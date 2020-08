Drohnenflug – Tödliche Auseinandersetzung

Wettenberg/Krofdorf-Gleiberg (ots) – Am Samstagnachmittag 29.08.2020 gerieten ein 69-jähriger Mann aus dem Vogelsbergkreis (Beschuldigter) und ein 55-Jähriger aus Wettenberg (Geschädigter) sowie dessen 62-jährigen Begleiter in einer Feldgemarkung unterhalb der Burg Gleiberg in eine heftige körperliche Auseinandersetzung. Hierbei stach der Beschuldigte dem Geschädigten mit einem Messer in den Oberkörper. Der Geschädigte wurde sogleich von Rettungskräften in das Uniklinikum Gießen eingeliefert. Dort erlag dieser trotz Notoperation in der Nacht auf Sonntag seinen schweren Verletzungen.

Die durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft unverzüglich eingeleiteten Ermittlungen insbesondere zum Hintergrund des Streits ergaben, dass der Beschuldigten im Bereich der Burg Gleiberg, eine Drohne hatte steigen lassen. Dadurch fühlten sich der Geschädigte und dessen ebenfalls aus Wettenberg stammender Begleiter insofern gestört, dass infolge des Drohnenflugs besonders Pferde auf einer nahegelegenen Koppel aufgescheucht werden könnten.

Aufgrund der aktuellen Erkenntnislage lässt sich eine Notwehrsituation nicht ausschließen. Deshalb wurde der Beschuldigte, der angab sich lediglich verteidigt zu haben, zwischenzeitlich wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Die Obduktion des Verstorbenen soll voraussichtlich im Laufe dieser Woche stattfinden.

Die Staatsanwaltschaft hat gegen den Beschuldigten ein Verfahren wegen des Verdachts des Totschlags und angesichts des im Raum stehenden körperlichen Übergriffs zum Nachteil des Beschuldigten, gegen den 62-jährigen Begleiter des Geschädigten ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Die Ermittlungen dauern an. Bei allen Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung

Gießen (ots) – Bei einer Auseinandersetzung in der Frankfurter Straße in Klein-Linden verletzten sich zwei Männer. Freitagabend (28. August) gegen 22.05 gerieten ein 41-jähriger Radfahrer aus Linden und ein 21-jähriger Autofahrer aus Wettenberg sowie ein 22-jähriger Insasse aus Wetzlar in Streit.

Nach ersten Erkenntnissen hat der Wettenberger aufgrund der Fahrweise des Radlers gehupt. Daraufhin schlug der Lindener gegen das Auto und beschädigte es. In Höhe eines Getränkemarktes wollte der Fahrer ihn darauf ansprechen, stieg aus dem Auto aus und es kam dann zum Gerangel. Dabei zog der 41-jährige offenbar ein Messer und verletzte seine beiden Kontrahenten, die anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der alkoholisierte Lindener pustete über 1,3 Promille und musste zur Blutentnahme mit auf die Polizeiwache. Bei seiner Durchsuchung fanden die Ermittler ein Messer und Betäubungsmittel, welches sie sicherstellten. Wegen fehlender Haftgründe entließen die Polizeibeamten den Verdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder.

Gegen ihn ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum Tatgeschehen machen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Einbrecher festgenommen

(ots) – Die Polizei hat Sonntagfrüh 30.08.2020 einen 23-jährigen Mann nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Heyerweg festgenommen. Nach einer Vorführung kam der Mann in eine Justizvollzugsanstalt. Der wohnsitzlose 23-Jährige ist dringend verdächtig, gegen 01.10 Uhr die Scheibe eines Einfamilienhauses eingeschlagen und aus dem Gebäude ein Laptop entwendet zu haben. Ein aufmerksamer Nachbar hörte verdächtige Geräusche und informierte die Polizei.

Im Garten nahmen Polizisten den Einbrecher, welcher sich in einem Gebüsch versteckte, fest. Bei seiner Durchsuchung fanden sie das Diebesgut sowie ein Messer und stellten es sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen wurde der Festgenommene einem Bereitschaftrichter vorgeführt.

Der Richter erließ gegen den polizeibekannten Verdächtigen Haftbefehl.

Gießen: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung

(ots) – Die Polizei sucht nach einer Auseinandersetzung von Freitagvormittag 28.08.2020 auf dem Gehweg der Straße “Zu den Mühlen” nach Zeugen. Gegen 11.50 Uhr gerieten ein 31-jähriger Gießener und ein nordafrikanisch aussehender junger Mann, welcher in Begleitung von weiteren Personen war, in Streit. In dessen Verlauf verletzte der junge Mann den 31-Jährigen mit einem scharfen Gegenstand leicht. Anschließend flüchteten der Täter und dessen Begleitung.

Beschreibung des Verdächtigen:

Er ist zwischen 16 und 18 Jahren alt, schmächtig, zirka 1,70 Meter groß und sieht nach Angaben des Zeugen nordafrikanisch aus. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine Jeanshose und eine dunkle Bauchtasche.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verdächtigen machen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen 0641/7006-3555.

Pohlheim: In KITA eingebrochen

Unbekannte brachen in der Parkstraße im Ortsteil Hausen in eine Kindertagesstätte ein. Zwischen 17.00 Uhr am Freitag (28. August) und 10.00 Uhr am Sonntag hebelten sie eine Terrassentür auf. Anschließend durchsuchten sie die Räume entwendeten Bargeld und ein Laptop. In unmittelbarer Nähe zum Tatort wurde der entwendete Laptop wenige Tage später wieder aufgefunden.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Einparken VW touchiert

1.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines VWs nach einer Unfallflucht im “Großen Steinweg”. Der graue Multivan parkte zwischen Mittwoch (26.August) 18.00 Uhr und Donnerstag (27.August) 10.30 Uhr am linken Fahrbahnrand. Vermutlich beim Einparken touchierte der Unbekannte den VW an der hinteren Stoßstange und entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A5/Münzenberg: Fiat beschädigt

Donnerstagnacht (27.August) gegen 23.15 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 5 bei Münzenberg zu einem Unfall. Ein 47-jähriger Mann befuhr mit einem Fiat den mittleren Fahrstreifen in Richtung Kassel. Aus unbekannten Gründen kam ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, der den linken Fahrstreifen befuhr, nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte dabei den Fiat.

Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um seine rechtlichen Pflichten zu kümmern.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach

unter Tel. 06033/7043-5010.

Reiskirchen: Unfallflucht in Hattenrod

Trotz Schaden von 3.000 Euro entfernte sich ein bislang Unbekannter nach einem Unfall zwischen Samstag (29.August) 20.50 Uhr und Sonntag (30.August) 08.30 Uhr in der Straße “Am Aulenberg” in Hattenrod. Der Unbekannte fuhr offenbar frontal gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Mercedes in der Westanlage touchiert

Nur 40 Minuten parkte am Freitag (28.August) ein schwarzer Mercedes auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Westanlage. Der schwarze Mercedes CLA stand dort zwischen 16.00 Uhr und 16.40 Uhr. Ein bislang Unbekannter beschädigte vermutlich bei einem Parkmanöver das Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lollar: Vorfahrt missachtet?

Zu einem Unfall kam es am Sonntag (30.August) gegen 12.30 Uhr in der Straße “Rothweg”. Eine 19-jährige Frau aus Lahnau fuhr mit einem Roller in Richtung Sandweg und ein 39-jähriger Mann in einem Opel befuhr den Rothweg und beabsichtigte in den Sandweg abzubiegen. Dabei übersah die 19-Jährige offenbar den Opel-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Staufenberg: Durch Müdigkeit von der Fahrbahn abgekommen?

Sonntagfrüh (30.August) gegen 06.20 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann aus Bad Nauheim in einem VW die Landstraße 3059 von Lollar nach Staufenberg. Offenbar aufgrund von Müdigkeit verlor der Bad Nauheimer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab.

Dabei touchierte der 18-Jährige ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug und fuhr in eine Mauer.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Poller beim Rückwärtsfahren beschädigt

Am Freitag (28.August) gegen 14.00 Uhr beschädigte ein 72-jähriger Mann beim Rückwärtsfahren einen Poller in der Marburger Straße (Höhe 143). Dabei knickte der Poller um.

Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Zu einem Unfall kam es am Freitag (28.August) gegen 11.20 Uhr im Kreuzungsbereich Gottlieb-Daimler-Straße/ Heuchelheimer Straße. Ein 70-jähriger Mann fuhr mit einem Seat von der Gottlieb-Daimler-Straße in die Kreuzung Heuchelheimer Straße ein. Aufgrund von Rückstau kam der Seat-Fahrer im Kreuzungsbereich offenbar zum Stehen und musste dort warten. Als die Kreuzung wieder frei war, fuhr der 70-Jährige geradeaus in Richtung Auffahrt zur Bundesstraße 429 in Richtung Frankfurt. Dabei stieß er mit dem Range Rover eines 55-jährigen Mannes aus Gießen zusammen, der von Gießen nach Heuchelheim unterwegs war.

Der Senior und eine 67-jährige Beifahrerin verletzten sich dabei leicht und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. An dem Fahrzeug des 70-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt wird der Schaden auf 27.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfall beim Abbiegen – Zeugen gesucht

Am Freitag (28.August) bog ein Sattelzugauflieger sowie ein weißer PKW von der Abfahrt der Bundesautobahn A 485 aus Richtung Süden kommend auf die Landesstraße 3131 in Richtung Innenstadt ab. Im Verlauf des Abbiegevorgang kam es zu einer Kollision beider Fahrzeuge.

Aufgrund unterschiedlicher Angaben zum Unfallhergang werden Zeugen des Unfalls gesucht.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

