an einer Baustelle. Als die Autobahnpolizei eine Unfallaufnahme durchführen wollte, flüchteten die beiden Insassen des PKW, der die Schäden an der Baustelle verursacht hatte, und konnten nicht mehr eingeholt werden. Der Atem der beiden polnischen Staatsangehörigen im Alter von 25 und 29 Jahren, die ihren Lebensmittelpunkt in Polen haben und deren Ausweisdokumente bei den Polizisten verblieben, roch nach Alkohol. Der unfallbeteiligte PKW mit polnischer Zulassung gehört einer Verwandten des 29- Jährigen.

Als gegen 02:30 Uhr ein 67-Jähriger eintraf, um die beschädigten Warneinrichtungen an der Baustelle instand zu setzen, begaben sich die beiden Tatverdächtigen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Nahbereich der Unfallstelle verborgen hielten, zu dessen Fahrzeug. Da der Geschädigte den Schlüssel hatte stecken lassen, konnten die beiden Beschuldigten den Audi A6 starten. Der rechtmäßige Halter des Fahrzeugs versuchte noch, sich ihnen in den Weg zu stellen, doch die beiden Tatverdächtigen fuhren mit etwa 40 bis 50 km/h auf ihn zu, um nicht des Diebstahls an dem PKW überführt zu werden, und fuhren ihn dergestalt an, dass er über die Motorhaube geschleudert wurde und schmerzhafte Frakturen, Schwellungen und Prellungen erlitt. Die beiden Beschuldigten flüchteten mit dem gestohlenen PKW.

Sie, deren Personalien auf Grund des Unfalls an der Autobahnbaustelle bekannt waren, konnten Freitagnachmittags (28.08.) ihren Rausch ausschlafenden auf einer Bank im thüringischen Jena festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erließ das Amtsgericht Alsfeld besagte Haftbefehle gegen die beiden. Sie äußern sich nicht zum Tatvorwurf.

Der Geschädigte befindet sich nach aktuellem Sachstand nicht in stationärer Behandlung. Aus dem gestohlenen Fahrzeug, das in Jena sichergestellt werden konnte und dessen Zündschlüssel einer der Beschuldigten mit sich führte, wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet.

Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 entgegen.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Gießen.

Imbiss-Kasse gestohlen

Fulda – In der Nacht zu Samstag (29.08.2020) stahlen Unbekannte aus einem Döner-Imbiss aus der Straße „Andreasberg“ in Fulda-Neuenberg eine komplette Ladenkasse. In ihr befanden sich mehrere hundert Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in den Imbiss und rissen die Kasse samt Kabeln von der Theke ab. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 2.500,- Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bildschirm einer Kamera entwendet

Burghaun – In der Nacht zu Samstag (29.08.) stahlen Unbekannte auf einem Waldweg in Burghaun den Bildschirm einer Rückfahrkamera aus einer Holzrückemaschine. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zur Fahrerkabine der Maschine und rissen den Bildschirm vermutlich aus der Verkleidung. Der entstandene Schaden samt Diebesgut beträgt circa 300 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbörse gestohlen

Petersberg – Vorm Haupteingang einer Schule in der Straße „Im Heiligengarten“ stahlen Unbekannte die Geldbörse einer Frau aus einem Kinderwagen heraus. In dem Geldbeutel befanden sich unter anderem eine EC-Karte, die Versichertenkarte der Frau und eine geringe Summe Bargeld.

Hersfeld – Rotenburg (ots)

Gartenpumpe und Gartenschlauch gestohlen

Bebra / Weiterode – Zwischen Samstag (29.08.) und Sonntag (30.08.) stahlen Unbekannte eine Gartenpumpe der Marke „Gardena“ sowie einen Wasserschlauch von 20 Metern Länge. Die Gegenstände befanden sich auf einem Grundstück in der Brühlstraße. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Pkw

Gemünden / Burg-Gemüden – Am Samstag (29.08.), zwischen 15:20 Uhr und 15:30 Uhr, zerstörten Unbekannte die Beifahrerscheibe eines schwarzen VW Passat. Dieser war durch die Geschädigte auf dem Parkplatz eines Friedhofs in der Bleidenröder Straße abgestellt worden. Die Diebe stahlen eine Geldbörse mit diversen Plastikkarten sowie Bargeld aus dem Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 350 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld – Zwischen Mittwoch (26.08.) und Sonntag (30.08.) hatten es Unbekannte auf ein Einfamilienhaus in der Schwabenröder Straße abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Haus und durchsuchten dieses. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde jedoch nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schwerverletzter nach Unfallflucht

Hofbieber

Am Montag, 31.08.2020 gegen 01:55 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 3174 im Bereich Schwarzbach, in der sogenannten „Schwarzbacher Senke“, eine Unfallflucht, bei der eine Person schwer verletzt wurde. Zudem entstand Sachschaden von etwa 35.000 Euro.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit einem dunklen Pkw (näheres nicht bekannt) die Landesstraße von Fulda, in Richtung Tann (Rhön). Hierbei schnitt er die Kurve. Ein entgegenkommender Fahrer eines DB, Vito konnte einen Zusammenstoß zwar vermeiden, kam aber hierbei von der Fahrbahn ab. Der 47jährige Fahrzeugführer aus dem Wartbugkreis verletzte sich dabei schwer und mußte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Vito und Leitplanken wurden beschädigt. Die Feuerwehr der Gemeinde Hofbieber war zudem im Einsatz.

Hinweise zum flüchten Pkw bitte an die Polizei Fulda unter 0661-1050 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Unfall auf regennasser Fahrbahn – Fahrerin schwer verletzt

A 66 – Neuhof

Am Sonntag, 30.08.2020, gegen 17:56 Uhr, befuhr eine 21-jährige Fahrerin eines Hyundai i10 aus dem Landkreis Fulda die BAB 66 in Fahrtrichtung Norden.

Kurz nach der AS Neuhof-Süd verlor sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte mehrfach linksseitig in die Mittelleitplanke. Der Pkw wurde hierbei erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Er kam quer stehend auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand.

Die 21-Jährige wurde infolge des Verkehrsunfalls schwer verletzt ins Klinikum Fulda verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der Bergungs- und Rettungsarbeiten kam es – auch durch die Landung eines Rettungshubschraubers – bis etwa 19:30 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Fahrbahn musste dabei zeitweise voll gesperrt werden. Der Verkehr konnte später auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Unfallverursacher flüchtet zu Fuß von Unfallstelle

B 279 – Gersfeld

Am Sonntag, 30.08.2020 gegen 19:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 279, im Bereich Gersfeld, zwischen der Schwedenschanze und Rodenbach, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Nach ersten Feststellungen befuhr ein 41-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld mit seinem Audi die Bundesstraße in Richtung Unterfranken. Ihm entgegen fuhr ein 43-jähriger Fahrer eines Volvo aus dem Landkreis Fulda.

Es kam zum Zusammenstoß beider Kraftfahrzeuge, vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn. An beidem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 18.000,-EUR.

Im Pkw aus Unterfranken wurde die 30-jährige Beifahrerin aus dem Kreis Rhön-Grabfeld leicht verletzt. Der Unfallverursacher, dessen Identität feststeht, entfernte sich zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle und konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung bislang nicht aufgefunden werden.

Die Feuerwehr Gersfeld sowie ein Rettungswagen des DRK waren im Einsatz. Die Unfallstelle musste für die Bergungsarbeiten kurzzeitig komplett gesperrt werden.

Pkw überschlägt sich – Fahrerin leicht verletzt

A 66 – Eichenzell

Am Sonntag, 30.08.2020, gegen 16:50 Uhr, befuhr die Fahrerin eines VW Polo aus dem Landkreis Leer die BAB 66 aus Richtung Eichenzell kommend in Richtung Fulda.

Kurz vor dem Dreieck Fulda verlor die Führerin des Pkw auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen den am rechten Fahrbahnrand befindlichen Bordstein. Der Pkw wurde daraufhin ausgehoben, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen.

Die 20-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt vorsorglich ins Klinikum Fulda verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der Bergungs- und Rettungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Fahrbahnen mussten dabei temporär gesperrt werden. Der Verkehr konnte ansonsten auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Schwerer Unfall auf der B 49 – 22-Jähriger Fahrer im Krankenhaus verstorben

Alsfeld

Am 29.08.2020, gegen 02:30 Uhr, kam es auf der B 49, zwischen Alsfeld und Romrod, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Romrod schwer verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.500 Euro. Der 22-Jährige war mit seinem Mercedes von Alsfeld Richtung Romrod unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke prallte. Der Pkw geriet ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Dach zur Endlage. Dabei wurde der Fahrer aus seinem Fahrzeug geschleudert und mit lebensbedrohlichen Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Marburg geflogen.

Hier verstarb der junge Mann am 30.08.2020 im Laufe des Tages in Folge seiner schweren Verletzungen.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger zur Unfallstelle gerufen. Die B 49 musste für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen für etwa drei Stunden voll gesperrt werden.