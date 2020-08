Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Radfahrer schlug Gassi-Geherin und flüchtete – Offenbach

(fg) Die Polizei in Offenbach sucht Zeugen, nachdem ein Radfahrer am Donnerstagmorgen eine Gassi-Geherin nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung im Mittelweg geschlagen hatte. Die 51 Jahre alte Frau war gegen 8.40 Uhr mit ihrem Hund im Mittelweg unterwegs, als es zum Zusammentreffen mit dem unbekannten Radfahrer kam. Nach einem kurzen Wortgefecht schlug der Unbekannte die Frankfurterin und traf sie im Gesicht; hierbei trug sie leichte Verletzungen davon. Im Anschluss radelte der 30 bis 40 Jahre alte Mann, der eine kräftige Statur hatte und ein weißes T-Shirt trug, davon. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5200 auf der Wache des 2. Polizeireviers.

Wem gehört das neongrüne Mountainbike? – Offenbach – SIEHE EINGANGSFOTO

(mm) Beamte vom 1. Revier haben am Samstag, den 22. August, gegen 1.25 Uhr, ein neongrünes Mountainbike-Fahrrad in der Wiesenstraße (30er-Hausnummern) sichergestellt. Ein Anwohner meldete, dass das BTWIN des Typs Rockrider 340 vor seiner Garage stehen würde. Er wäre gerade nach Hause gekommen und habe das MTB entdeckt. Eine schlanke athletische männliche Person habe er noch in Richtung Hessenring weglaufen sehen. Der Unbekannte hatte kurze dunkle Haare. Er trug ein rotes T-Shirt und war zwischen 18 und 25 Jahre alt. Nach Angaben des Mitteilers könnte auch noch eine zweite Person weggelaufen sein, die er allerdings nicht näher beschreiben kann. Die Polizei schließt nun nicht aus, dass Fahrrad aus einem Diebstahl stammen könnte. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.

Hinweis: Ein Bild (Quelle: Polizei) von dem MTB ist dieser Meldung angefügt.

Kotflügel beschädigt und abgehauen – Egelsbach

(mm) Ein Autofahrer hat am Freitag, zwischen 7.20 und 15.40 Uhr, auf dem Parkplatz des Rewe-Centers im Kurt-Schumacher-Ring einen Opel Mokka am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Ohne sich um den etwa 500 Euro teuren Schaden zu kümmern, machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Hinweise nimmt die Polizei in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 entgegen.

Alkoholisierter Autofahrer beschädigte vier Autos – Mühlheim

(mm) Ein Pkw-Fahrer aus Hanau beschädigte am Sonntag, gegen 0.35 Uhr, gleich vier im Bereich der Dieselstraße abgestellte Autos und richtete dabei einen Schaden von gut 20.000 Euro an. Der 57-Jährige hatte nach ersten Erkenntnissen zuerst beim Rangieren einen VW-Caddy in einem Hof in Höhe der Hausnummer 10 beschädigt. Ohne sich um diesen Schaden zu kümmern, fuhr der Mann mit seinem Mercedes Vito aber weiter. Allerdings kam er aufgrund seines offensichtlichen Alkoholgenusses nicht sehr weit. Nach kurzer Fahrstrecke verlor der Hanauer in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW-Golf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden zwei davor abgestellte Autos aufeinander geschoben. An dem Mercedes Sprinter und dem Mercedes Kombi entstand dabei ein nicht geringer Schaden. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten bei dem Unfallverursacher, der sich leicht verletzt hatte, schließlich eine „Alkoholfahne“ fest, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde.

Bereich Main-Kinzig

Wem gehört das weiße Mountainbike? – Schlüchtern

(mm) Die Polizei in Schlüchtern hat am vergangenen Dienstag ein weißes Mountainbike-Fahrrad in der Amselstraße in Sinntal sichergestellt. Eine Anwohnerin meldete, dass das KS Cycling-Rad des Typs GTZ 3850 bereits seit Montag vor ihrer Garage stehen würde und sie nicht wüsste, wie das Bike dort hinkam oder wem es gehören könnte. Die Polizei schließt nicht aus, dass Fahrrad aus einem Diebstahl im Bereich Sinntal, Schlüchtern oder Bad Orb stammt. Auffallend an dem MTB ist ein blau/brauner am Lenker befestigter Kleinkinderschuh sowie ein roter Aufkleber „Fit & Fun“ an der Querstange. Hinweise auf den Eigentümer des Fahrrads oder auf die Person, die das MTB in die Amselstraße abgestellt hat, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06661 96100 entgegen.

Blitzermeldung: Bitte achten Sie auf die Tempolimits!

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 36. Kalenderwoche 2020

(aa) In der nächsten Woche wird zur Einhaltung der Tempolimits an Unfallgefahrenstrecken der Geschwindigkeitsmessanhänger eingesetzt.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

31.08.2020: Gemarkung Offenbach, Geisfeldkreisel (Unfallschwerpunkt- Geschwindigkeitsmessanhänger);

01.09.2020: Gemarkung Offenbach, Geisfeldkreisel (Unfallschwerpunkt- Geschwindigkeitsmessanhänger);

02.09.2020: Gemarkung Egelsbach, BAB 661, Ausbauende; Gemarkung Offenbach, Geisfeldkreisel (Unfallschwerpunkt- Geschwindigkeitsmessanhänger);

03.09.2020: Gemarkung Offenbach, Geisfeldkreisel (Unfallschwerpunkt- Geschwindigkeitsmessanhänger);

04.09.2020: Gemarkung Bad Soden-Salmünster, BAB 66 (Geschwindigkeitsmessanhänger).